🛢️ Транснефть: рост налогов, падающая прибыль и вечный маятник между «надо выплатить дивиденды» и «как бы не рухнуть от Capex и бюджета»

На фоне повышенной напряжённости на Ближнем Востоке и соответствующего роста цен на мировую нефть, решил разобрать отчёт за 1-й квартал такой интересной компании, как Транснефть

🛢️ 2025 год для нее начался не самым лучшим образом. Минус 15% по прибыли, отрицательный денежный поток, давление со стороны ОПЕК+, рост налогов до 40% и политические качели вокруг тарифов и ближневосточного конфликта... По сути, картина весьма схожа с аналогичными компаниями в секторе.

Примечательно, что компания все же продолжает платить большие дивиденды, не собираясь уходить от заданного вектора.

Итак, что сейчас происходит с компанией? Какие существуют проблемы, и как при не самых лучших результатах компания сохраняет высокую див. доходность? Давайте разбираться...