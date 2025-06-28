⚡ Помощь российскому IT от правительства. Куда нас снова зовут инвестировать, и почему за «налоговые пряники» лучше не тянуться первым?

Обещают все и сразу: снижение налогов, преференции, IPO-парад и светлое будущее для отечественного софта. Чем собираются заманивать инвесторов в IT-сектор... кроме блокировки западных сервисов?

Последнюю неделю, думаю каждый слышал хотя бы одну новость о замедлении интернета и отключении западных сервисов в РФ. Правительство в свою очередь постоянно воздерживалось от комментариев по этой теме.

👤 И вот, на этой неделе президент анонсирует срочные меры по поддержке российского IT, которые "должны" изменить расстановку сил в стране. Лозунги звучат весьма интересно — оживить интерес к IT-акциям, провести минимум 10 IPO до 2030 года, дать налоговые пряники, заменить западных друзей...

Заведомо обходя тему политики, для меня как для инвестора интересно узнать, что же конкретно хотят предложить, насколько это применимо в реальности и что сегодня с этим делать простым инвесторам? Давайте разбираться...

🏛️ «Инновационные меры». Что нового государство придумало для фондового рынка и IT-сектора?

На днях Владимир Владимирович поручил ЦБ и Кабмину до 1 октября 2025 года представить набор мер для развития рынка акций IT-компаний и вывода новых эмитентов на биржу. Что впоследствии должно "вдохновить" инвесторов поверить в отечественный IT.

Что предлагают?

💭 Повышение интереса инвесторов. Планируется повысить интерес к покупке акций IT-компаний, особенно тех, что работают над проектами технологического суверенитета. А вот как? Не совсем понимаю. Упрощение регулирования для профучастников? Сомнительно. Снижение требований к эмитентам? Они и так не особо сложные. Непонятно

💭 Субсидии и помощь при IPO/SPO . Хотят компенсировать компаниям 5–9% затрат на размещение (юристы, банки, аудит). Цель — не менее 10 IPO IT-компаний к 2030 году. Вопрос остаётся лишь в качестве выпускаемых на биржу компаний

💭 Налоговые льготы. Освобождение от НДФЛ на доходы с IPO, отмена трехлетнего срока владения, снижение налога на прибыль до 5% (если держал акции больше трёх лет). Звучит, действительно, классно. Но действительно ли эти причины мешают участвовать инвесторам на IPO? Здесь снова можно вернуться к вопросу про качественные компании

По итогу видим, что меры неплохие, но без конкретики от Минфина и ЦБ сложно сказать, насколько они окажутся эффективными.

💢 От льгот к обязательствам: что сегодня происходит с сектором?

В 2024 году IT-рынок вырос на 15% — до 4,4 трлн ₽. Согласно последним данным за апрель 2025 года, вклад в ВВП составил — 2,43% против 2,11% в 2023

❗Основными драйверами выступили: госсектор, нацпроекты, ну и эффект "добровольно-принудительного" отказа людей от западных сервисов. А главным достижением является — нацпроект "Экономика данных", благодаря которому, по мнению СМИ, продажи российского ПО выросли на 46%. Но не все так отлично

С февраля этого года появилась новая обязанность: компании с выручкой более 1 млрд ₽ должны направлять 5% от сэкономленных на налогах денег на сотрудничество с вузами. И, конечно, это хорошо, но в то же время добавляет сложностей компаниям (Яндекс,ВК). А вот решит ли это в долгосроке проблему дефицита специалистов? Неизвестно

⚡ Как поступить инвесторам? Меняем таргет на IT?

MOEXIT - Индекс МосБиржи информационных технологий

По сообщению Минфина, в 2025 году идёт тщательная подготовка к новым размещениям (разработчики ПО, облачные сервисы, B2B-платформы).

В открытых источниках прямо называются такие направления и компании, как:

Яндекс (Yandex B2B Tech, Yandex Cloud)

Softline (ПАО «Софтлайн»)

Wildberries (B2B-продажи)

МТС (облачные сервисы, B2B-проекты)

B2B-Center (электронные торговые площадки)

PRM Online

🤔 Если подытожить, то честно говоря, я не жду чего-то сверхъестественного. Принимать решение об участии в таких размещениях инвесторы должны в первую очередь, основываясь на результатах компании, а не на навязанных ультракомфортных условиях. Льготы вроде снижения НДФЛ или субсидий на IPO — это хорошо, но чтобы инвесторы побежали скупать IT-акции, им нужны компании с нормальным менеджментом и адекватной прозрачностью. Все.

Как думаете, смогут ли новые налоговые льготы и субсидии на IPO реально усилить интерес к IТ-акциям?

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