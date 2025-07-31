💲Девальвация — начало. Почему толпа снова прозевала доллар? Как заработать на таком рынке? Топ-3 способа не упустить момент

Сезон отпусков, падающая ставка, импортный голод — все это вновь толкает доллар вверх. Не пора ли вспомнить старые инструменты и перестать бояться слова «девальвация»?

На рынке пока все стабильно — дедушка с биполярным расстройством меняет свои же ультиматумы каждую неделю, а акции все так же продолжают корректироваться на этом фоне

Однако, на фоне снижения ставки рубль больше не хочет укрепляться. Доллар сейчас торгуется по 81₽, и инвесторы в особой спешке начали вспоминать старо-забытые замещайки, которые всегда спасали нас при девальвации рубля.

Что вообще творится с валютой? Почему она падает? И, главное, как перевернуть эту ситуацию в свою пользу? Давайте разбираться...

🌪️ Падение рубля. Кто в этом виноват и за что оно нам?

На сегодняшний день крепкий рубль является одной из причин замедления инфляции, а высокая ставка ЦБ — это одна из причин крепкого рубля. В итоге это и делает рублевые инструменты (депозиты, облигации и т. д.) более интересными для вложений, чем валютные

🏛️ Но, как мы все прекрасно знаем, с начала лета у нас началось активное смягчение ДКП, с вытекающим из этого снижением ставки. И вот последнее такое снижение спровоцировало многие финансовые организации пересматривать свои ставки по рублевым активам

Буквально несколько месяцев назад депозиты под 21–23% выглядели явно интереснее, чем покупка валютных облигаций с доходностью 5%. Разница доходностей была слишком большой (≈15%), и рублевая доходность во многом покрывала риск девальвации

Но... Что сейчас❓

По сути, доходность корпоративных бондов значительно упала, ОФЗ с погашением через год, торгуются с доходностью дай бог 13-15%, а вклады на минуточку дают ≈ 14%. Грубо говоря, сейчас качественные валютные облигации с неплохой доходностью (4–6%) проигрывают ОФЗ всего на 7–8%, и это при том, что доллар, по заявлению 98% здравомыслящих аналитиков, легко может прыгнуть до 95₽ до конца года. Это даст вам около 15–20% доходности ЧИСТО НА РОСТЕ ТЕЛА, не считая 4–6% купонного дохода в рублях по новому курсу.

💢 Помимо этого, у нас также существует проблема сезонного спроса на валюту. Лето — время отпусков и роста импорта, а по сообщениям SberCIB, в третьем квартале 2025 года спрос на валюту вырастет на $2 млрд в месяц из-за увеличения импорта и туристических трат. Это дополнительное давление на рубль, особенно в августе–сентябре

Это я ещё не затрагиваю тему нефти и санкций...

⚡ Не заметишь сейчас — будешь жаловаться потом. Почему «старые добрые» инструменты снова актуальны

Шансов минимизировать риски или хоть как-то заработать на таком явлении, как девальвация, у российского инвестора не так уж и много, но к счастью, они есть:

Акции экспортеров. Лучшие друзья при девальвации — компании, зарабатывающие в валюте. Да, но с большим и большим риском. Сегодня нефтегаз, металлурги и золотодобытчики получают много выручки в долларах, а их расходы — в рублях. Рубль падает — их рублевая прибыль растет. Главный минус, естественно, внешний фон. Санкции и падение экспортной выручки сильно влияют на котировки Валютные фьючерсы. Смело и очень больно. Такой фьюч позволяет зарабатывать на движении курса без необходимости держать валюту на счете. Важно помнить, что тут существует высокая волатильность и маржинальные особенности. Для тех, кто никогда не сталкивался — особая осторожность Замещающие облигации. Главный фаворит для меня в этом топе. Напомню: такие бонды номинированы в долларах, евро или юанях, но выплаты по купонам и номиналу идут в рублях по текущему курсу ЦБ. Уже как-то составлял ТОП-5 замещаек на рынке, который до сих пор актуален, а облигации сегодня показывают отличную доходность.

🤔 Честно говоря, мне не так важно, где окажется доллар в конце 2025 года, но быть готовым к серьезной девальвации все же стоит. Тем более что фон благоволит этому с особой страстью. По поводу замещающих облигаций — активно докупаю с апреля этого года, после первых сигналов о смягчении ДКП

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