💢 «Диверсифицировал» — и все потерял. Почему инвесторы в России, превращают простую стратегию в катастрофу. Топ важнейших ошибок этого года

Портфель ради галочки, ставка на «понятные» секторы, полный игнор рисков. Почему западные подходы к диверсификации сегодня не работают в России и как инвесторам это исправить?

Желание написать статью на эту тему с каждой новой паникой на рынке увеличивалось кратно. Видимо, пришло время

💭 А именно хочу акцентировать внимание на, казалось бы, очевидной вещи для любого инвестора — диверсификации. На первый взгляд, что может быть проще: набрал разных активов, распределил деньги и спокойно ждёшь прибыли. Но у нас, к сожалению, есть свои специфические особенности

Сейчас в основном в России глобально на рынок влияют два основных фактора — ожидания по ключевой ставке и новости по геополитике. И на этом фоне у людей, чей портфель составляет 50, 60, 70% нефтегазового сектора, возникают проблемы

Какие основные ошибки в диверсификации допускают инвесторы, исходя из сегодняшних дел в России? Давайте разбираться...

🌪️ Псевдодиверсификация. Убей свой портфель глупыми решениями

Я бы не сказал, что проблема действительно массовая, но на фоне кризисов последних лет инвесторы стали допускать эти ошибки всё чаще и чаще

🔻« Сырьевая страна — буду брать нефтегаз ». Проблема не была бы проблемой, если бы мы смотрели только на показатели компании + внешнюю торговлю (как до 2022). Однако сегодня на рынке существенно ограниченный выбор, особенно для неквалов, и тут эта проблема привела к серьёзным убыткам. Качели с ОПЕК+, пошлины на энергоресурсы, твиты Трампа с угрозами для третьих стран — всё это бьёт по портфелю, собранному без диверсификации по секторам

🔻 «Долги? Убыток? Куплю ради разнообразия». Диверсификация не означает, что нужно хватать всё подряд, включая компании с плохим фундаменталом. Наглядно это можно увидеть сейчас, когда скупают застройщиков на фоне снижения ключевой ставки. Без разницы, что, у кого, почему. Просто заполняем портфель одним сектором.

Нужно сразу же понять, что диверсификация не означает, что в портфеле должны быть представлены все компании одной отрасли, которая кажется вам доминирующей. Важно не набрать портфель и не усложнить себе управление, а выбрать качественные компании, подходящие к вашему уровню риска

🧠 Отлично про это написано в работе Гарри Марковица, где он показывает, что после 15–20 активов эффект снижения риска почти не растёт, а вот доходность может страдать. + Следить за таким портфелем сложно

На российском рынке, где ликвидных бумаг и так немного, портфель из 30 акций и других активов (бонды, валюта, золото) часто превращается в свалку неликвида, который покупался "для диверсификации", а не для хорошего результата

🌚 Недостаточная диверсификация. Когда две бумаги в портфеле — это уже “стратегия”

Другая крайность — это минимализм по-инвесторски. Всё идёт в пользу доходности, игнорируя личные риски компании.

🔻 « Зачем брать много, возьму парочку ». Берём Лукойл, Сбер и... все. Зачем ещё набирать-то? Они безопасны, узнаваемы и иногда даже приносят хорошую прибыль. Только теперь ваш портфель растет и падает прямо пропорционально индексу. А в 90% случаев вы ему проигрываете. У него то есть диверсификация.

🔻 «Зачем брать что-то кроме акций?». Классическая ситуация, когда инвестор игнорирует другие инструменты. Встречается в основном у новичков, но быстро проходит при сравнении результатов с портфелем, у которого правильно диверсифицированы активы

Также стоит отметить небольшую, но ключевую разницу между нашей диверсификацией и западной. Не забываем, что мы не выбираем из тысяч акций, облигаций, имея доступ к глобальным рынкам, а понятие "долгосрочно" у нас означает совсем другое значение

🤔 По итогу видим, насколько, простая стратегия может вызвать сложностей и проблем. Мне лично нравится, когда портфель составлен из 10–15 акций, преимущественно разных секторов + хорошо сбалансированные облигации. На сегодняшний день рынок даёт нам хорошую возможность собрать качественный портфель, но, к сожалению, немногие этим пользуются

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