⚡Дивидендная пенсия в 100 тысяч рублей. Очередной бред, который втюхивают СМИ людям? Как при нынешних зарплатах это реализовать?

Заметил, что за последние несколько дней СМИ (РБК, БанкиРу и прочие) дружно начали постить идеи "пенсии" из дивидендов российских компаний. Все как и всегда очень красиво показано. Без динамики инфляции, объективного уровня доходов россиян и честной статистики тех, кто вообще может себе такое позволить.

💨 Вообще, звучит все очень красиво: "Хочешь 100 000₽ — отложи или инвестируй нужную сумму — и будет тебе счастье". На практике же речь идёт о десятках миллионов рублей, налогообложении, рисках сокращения дивидендов и постоянной эрозии покупательной способности из-за инфляции.

Решил немного посмотреть на это глазами частного инвестора — честно и без замалчивания чего-либо. Думаю, будет интересно

📅 Реалии 2025. Сколько действительно нужно и что съедает доходность?

Для начала хочется поговорить про идеализирование доходности. Немного подушню, но абсурдность нужно прочувствовать!

📏 Формула, которой оперируют в таких статьях, проста: Капитал = Желаемый годовой доход / Дивидендная доходность.

100 000₽ в месяц — это 1,2 млн ₽ в год. И к примеру возьмём классические варианты дивдоходностей — 5% / 10% / 13%. Получаем грубые номинальные требования к капиталу, чтобы "получать" такую месячную пенсию:

🔻 5% (Газпром нефть — минимум) — 24 млн ₽ . Чтобы получить 1,2 млн "на руках" с учётом НДФЛ 13% потребуется ≈ 28 млн ₽

🔻 10% (Сбербанк — оптимально) — 12 млн ₽ . После НДФЛ 13%, нужно ≈ 13,8 млн ₽;

🔻13% (Транснефть — высокие) — 9,2 млн ₽. После НДФЛ 13%, нужно ≈ 10,6 млн ₽

Ну такие, хорошие суммы, думаю, где-то 90% населения как раз и располагают такими финансами. Ну ладно, суть в другом

Где расчеты реальной доходности учитывая инфляцию и реалии сегодняшнего дня ❓

Далеко ходить не нужно. Вот у нас есть текущая обстановка в России, где инфляция находится около 8,8% (про реальную я молчу). Вы выпускаете статью в этот период, но отказываетесь от реальных расчетов. Хорошо, попробую я:

Доходность учитывая инфляцию:

🔺 5% × (1 − 0,13) − 8,8% = 4,35% − 8,8% = −4,45% . Получается, что даже с 24 млн ₽ ты теряешь покупательную способность. Если инфляция упадёт до 4,7% в 2026, то получаем −0,35% — почти ноль.

🔺 10% × (1 − 0,13) − 8,8% = 8,7% − 8,8% = −0,1% . Тут лучше, но реальная доходность почти нулевая. 12-13 млн — всё ещё большая сумма, а инфляция съедает весь "пассивный доход". При снижении инфляции ситуация улучшается, где-то к +2% годовой доходности, при отсутствии других факторов.

🔺13% × (1 − 0,13) − 8,8% = 11,31% − 8,8% = 2,51%. Вот тут уже есть положительная реальная доходность, но и требования к качеству компаний и диверсификации жесткие. Осталось только фрезеровщику из Челябинска найти 10 млн рублей. Ну это скорее мелочи

И это всё без учёта риска сокращения дивидендов, пересмотра политики компаний и возможного возвращения к росту инфляции (кто его знает, что может ещё произойти)

🗿Средняя зарплата ≠ средний инвестор. Где же взять каких-то жалких 9 млн рублей?

Начнём с простого — средняя зарплата ≠ реальная картина доходов

👀 По данным Росстата и сводкам весны-лета 2025 года номинальная средняя зарплата приближается к ≈ 99 тыс ₽, но медианная — порядка 66–74 тыс ₽ в зависимости от того, на каком индексе смотреть. + Регионы: за пределами Москвы и Санкт-Петербурга медиана может лежать в диапазоне 40–65 тыс ₽ — это уже совсем другая реальность по сравнению с картинкой "все зарабатывают по 100к"

Итог — крутая идея для заголовка, но… не для большинства людей

🤔 Я сам инвестирую и не отрицаю ценности дивидендных стратегий в портфеле. Но преподносить "дивидендную пенсию" как простой и доступный путь, как-то некорректно. У одних это может вызвать смех и разочарование, а у других набор неизученных рисков и мнимых надежд.

