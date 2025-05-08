🩸 Банки режут ставки, а мы все еще пытаемся заработать: ТОП-5 вкладов мая: где еще можно зафиксировать адекватную доходность?

Решил немного заглянуть в статистику после решения о сохранении ставки. Кредитование.. ОФЗ... ииии наши любимые вклады и депозиты
📎 В основном, видим одну и ту же тенденцию, связанную со смягчением риторики и подготовкой к снижению в июне. А вот депозитные ставки падают уже несколько месяцев подряд.
Решил сегодня разобрать, есть ли смысл уходить с рынка и отдавать предпочтение более консервативным инструментам, и кому это подходит. А также какие вклады самые оптимальные в наше время. Давайте смотреть.
🏦 Почему банки больше не хотят платить нам жирные проценты?
С начала года ставки по депозитам активно падают. В 1 квартале банки урезали их с рекордных 23–24% до 16–17% (данные ЦБ). К апрелю средняя максимальная ставка в топ-10 банках просела до 20,04% годовых, потеряв всего 0,01 п.п. за декаду. Но стоит помнить, что это уже третий месяц, когда депозиты дешевле ключевой ставки (21%).
❗Банки ждут смягчения политики ЦБ. Это главный фактор. Рынок ждёт, что Банк России скоро начнёт снижать ключевую ставку, и банки уже закладывают это в свои проценты.
По статистике:
Краткосрочные вклады падают быстрее. По данным ЦБ, ставки на депозиты до полугода проседают активнее, чем на длинные сроки. Например, по «Финуслугам», средняя ставка на 3 месяца — 19,80%, на 6 месяцев — 19,67%, а на год — уже 18,73%. В феврале ещё были выше 20%.
Длинные вклады пока держатся. В апреле ставки на депозиты от года и выше даже чуть подросли. Банки хотят, чтобы вы зафиксировали деньги надолго — им это выгодно для поддержания ликвидности.
По индексу FRG100, средняя ставка в 85 крупнейших банках на вклады от 100 000 рублей на год — всего 16,30%. Это минимум с октября 2024-го! Краткосрочные депозиты — 17,38% на 3 месяца, 17,46% на 6 месяцев. Годовая инфляция, к слову, всё ещё выше 10%..
💼 Топ-5 вкладов мая. Без бубнов и спецпредложений.
Для начала хочу уточнить, что в топе нет никаких разводов с «промо-вкладами», «акциями для новых клиентов», «50 000₽ максимум» или других псевдовыгодных условий. Также старался обходить «сомнительные» банки, которые предлагают сильно неоднозначные условия. Только действительно хорошие депозиты в крупных банках, где не надо ломать голову над ограничениями и лишний раз переживать.
Московский кредитный банк. «Безусловный»
Эффективная ставка — 21%
Срок — 180 дней
Минимальная сумма — от 10 000 рублей
Надежный банк, входящий в топ-10 по активам + вклад застрахован в АСВ, условия достаточно чистые. Для тех, кто хочет максимум прибыли за полгода и надёжность крупного банка.
Совкомбанк. «Щедрая Весна»
Эффективная ставка — 20,6%
Срок — 90 дней
Минимальная сумма — от 50 000 рублей
Интересный сезонный вклад. Доходность достаточно хорошая, учитываю что она не предполагает чего-то особенного, но и порог входа выше остальных. Для тех кто хочет зафиксировать максимум прибыли на короткий срок
МТС Банк. «Вклад»
Эффективная ставка — 20,5%
Срок — 180/270 дней
Минимальная сумма — от 10 000 рублей
Неплохая доходность + низкий порог входа + гибкие сроки. Для тех кто ищет баланс между доходом и безопасностью на более долгий срок.
Банк Санкт-Петербург. «Весна»
Эффективная ставка — 20,1%
Срок — 180 день
Минимальная сумма — от 10 000 рублей
Снова сезонный вклад, который скоро закроется. Ставка чуть ниже топов, но надёжность и простота компенсируют. Подойдёт тем, кто хочет не максимум, а безопасность с активной тех.поддержкой.
Дом.РФ. «Мой Дом»
Эффективная ставка — 20,6%
Срок — 180/270 дней
Минимальная сумма — от 30 000 рублей
Ставка близка к максимуму, банк — из числа системно значимых. Порог входа также немного выше других вкладов. Для тех, кто хочет полугодовую стабильность и не боится вложить чуть больше.
🤔 Я не фанат вкладов, честно. Однако не считаю актив безнадёжным. Если посмотреть на сухую статистику, то люди которые вовремя ушли с рынка в такие консервативные инструменты (вклады, фонды быстрой ликвидности) — в моменте заработали намного больше... а точнее не потеряли, как многие (в том числе и я) инвесторы. Стоит ли задуматься?)
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