🏚️ «Цены взлетят, потому что... никто не покупает». Хуснуллин снова пугает людей ростом цен на недвижимость. Ждать ли скачка цен на 50%?

Цены растут, но спрос падает. Как может одновременно не хватать жилья и при этом быть избыток нераспроданных квартир? Парадокс по-чиновнически? Простой народ оценит...

Как все знают, в последнее время в России активно обсуждают ПМЭФ и все, что на нем происходит. Одной из главных тем стала недвижимость и ее перспективы на ближайшие пять лет, особенно на фоне высокой ключевой ставки.

👤 А там, где рынок недвижимости, там и Марат Хуснуллин. Зампред правительства заявил, что рост цен на жилье в России в ближайшие годы неизбежен, а подорожание произойдет даже при благополучном сценарии, где финансовая ситуация стабилизируется и ипотека снова становится доступной...

Действительно ли все так плохо в перспективе с рынком недвижимости? Какие факторы влияют на рынок и как быть простым людям? Давайте разбираться...

🗿 ПМЭФ, недвижимость и «виноватый» спрос. Почему это уже не удивляет?

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), очень часто звучала тема недвижимости.

И, как обычно, — снова виноват спрос, снова правительство в замешательстве, снова озвучен самый негативный сценарий. Ну как бы да...

🗣️ «Рост будет совершенно точно, потому что единственная возможность снижения цены — это большой объем предложения. Если его не будет, то цена будет высокой», — заявил Марат Шакирзянович.

+ Он добавил, что к 2027–2028 году объем нового жилья может сократиться на 30%. Причина — на 22–28% меньше РАЗРЕШЕНИЙ на строительство выдано в 2025 году, а средний цикл возведения дома составляет три года. По его логике, даже если ипотека станет доступнее, жилья на всех не хватит, и цены взлетят.

💭 Вообще, иногда сложно уловить мысль человека, который в начале года говорил о том, что в России объем нераспроданного жилья около 70% от общего объема строящегося жилья + огромный рынок вторички. И это еще не обсуждаем активные запуски новых проектов от застройщиков...

А продавать-то кому будем? Где взять-то этот ваш спрос? Навес предложения у нас на сколько растет по сравнению со спросом? Как при такой ставке брать людям ипотеки? Опять вводить новые виды льготной программы, которая простимулирует рост цен, как это было дважды?

Снова эти ваши "сложные" вопросы...

⚡Будущее рынка. Ждём рост на 50% или всё-таки нет?

В 2025 году цены на ликвидные проекты в крупных городах выросли на 20–30%. Это было связано с "дном" рынка в конце 2024 года, когда застройщики, испытывая проблемы с ликвидностью, давали скидки, чтобы наполнить эскроу-счета. В январе 2025 года спрос оживился, и цены в популярных ЖК подскочили.

Но, очевидно, не все так просто...

👀 Если взять среднее по рынку, рост составил скорее 10–15%. В менее ликвидных проектах (например, в удаленных районах или у застройщиков с плохой репутацией) цены либо стагнируют, либо даже падают. А в регионах вроде Татарстана, где число сделок в апреле 2025 года упало вдвое, рынок и вовсе просел

Хуснуллин "пугает", что сокращение предложения и инфляция толкнут цены вверх. Ну и конечно, с этим сложно спорить. Сейчас стройматериалы дорожают, рабочая сила тоже, а новых домов строят меньше. Но... есть и обратная сторона — спрос. Высокая ключевая ставка и доходность вкладов делают ипотеку менее привлекательной. Люди откладывают покупку жилья, и это сдерживает рынок.

🤔 И сразу хочу парировать возможный негатив — я не критикую ради критики. Это критикой сложно назвать. Хуснуллин говорит очевидные вещи: инфляция есть, предложение сокращается, цены растут. Но его прогнозы звучат слишком обобщенно. Почему не упомянуть, что сейчас на рынке огромный "навес" нераспроданного жилья? Или что спрос в регионах падает быстрее, чем в Москве? Лично мне очевидно. Считаю, чрезмерный негатив не обоснован. Жду умеренного роста 5–10% в год.

Как думаете, действительно ли цены на жилье взлетят на 50-60% за пять лет?

Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!