🔩 Северсталь — производим много, зарабатываем мало, или как жить с эффектом «дешёвой стали». Есть ли смысл после отказа от дивидендов?

На прошлой неделе российские металлурги начали публиковать отчёты по МСФО за 2-й квартал 2025 года. А начать хотелось бы с "показательной" для отрасли компании — Северстали

Компания столкнулась с непростыми рыночными условиями как внутри страны, так и за её пределами. Отказ от дивидендов, падение всех ключевых метрик, попытки инвестиций на тяжёлом рынке, санкции... Но при этом продолжает жить и даже развиваться

Что происходит с ведущей компанией в секторе? Какие есть перспективы и опасно ли сегодня делать выбор в сторону проблемных секторов? Давайте смотреть