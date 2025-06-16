🩸 HeadHunter и проверка ФАС. Доминирование на рынке = проблема. Почему успех становится уголовно наказуемым? Что делать инвесторам?

Проверка без обвинений, заявления без выводов, рынок — без здравого смысла. Почему инвесторы снова сливают на слухах и правда ли, что монополии в России запрещены... если ты не государство?

Вот и настал день, когда государство вспомнило, что у нас, оказывается, есть рынок труда. А какой может быть рынок труда без одной из моих любимых компаний? Никакой.

💭 Если коротко, ситуация не сильно приятная. ФАС решила проверить HeadHunter на предмет злоупотребления доминирующим положением на рынке. Служба оценила его долю в 57%. Ну и соответственно, реакция рынка не заставила себя долго ждать — минус 8% за несколько дней. И, казалось бы, никакого признания нарушений пока нет. Но, а когда это нам требовалось... действительно

Что удивительно, формально ФАС особо и не утверждает, что HeadHunter нарушает закон. Риторика вполне знакомая, хоть и слегка намекающая: «Доминирование — не преступление, но жалобы требуют проверки».

В общем и целом, ситуация интересная, особенно с точки зрения анализа...

🔐 Тарифы, база данных и манипуляции: за что реально могут наказать и какие риски для прибыли?

Итак, как уже писал, формально нарушений пока нет. Цель проверки, скорее всего, — доступ к данным и ценовой политике. Сейчас всё, что делает HeadHunter уникальным, превращается в его слабость

📅 Напомню: в 2019 году компанию уже штрафовали. Тогда они блокировали работодателей, которые использовали сторонние сервисы для выгрузки резюме. То есть, по сути, создавали искусственные ограничения (по заявлениям ФАС). Тогда служба встала на сторону конкурентов и пользователей, признав действия компании нарушением конкуренции. Всё обошлось небольшим штрафом ≈ 700-750 тысяч ₽.

Сейчас для нас нет подтвержденной информации о реальной претензии от ФАС, чтобы оценить масштаб штрафа/наказания. Речь может идти о запрете на:

🚫 Установление необоснованных цен (например, завышение тарифов для работодателей).

🚫 Отказ от сотрудничества без объективных причин.

🚫 Навязывание невыгодных условий или дискриминация партнёров и конкурентов.

Ну и в худшем случае — штраф до 15% годового оборота. Маловероятный сценарий, но технически возможен. Более реалистичный сценарий: обязать снизить тарифы, компенсировать "избыточную прибыль" в бюджет и влепить очередной штраф за "дискриминацию пользователей".

💢 Истерика рынка. Действительно ли повод скидывать?

Нужно для начала понять, что штрафов ещё нет. Факт доминирования официально не зафиксирован. А просадка акций — уже произошла. Все. Отработал базовый сценарий российского фондового рынка: на слухах — продаём, потом удивительным образом все отрастает — покупаем обратно.

📡 Так было и с МТС, когда ФАС обязала перечислить в бюджет 3 млрд ₽ "незаконно полученного дохода" из-за завышения тарифов. По итогу с бизнесом ничего страшного не случилось. Штрафы платятся, прибыль растёт, дивиденды тоже.

Также не забываем, что официально Headhunter — IT-компания. Это позволяет экономить миллиарды, но делает компанию мишенью в глазах государства, особенно на фоне увеличения плана ФАС по штрафам (257,9 млрд ₽ в 2025). Комбинация "высокие тарифы + низкие налоги" может раздражать регуляторов.

🤔 Как по мне, реакция рынка на эту новость — чрезмерна и вызвана скорее, недопониманием того факта, что пока никаких нарушений в деятельности компании не выявлено + рынок в первые дни, возможно, на эмоциях начал сразу закладывать какие-то сильно негативные сценарии, при том что масштаб проверки и претензий никому не известен. Думаю, что, скорее всего, всё закончится штрафом в 1–2 млрд ₽ и парой предписаний. Для компании с прибылью 27 млрд ₽ это будет не очень страшно.

Как думаете, стоит ли паниковать из-за проверки ФАС или рынок устроил истерику не разобравшись?

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