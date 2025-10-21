👥 Газпром и переориентация на Азию: насколько новые контракты с Китаем и другими регионами компенсируют потери Европы? Настолько все плохо?

Китай продолжает диктовать правила, а Газпром вынужден играть по ним. Скидки, риски и большие обещания по «Силе Сибири-2» — чем реально живет компания после Европы?

Буквально на днях заметил, что почти все СМИ начали публиковать новость про установленный рекорд компании по экспорту газа в Китай и общее увеличение поставок в страны Азии при сохраняющемся давлении и проблемах на европейском рынке

Решил немного покопаться и разобрать, насколько внутренний рынок + новые проекты в Китае и других странах Азии успели компенсировать уход Европы от российских поставок газа. Статистика интересная, а прогнозы по перспективам ещё лучше… Давайте смотреть.

🇨🇳 "Дешевый газ" для Пекина: Китай продолжает диктовать условия

Если внимательно посмотреть на нюансы в проекте бюджета РФ, то можно увидеть прогнозы цен на газ для разных рынков.

💨 По этим прогнозам в 2025 году цена для Китая может упасть примерно на 14% по сравнению с 2024 годом — с $288 за тыс. куб. м до примерно $248,7 за тыс. куб. м. Если, к примеру, сравнить те же поставки в Турцию или Европу, газ продаётся по $401,9 за тыс. куб. м — на 60% дороже!

Китай, прекрасно понимая слабую переговорную позицию Газпрома (основные покупатели — он и Турция), как и любой другой участник рынка, пытается выбить скидку — и чем больше, тем лучше. Если бы 38 млрд куб. м, поставляемые в Китай в 2025 году, продавались по европейским ценам, Газпром получил бы примерно на $5,8 млрд в год больше. Думаю говорить о том, что это большая потеря, нет смысла

Теперь основной вопрос — компенсируют ли азиатские поставки упавшие европейские объёмы❓

Конечно —нет. В 2025 экспорт в ЕС рухнул до 50-летнего минимума — около 16 млрд куб. м в год против 150–200 млрд куб. м до санкций. Поставки в Китай по "Силе Сибири-1" выросли (на 29% в 2025 году — до 38 млрд куб. м), но это лишь часть былых объёмов, и цены при этом существенно ниже.

Сейчас главным аргументом в пользу дальнейших перспектив остаётся амбициозный проект "Сила Сибири-2". Маршрут вроде бы даже уже согласован (через Монголию), с планами завершить переговоры к 2026 году и начать строительство в 2027 году. Это теоретически может довести экспорт до 150 млрд куб. м к 2030+, но пока это далекая перспектива.

💢 Скрытые козыри и риски: СПГ, санкции и соседи на Востоке

На этой неделе в Европарламенте объявили, что к концу 2027 года ЕС планирует полный запрет импорта газа из России. Это доп. риск в среднесрочной перспективе. Меры начнут действовать с декабря, а основной удар будет нацелен на азиатских покупателей, что снизит спрос и цены в Китае и Индии на 10–20%.

❗Но, возвращаясь к вопросу "компенсации", стоит добавить ещё несколько важных векторов

Во-первых, растёт экспорт СПГ. За первые 8 месяцев этого года поставки СПГ в Китай увеличились на 28,3% и составили примерно половину от 18,8 млн тонн российского экспорта СПГ. Это даёт доп. объём и добавляет к азиатской выручке порядка 10–15%, хотя цены на СПГ традиционно ниже европейских.

Во-вторых, есть малозаметный, но полезный вектор — Центральная Азия. Поставки в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан выросли ≈ 15% в 2025 году (примерно 10–15 млрд куб. м в год), что приносит дополнительную выручку в районе $1–2 млрд. Это снижает зависимость от одного покупателя и укрепляет позиции в Евразии.

Ну и чтобы хоть как-то диверсифицировать риски, Газпром продолжает работать на внутреннем рынке. Непонятно только, нужно радоваться или плакать, но цены на газ в России выросли на 10,3% с июля. Это увеличивает выручку, но в то же время создаёт социальное давление — рост цен бьёт по потребителям

🤔 В итоге, несмотря на все внешние проблемы, компания не выглядит так ужасно, как, возможно ей, прогнозировали год или два назад. Производство газа остаётся стабильным, экспорт в Китай и Центральную Азию растёт, а нефть особо не подводит. Лично я компанию ни в одном портфеле не держу, хотя считаю, что у неё есть неплохой потенциал роста. Единственный интерес — спекулятивный, но не более.

