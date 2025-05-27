🩸 МТС меняет форму, но не суть: падение прибыли, рост телекома, высокие дивиденды. Как компания сумела снизить долг при крахе финтеха?

Ну что, пока рынок продолжает падать от очередного разрушения "мнимых надежд о мире", продолжаем копаться в квартальных отчетах.
💢 На этот раз у нас МТС. Компания опубликовала результаты за 1-й квартал, и они… понравились большинству. Ну а как иначе — выручка растёт, дивиденды платятся, экосистема расширяется, а долговая нагрузка СНИЖАЕТСЯ, что уже добавляет интереса.
Конечно, помимо всех положительных факторов, компания сталкивается с множеством значимых проблем. Тут и провал финтеха, уязвимость к ставкам, сильнейшее падение прибыли. В общем, сильных изменений с 2024 года мало.
Что по итогу происходит с компанией? Какие есть перспективы и что будет с дивидендами? Начнем традиционно с отчёта..
Результаты за 1-й квартал 2025 года
🔺 Выручка выросла на 8,8%, до 175,5 млрд ₽. Хороший результат, особенно на фоне замедления потребительского спроса. Основной вклад внёс телеком-бизнес (рост абонбазы до 82,7 млн), а также экосистема.
🔺 OIBDA выросла на 7,1% и составляет 63,3 млрд ₽. Компании удалось оптимизировать расходы на персонал и маркетинг, несмотря на инвестиции в новые направления. Однако снижение операционной прибыли на 4% связано с ростом амортизации (из-за capex в инфраструктуру) + давление от ставок
🔻 Чистая прибыль упала на 87,5% до низких 4,9 млрд ₽. Объясняется это не только ростом финансовых расходов (+65,8%), но и резким снижением прибыли МТС-банка — ключевого финтех-актива. Чистая прибыль банка упала в 4 раза до 970 млн ₽ из-за высоких ставок и сокращения розничного кредитования. Это большая проблема, так как финтех ранее был одним из драйверов роста экосистемы.
Отчет действительно оказался неплохим. Ключевое ядро, чем является телеком-бизнес, показывает хорошие результаты + радуют экосистемные направления (МТС Adtech +45% выручки и другие). Но, конечно, огорчает провалившийся финтех и такой рост фин. затрат
💼 Дивиденды. Долги сокращаются, дивиденды — нет. Что-то новенькое?
Как мы помним, главным недостатком компании являлось — "жизнь в долг". Таким эпитетом описывали компанию, из-за того что она активно выплачивала высокие дивиденды за счёт займов.
Напомню, что дивиденды за 2024 год (68,6–70 млрд ₽) превышают свободный денежный поток за тот же период (35,3 млрд ₽). Выплаты не покрываются операционной деятельностью и финансируются, по сути, за счёт увеличения долговой нагрузки.
❗НО! Ситуация немного поменялась, в хорошую сторону. OIBDA выросла на 7,1%, а соотношение чистого долга к LTM OIBDA снизилось до 1,8x (с 2,0x на конец 2024 года). Это показывает нам, что в принципе компания работает над снижением долговой нагрузки.
Особенно выделилась на фоне конкурентов:
Ростелеком: Чистый долг/OIBDA = 696,6/301,8 ≈ 2,31x
МегаФон: Чистый долг/OIBDA = 522,6/199,3 ≈ 2,62x (на конец 2024 года)
👤 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 35₽ на акцию, что даёт доходность ≈ 16,2%. Окончательное решение примут на ГОСА 24 июня 2025 года, но думаю вероятность утверждения высока.
По своему скромному мнению, считаю что дивиденды за 2025 год могут остаться на уровне 30–35₽, но опять-таки все будет зависеть от динамики ставок ЦБ и восстановления финтеха.
💭 Стоит ли оно того? Какие есть перспективы?
Сейчас МТС завершает трансформацию корпоративной структуры, начатую в декабре 2024 года. Экосистемная база выросла до 17 млн клиентов, а нетелекоммуникационная выручка в 1-м квартале 2025 года достигла 82,6 млрд ₽ (+20,1%).
Текущий мультипликатор EV/EBITDA составляет 3,6x, что ниже среднего по сектору (4–5x) + высокая дивидендная доходность (14–16%). Это соответственно привлекает инвесторов больше всего
🤔 Считаю, что потенциал роста у компании есть. Снижение ставки и восстановление спроса на кредиты могут вернуть компанию к хорошим результатам... Но не раньше чем к концу года, при оптимистичном сценарии
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