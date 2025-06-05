Отмена налогов, рост выручки, Китай качает газ... Казалось бы, живем. Но если даже бюджет не ждёт дивидендов от Газпрома — с чего вдруг ждать их нам?

Пока инвесторы ждут долгожданного заседания ЦБ, немного возвращаюсь к ежедневной работе и аналитике.

Сегодня у нас интересный отчёт Газпрома за 1-й квартал.

👤 Традиционно для России, компания показывает рост выручки, стабильный положительный FCF, сокращающийся долг, и всё это ведёт к вечно интересующему вопросу — "а где собственно дивиденды?" По итогу мы и узнаем это уже в конце этого месяца.

Что же делать инвесторам в преддверии июньского собрания акционеров? Какие факторы сдерживают рост и что будет с дивидендами? Давайте разбираться...

Финансовые результаты за 1-й квартал 2025 года:

🔺 Выручка : выросла на 1% до 2,809 трлн ₽. Спасибо газу — экспортные цены растут, Китай платит, "Сила Сибири" качает. Газовый сегмент дал 60% выручки (+5 п.п.), но если учесть падение нефтяных доходов на 6%, то газ очевидно стал уже не выбором, а вынужденным приоритетом.

🔻 скорр. EBITDA снизилась на -7% до 844 млрд ₽. Классическая причина: издержки растут быстрее выручки.

🔻 скорр. Чистая прибыль (без учёта неденежных статей, по типу курсовой разницы) составила 230 млрд ₽, что на 58,1% ниже, чем годом ранее.

Также, что интересно Свободный денежный поток (FCF) вышел в плюс — 195 млрд ₽ против убытка в 333 млрд ₽ в прошлом году. Это, наверное, главный позитив квартала. Операционный денежный поток (с учётом корректировок) достиг 963 млрд ₽. Теперь главное правильно распорядиться.

💢 Газ без Европы, дивиденды без денег... отчёт без смысла? Какие факторы существуют?

Что толкает Газпром верх?

✅ Отмена повышенного НДПИ . Налогов (кроме налога на прибыль) заплатили на 19,4% меньше чем в прошлом году. Это, конечно, дало временный эффект, но вот в долгосрочном плане... Пока не ясно

✅ Снижение долговой нагрузки. Чистый долг снизился на 10%, до 5,1 трлн ₽. Соотношение долг/EBITDA улучшилось до 1,68x — это минимум с конца 2022 года. Это говорит о том, что компания не наращивает долги.

Что тянет Газпром вниз:

❌ Операционные расходы выросли на 9,7% до 2,312 трлн ₽. И не за счёт топлива, не за счёт логистики, а за счёт категории "прочие расходы", которые компания в очередной раз не раскрывает. Что такое это ваша прозрачность? Непонятно

❌ Дивиденды? Забываем? Дивиденды за 2024 год не заложены в бюджет РФ, что уже говорит само за себя. Государство не рассчитывает на выплату. И если уж главный акционер не ждёт, чего ждёт миноритарий?

Также не забываем про повышение тарифов на газ. Обсуждается индексация внутренних тарифов на газ для промышленных потребителей на 8–10% в 2025 году. Это может увеличить выручку "Газпрома" во второй половине года, но перекладывание нагрузки на промышленность и простых людей может плохо закончиться))

🏳️ Перспективы, дивиденды, и что вообще ждать в 2025 году?

И вот мы подходим к самому главному. Дивиденды. Или их отсутствие. Или, точнее, отсутствие уверенности в их наличии.

📅 26 июня — собрание акционеров. Там и должно прозвучать решение. Субъективно считаю, ссылаясь на множество проблем, что дивидендов не будет. Не думаю, что владельцы пойдут на такой шаг, как те же ВТБ.

Сейчас кэш держится через структуры вроде "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ). Там происходит «консолидация» — по сути, припарковка денег в закрытом контуре, чтобы потом, может быть, в 2026 или 2027 году, кого-то и порадовать. А может и нет. Потому что зачем?

🤔 Лично я ещё в конце 2024 снизил долю в долгосрочном портфеле. Слишком уж политизирована и волатильна на текущем рынке. У компании безусловно есть потенциал для роста. Но без экспорта в Европу, либо его полноценной замены в Азии, новых проектов (Сила Сибири-2), а главное — без смены подхода к акционерам (не только в рамках дивидендов), Газпром остаётся инвестицией без отдачи. А такое рынок не любит.

Как думаете, объявит ли «Газпром» дивиденды на собрании 26 июня?

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