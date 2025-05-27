🩸 МТС меняет форму, но не суть: падение прибыли, рост телекома, высокие дивиденды. Как компания сумела снизить долг при крахе финтеха?

Ну что, пока рынок продолжает падать от очередного разрушения "мнимых надежд о мире", продолжаем копаться в квартальных отчетах.

💢 На этот раз у нас МТС. Компания опубликовала результаты за 1-й квартал, и они… понравились большинству. Ну а как иначе — выручка растёт, дивиденды платятся, экосистема расширяется, а долговая нагрузка СНИЖАЕТСЯ, что уже добавляет интереса.

Конечно, помимо всех положительных факторов, компания сталкивается с множеством значимых проблем. Тут и провал финтеха, уязвимость к ставкам, сильнейшее падение прибыли. В общем, сильных изменений с 2024 года мало.

Что по итогу происходит с компанией? Какие есть перспективы и что будет с дивидендами? Начнем традиционно с отчёта..