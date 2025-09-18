⚡ ТОП-5 Муниципальных облигаций. Как заработать до 23% на регионах, обойдя по доходности лучшие ОФЗ при почти тех же рисках?

Обещал — публикую
Вчера я уже писал о том, что рынок почти полностью забыл о муниципальных бондах, хотя, в принципе, они способны дать то, чего не дают ни ОФЗ, ни корпоративные облигации — баланс хоть какой-то доходности и устойчивости.
🧠 При анализе каждого выпуска старался делать основной акцент на балансе — чтобы можно было объективно сравнивать их с ОФЗ и корпоративными облигациями. К привычным параметрам добавил важный пункт "ликвидность", потому что именно она часто решает, насколько привлекателен субфед для обычного инвестора.
Выделил субъективно интересные истории. Разные регионы, разные рейтинги и разные риски — но в каждом случае есть своя логика и причина, почему эти бумаги достойны внимания.
🌕 ТОП-5 «муниципалок» на 2025 год:
🔹 Республика Саха (Якутия) — Якут-35016
ISIN: RU000A109L72
Доходность: 20.6%
Купон: 19.5% (ежемесячный)
Дата погашения: 28.10.2029
Рейтинг: A+ (Эксперт РА)
Номинал: 1000₽
Ликвидность: средняя (спред ≈ 0,5-0,8%)
💭 Неплохой выпуск с регионом, зависящим от добычи полезных ископаемых (>50% ВРП). Диверсификация плохая, но отрасль ведущая. Регион хорошо стабилизировался за последний год, особенно после снижения рейтинга с АА+ до А+. Намерены его вернуть. Здесь высокая доходность компенсирует риски, а дюрация 3,8 года поможет телу облигации вырасти при снижении ключевой ставки.
🔹Новосибирская область — Новосиб 26
ISIN: RU000A10ABC2
Доходность: 18.8%
Купон: 22.5% (ежемесячный)
Дата погашения: 28.11.2027
Рейтинг: AА (АКРА)
Номинал: 1000₽
Ликвидность: высокая (спред ≈ 0,2-0,6%)
💭 Также хороший бонд, но уже с прекрасно диверсифицированным регионом. Здесь и промышленность, и наука, и торговля, при минимальной зависимости от дотаций (<15%). Рейтинг недавно повысили до AA благодаря бюджетной дисциплине. Высокий купон + короткая дюрация делают выпуск конкурентоспособным даже по сравнению с хорошими корпоративными облигациями.
🔹 Амурская область — Амур 24001
ISIN: RU000A10AAU6
Доходность: 17,8%
Купон: 23% (ежемесячный)
Дата погашения: 12.12.2026
Рейтинг: A (Эксперт РА)
Номинал: 1000₽
Ликвидность: низкая (спред ≈ 0,7-1,3%)
💭 Здесь в регионе мы также видим хорошо диверсифицируемую экономику (обрабатывающие производства, строительство) + вклад от газовых проектов и космодрома "Восточный". Минусом выпуска, конечно, является ликвидность, но за счёт низкого долга (≈50% бюджета) и дотаций (<30%) риск стабилизируется. Лично не советую заходить на большие суммы — будет достаточно тяжело выйти
🔹Республика Башкортостан — Башкорт25
ISIN: RU000A10BV22
Доходность: 14,7%
Купон: 16.25% (ежемесячный)
Дата погашения: 22.06.2027
Рейтинг: AА+ (Эксперт РА)
Номинал: 1000₽
Ликвидность: ниже среднего (спред ≈ 0,5-1%)
💭 Этот выпуск можно по праву считать максимально сбалансированным. Регион имеет отличную диверсифицированную экономику (обрабатывающая производство, торговля) и низкий долг (≈30% бюджета). Также отмечу рейтинг — он выше среднего, а купон, хоть и ниже, чем у предыдущих, всё же выше, чем у лучших ОФЗ на рынке.
🔹 Республика Якутия (Саха) — Якут-34005
ISIN: RU000A10BP38
Доходность: 19,3%
Купон: 20% (ежемесячный)
Дата погашения: 11.05.2028
Рейтинг: A+ (Эксперт РА)
Номинал: 1000₽
Ликвидность: средняя (спред ≈ 0,5-0,8%)
💭 Тот же регион, что и первый выпуск в топе, но не мог его не упомянуть из-за прекрасных характеристик. Отличается более коротким сроком и высоким купоном. Подойдёт, наверное, тем, кто больше заинтересован в меньшей дюрации и готов к сырьевым рискам.
По итогу хочу ещё раз подчеркнуть, что муниципальные облигации — это не прямая замена ОФЗ или корпоратам, и бежать с головой менять одно на другое точно не стоит. Это отдельный инструмент со своими уникальными проблемами. Но при грамотном анализе и понимании того, зачем ты их берёшь, они могут стать хорошей добавкой в портфель.
