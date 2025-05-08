🩸 Банки режут ставки, а мы все еще пытаемся заработать: ТОП-5 вкладов мая: где еще можно зафиксировать адекватную доходность?

Решил немного заглянуть в статистику после решения о сохранении ставки. Кредитование.. ОФЗ... ииии наши любимые вклады и депозиты

📎 В основном, видим одну и ту же тенденцию, связанную со смягчением риторики и подготовкой к снижению в июне. А вот депозитные ставки падают уже несколько месяцев подряд.

Решил сегодня разобрать, есть ли смысл уходить с рынка и отдавать предпочтение более консервативным инструментам, и кому это подходит. А также какие вклады самые оптимальные в наше время. Давайте смотреть.