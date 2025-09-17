🧊 Муниципальные бонды. Почему о них забыл рынок? Как заработать на инструменте, который надежен как ОФЗ и доходен как корпоративные облигации

Заметил, что в разговорах о консервативных стратегиях и о зависимостях спокойствия на рынке в периоды высокой волатильности мы чаще всего вспоминаем лишь "популярный" набор инструментов. Это, как правило, ОФЗ, корпоративные облигации, вклады и депозиты + в определённое настроение рынка — замещайки и флоатеры
🥶 Однако многие забывают ещё один интересный сегмент, который незаслуженно обходят стороной — муниципальные (или субфедеральные) облигации, выпущенные регионами, краями и республиками, что в моменте предлагают доходность выше ОФЗ при всё ещё приемлемом уровне риска
Достойны ли они вашего внимания в середине 2025 года и какие уникальные риски дополнительно несут при инвестировании? Давайте разбираться...
🏛️ «Муниципалка». Что это вообще такое и где ее главный плюс?
Чтобы сильно не растягивать объяснения, расскажу коротко своими словами:
🔹Муниципальные бонды — это обычные долговые бумаги, которые выпускают субъекты Российской Федерации: области, края, республики или крупные города. Делается это, чтобы дополнительно финансировать свои проекты — от строительства дорог до покрытия бюджетного дефицита
Из основных преимуществ я бы отметил доходность, которая, как правило, на 0,5–2% выше, чем у ОФЗ. При этом не сказал бы, что риск намного выше. Здесь они чем-то схожи с корпоратами — хочешь процент больше, будь готов к повышенному риску. Эмитентом выступают регионы, а не компании, поэтому банкротство в классическом смысле им не грозит, а если случается "казус", то федеральный центр часто помогает дотациями и реструктуризацией долгов
🧠 Как отличить надёжный регион от банкрота с красивым рейтингом?
Отмечу, что рейтинги регионов считаются и интерпретируются чуть иначе, чем корпоративные, — важно учитывать специфику бюджетной системы
На что я бы обратил внимание в первую очередь❓
Долг субъекта и его доходы. Как и везде, это один из важнейших показателей. Долг выше 80–100% годового бюджета (как, например, в Мордовии, где он превышает доходы в 2,5 раза) увеличивает риск. У надёжных регионов, таких как Санкт-Петербург, долг обычно ниже 30%.
Дотации из федерального бюджета. Регионы, зависящие от дотаций более чем на 40% бюджета (например, Хакасия или Мордовия), считаются менее устойчивыми. Они имеют низкие собственные доходы (налоги, сборы), что делает их уязвимыми к сокращению федеральных трансфертов, — это может спровоцировать дефицит бюджета и рост долга
Темпы роста экономики региона. Суть в основном в диверсифицированной экономике. Есть хороший пример — Новосибирская область: промышленность, наука, торговля, минимальная зависимость от одного сектора, и не очень хороший — Кемеровская область: сильная зависимость от угля и добычи
По личному опыту отмечу, что долг и доходы субъекта — первое, на что нужно обращать внимание. Были прецеденты, когда попадал в ситуации задержки выплат по купону в связи со "сложностями" в регионе. К слову, рейтинг у региона был АА+
Также я бы выделил "уникальные" для муниципальных облигаций проблемы:
💢 Низкая ликвидность. Объём торгов по муниципалкам в 10-30 раз ниже, чем у ОФЗ. Это приводит к широким спредам и риску "застрять" в бумаге
💢 Региональные риски. В отличие от ОФЗ, муниципалки зависят от финансов региона: долг >80% бюджета или зависимость от дотаций (>40%) повышают риск дефолта или реструктуризации.
Но опять-таки, проблемы есть в каждом сегменте. При грамотном подходе и качественном анализе риски легко минимизировать
🤔 Как по мне, при определённых стратегиях такие бонды заслуживают места в портфеле. Они имеют чуть больше доходности, чем ОФЗ, и меньше риска, чем у корпоративных облигаций. В перспективе, с учётом ожидаемого снижения КС и роста числа выпусков, они могут стать отличным выбором для тех, кто готов потратить время на анализ. Да, низкая ликвидность и необходимость разбираться в бюджетах регионов отпугивает, но это небольшая цена за доп. процент доходности
