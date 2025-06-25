💣 Оферта в бондах. Как одно «не нажал кнопку» превращает доходность в 0,01%? Почему инвесторы продолжают сливать деньги? ТОП-3 ошибки

Недавно, разбирая свежие выпуски облигаций, наткнулся на гневный комментарий одного автора по поводу оферт, амортизации, и всего, что связано со "скрытым риском" при покупке такого актива

💭 В основном претензия заключалась в отсутствии регулирования со стороны правительства и жалоба на то, что в один момент такие сбережения могут привести к потере значительной части вложений.

На сегодняшний день фактор — человеческий. Поэтому тема вдвойне интереснее

Почему же инвесторы продолжают допускать казалось бы такую простую ошибку? Какие есть факторы и почему правительство ничего не делает? Смотрим...