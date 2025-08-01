🔩 Северсталь — производим много, зарабатываем мало, или как жить с эффектом «дешёвой стали». Есть ли смысл после отказа от дивидендов?

На прошлой неделе российские металлурги начали публиковать отчёты по МСФО за 2-й квартал 2025 года. А начать хотелось бы с "показательной" для отрасли компании — Северстали
Компания столкнулась с непростыми рыночными условиями как внутри страны, так и за её пределами. Отказ от дивидендов, падение всех ключевых метрик, попытки инвестиций на тяжёлом рынке, санкции... Но при этом продолжает жить и даже развиваться
Что происходит с ведущей компанией в секторе? Какие есть перспективы и опасно ли сегодня делать выбор в сторону проблемных секторов? Давайте смотреть
Ключевые показатели за 2-й квартал 2025 года:
🔻 Выручка упала на 16%, до 185,5 млрд ₽. Связано это, конечно, с низкими ценами на сталь (51,8 тыс. ₽ за тонну в июне 2025 года, -10%) и укреплением рубля, которое ударило по экспортным доходам. Ситуация выравнивается, но имеем, что имеем.
🔻 скорр. EBITDA снизилась на 36%, до 39,3 млрд ₽. Также просела маржа до 21%. Слабый спрос внутри + слабый экспорт снаружи = проблемы с маржинальностью.
🔻 скорр. Чистая прибыль снизилась аж на 60,4% и составляет 19,8 млрд ₽. Здесь также нет ничего сверхнового, на прибыль давят курсовые разницы (40% долга компании номинировано в долларах) и высокая налоговая нагрузка.
И тут согласен, на первый взгляд результаты плохие... но вот по динамике Северсталь начинает разгоняться. Если сравнить с прошлым кварталом, сегодня компания показывает лучшие цифры, несмотря на укрепление рубля и слабый спрос.
🏭 Операционные показатели: рост производства, но спрос тянет вниз
Если по показателям ситуация немного удручающая, то на операционном уровне дела выглядят более стабильно:
✔️ Производство стали за год выросло на 8%, до 2,5 млн тонн. Рост связан с низкой базой прошлого года из-за ремонта доменной печи №5 ("Северянка"), но вот по сравнению с 1-м кварталом производство упало на 12%.
✔️ Продажи поднялись на 4%, но за счёт полуфабрикатов — слябов, чугуна. Это дёшево, не маржинально, и говорит лишь о попытке хоть как-то “пропихнуть” объёмы на фоне провала в ВДС (продукция с добавленной стоимостью — минус 3%).
Из этого всего ключевой проблемой я бы назвал слабый спрос. Снижай, не снижай ставку, а она всё равно пока высокая, что душит строительный сектор и машиностроение, а экспортные доходы страдают из-за укрепления рубля и санкций (особенно от ЕС)
🇪🇺🇺🇲 Ещё один важный фактор — геополитика. Около 18% российского производства стали идёт на экспорт, но санкции ЕС и США, а также укрепление рубля снижают конкурентоспособность продукции за границей. Это частично объясняет рост продаж менее маржинальных полуфабрикатов, так как готовую сталь брать не особо хотят.
Внешне пока так
🚫 Инвесторов в топку: FCF отрицательный, дивидендов нет, зато CAPEX — в космос
Для начала стоит упомянуть, наш любимый свободный денежный поток (FCF). За этот квартал FCF составил всего 3,6 млрд ₽ (-85%), а за первое полугодие и вовсе зафиксировали отрицательный FCF в размере -29,1 млрд ₽.
⚡ По дивидендам все ещё плачевнее — они просто отказались от выплат за 2-й квартал 2025, а это третий квартал подряд.... С одной стороны, больно как инвестору, а с другой стороны, вроде и масштабную инвестиционную программу обещают. В общем, странно
Также интересная ситуация по капитальным затратам. Выросли за этот квартал на 102% (43 млрд ₽), а за весь 2025 год запланированы рекордные 169 млрд ₽. Основной фокус — модернизация ЧерМК и развитие производства металлоконструкций (до 180 тыс. тонн к 2028 году).
Эти инвестиции создают давление на FCF, но направлены на долгосрочный рост и повышение эффективности. Ожидается, что CAPEX начнёт снижаться после 2026 года.
🤔 Как по мне — сектор сложен в прогнозировании. Компания интересная, учитывая минимальный долг и ± грамотное управление. А вот проблемы, а точнее их масштаб, может сильно пугать... Тут и слабый спрос, и низкие цены, и высокие CAPEX. Долгосрочно может быть интересно, но только если это будет действительно "долгосрочно" со всеми вытекающими.
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