🌟 Селигдар — 175 тонн золота в земле и 100 млрд долгов на балансе. Сможет ли компания вырваться из тени Полюса и побороться за инвесторов?

Сильные отчеты, громкие планы и одно из крупнейших месторождений в мире. Но хватит ли этого, чтобы переломить растущую долговую яму и сохранить доверие инвесторов?

Возвращаемся к разбору отчётов за первое полугодие 2025 года. После анализа Полюса — переходим к более проблемному игроку сектора

🌕 Как и конкурент, Селигдар демонстрирует сильные результаты на фоне рекордного роста цены золота. Однако в отличие от Полюса, у компании все ещё остались большие проблемы, с которыми многие инвесторы не согласны мириться — убытки и долги.

Может ли компания составить хоть какую-то конкуренцию Полюсу и что она сможет предложить в перспективе на 2025-2026 год? Давай разбираться...

Ключевые показатели за 1-е полугодие 2025 года

🔺 Выручка выросла на 36% до 28,4 млрд ₽. Как уже написал выше, практически все благодаря росту цены золота и его продажи (+6%). Плюс заметен вклад диверсификации: оловянный сегмент прибавил 37% по выручке и 41% по объёмам. Доля пока скромная (около 15%), но тренд очевиден.

🔺 EBITDA также выросла на 42% до 11,6 млрд ₽, а маржинальность составила 41%. Несмотря на санкции и инфляцию, компания продолжает оптимизировать затраты, что в будущем должно положительно сказаться на показателях

🔺 Чистый убыток составил 2,2 млрд ₽, но сократился в 2,4 раза. Если оценивать по дивизионам, то на сегодняшний день золотой в плюсе (+723 млн ₽), а вот оловянный тянет вниз (-2,9 млрд ₽), всё из-за CAPEX и переоценки лицензий

В итоге по показателям мы видим некий паритет с Полюсом — они хорошие. Отличие, наверное, в том, что помимо роста показателей на основе роста цен на золото, Селигдар добавляет диверсификацию через олово и медь. Но самые важные отличительные особенности ожидают нас дальше...

💢 Убытки, долги и агентские схемы: слабые места, о которых предпочитают молчать

Чем сегодня объясняется минус по прибыли:

Рост затрат. При проверке данных, я немного шокирован тем, какие деньги были потрачены при проведении проходческих работ и переоценке лицензий в Кючусе. Рост зарплат при инфляции, лицензии, ТЭО, CAPEX... — в общем, тьма. Плюс, оловянный дивизион убыточен (-2,9 млрд ₽) из-за инвестиций в новые проекты (Правоурмийский, Амурский меткомбинат). Затраты очень высоки, но они направлены на перспективу. Агентские выплаты. Они составляют около 2,8 млрд ₽ (часть коммерческих расходов, +21% до 3,5 млрд ₽). Это сильно бьёт по операционной рентабельности, особенно в оловянном дивизионе. Конечно, прямые продажи могли бы помочь, но, увы, компания зависит от агентов. Пока зависит. Долг и проценты. Долг составляет 107,3 млрд ₽ (+90%), чистый долг — 101,6 млрд ₽, ND/EBITDA — 3,26x. При этом 60% долга привязано к цене золота, и его переоценка съедает часть прибыли. Компания пытается рефинансировать долг, как это было, например, в августе (облигации + ЦФА), но давление снижается не так сильно, как хотелось бы.

Лично меня убыток не смущает. В целом, да, на общем фоне это выглядит тревожно и не совсем презентабельно, особенно для инвесторов, но, по сути это всё инвестиции в будущие FCF

И этому есть объяснение.

⛰️ Сейчас много ресурсов отдаётся именно в новый проект (месторождение в Кючусе), который, по сути, является тем самым «Сухим Логом» для Полюса, но с большим горизонтом. Запас золота в месторождении является одним из самых больших в мире — 175 т золота (5,6 млн унций). Обещают закончить ТЭО в этом году, стройка — с 2026 года, запуск — в 2029 году (10 т/год), к 2030–2031 годам — 20 т/год.

Проблема как уже писал, в затратах (CAPEX ≈ 200 млрд ₽), но аналитики верят в окупаемость за счёт масштаба.

🤔 Как по мне, Селигдар точно нельзя назвать плохой, основываясь на её долгосрочных перспективах. Думаю, что в ближайшее время компания так и останется с отрицательным значением в графе прибыли, что сразу отсекает интерес среднесрочных инвесторов. По моему мнению, Полюс всё же — лучший вариант в секторе: он имеет и хорошие долгосрочные драйверы, и адекватную долговую нагрузку (ND/EBITDA 1,1x).

