🐑 Хайп корпоративных облигаций. Зачем люди берут бонды под снижение ставки и не понимают как теряют деньги? ТОП правил качественного выбора

В погоне за доходностью инвесторы забыли, что рынок заранее всё учёл. Почему покупка бондов на фоне ожиданий ЦБ может обернуться убытками, и какие метрики действительно работают при выборе?

Как многие знают, после "оптимистичных" заявлений Трампа у рынка остался единственный значимый драйвер в июле — заседание ЦБ, которое пройдет на следующей неделе. Ну и многие, очевидно, ожидают снижения ставки вплоть до 18% (кто-то даже до 17%)

Исходя из этого, всю последнюю неделю наблюдал, как масса инвесторов соревновалась в увлекательной игре "Я умнее и заработаю на этом больше".

Одним из активов выступили корпоративные облигации. И казалось бы, а что может быть ещё легче, чем выбрать хорошие бонды? Ничего, если дело не касается инвестора одержимого идеей смягчение ДКП. А вот тут проблемы начинают проявляться...

🩸 Простой инструмент ≠ не нужно думать. Где можно совершить ошибку?

Для начала стоит упомянуть, что корпораты, в отличии, к примеру, от ОФЗ более подвержены различным рискам. Поэтому нужно более качественно подходить к анализу эмитента, особенно при благоприятном фоне (смягчении ДКП), где на первый взгляд сложно ошибиться

И на сегодняшний день выделяются две ключевые ошибки:

💢 Неправильный тайминг покупки. Часто инвесторы покупают облигации на пике цен, когда рынок уже учел ожидания снижения ставки, или, наоборот, откладывают покупку, упуская момент максимальной доходности. Сегодня рынок уже закладывает серьезное снижение, что подтолкнуло индекс RGBI до 118 пунктов.

Почему это важно? Если ЦБ снизит ставку меньше, чем ожидает рынок (например, на 1% вместо 2%), цены облигаций могут скорректироваться вниз, что приведет к убыткам для тех, кто купил по завышенным ценам.

💢 Ошибочная ставка на "переоценку". Инвесторы покупают длинные корпоративные облигации с фиксированным купоном (например, на 4–7 лет), ожидая, что снижение ставки на 2% резко увеличит их цену (что-то похожее мы наблюдали в июне). Но, как говорил ранее, рынок уже заложил снижение ставки, и реальный рост цен оказывается минимальным или вовсе отсутствует из-за фиксации прибыли крупными игроками. Убедиться в этом можно, посмотрев на результаты бондов при снижении в июне.

Почему это важно? Инвесторы переоценивают эффект снижения ставки, не учитывая, что крупные игроки (банки, НФО) фиксируют прибыль заранее, а рынок уже "переварил" ожидания.

🧠 «Правильный выбор». На что стоит обратить внимание?

Теперь к самому главному — как минимизировать риски при выборе и получить доходность выше, чем по ОФЗ. Вот пара простых правил:

ND/EBITDA < 5 с учётом операционного потока и секторальной устойчивости. Для компаний с ND/EBITDA 4–5 допустимо инвестирование, если их FCF покрывает купонные выплаты в 1,5–3 раза и бизнес-модель устойчива к внешним шокам (а-ля Трамп). При снижении ставки такие эмитенты получают больше возможностей для рефинансирования, что снижает риск дефолта. Дюрация 2–4 года — зона разумного риска. Хорошим вариантом будут бонды с дюрацией 2–4 года, которые дают баланс между чувствительностью к снижению ставки и защитой от возможной коррекции. Средняя дюрация позволяет поймать рост цены (примерно 2–3% на 1% снижения ставки) без риска сильной волатильности. Отказ от облигаций-"зеркал" RGBI. Задача — найти бонды, имеющие низкую корреляцию с индексом RGBI, чтобы минимизировать потери при возможной коррекции рынка. Компании из секторов с устойчивым внутренним спросом (телекомы, ритейл, инфраструктура) менее чувствительны к колебаниям RGBI, чем экспортеры или банки. Бумаги с низкой корреляцией всё равно выигрывают от этого роста при снижении (если выбраны правильно, например, спред YTM > 1,5–2%). При этом они менее подвержены спекулятивному перегреву, который уже встроен в "зеркальные" бумаги, такие как ОФЗ.

🤔В итоге, имеем такой неплохой список правил минимизации рисков. Плюс не забываем, что не было упомянуто ввиду очевидности (ликвидность, рейтинги и макроэкономический фон) — факторы важные, но иногда забываемые. Сейчас стоит помнить: ставка — это всё-таки фон, а не гарантия, а всё остальное зависит от вашего решения.

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