🩸 Заседание ЦБ — СЕГОДНЯ. Как Набиуллина выберется из безвыходной ситуации: снизить ставку и разогнать инфляцию или оставить 17% и задушить экономику?

Набиуллина оказалась в классическом «цугцванге», где любое решение раскритикует каждый в стране. Какое же решение примет сегодня Центральный банк?

Наконец-то дошли до долгожданного заседания, на котором решится дальнейшая судьба ключевой ставки — и, по сути, всей денежной политики до нового года

👥 По прогнозам, уже видна достаточно умеренная риторика почти всех ведомств... Если ещё до начала осени все были уверены в снижении (спорили только, насколько), то теперь все кричат о паузе и окончании цикла смягчения ДКП в 2025 году.

Причин для этого хватает. Конечно, Набиуллина может сколько угодно заявлять о "малом влиянии" повышения НДС на инфляцию, но с этим многие, мягко говоря, не согласны.

Что нового по недельной инфляции❓

🔹 Недельная инфляция — 0,22% (0,21% неделей ранее, 0,23% двумя неделями ранее). Рост незначительный, но показатель остается на повышенных уровнях из-за топлива. ЦБ уже комментировал ситуацию, назвав её "временной волатильностью".

🔹 Годовая инфляция — 8,14% (против 8,08% неделей ранее). Цифра вроде бы снижается, но эффект базы начинает играть на руку статистике. Проще говоря, инфляция падает не потому, что всё дешевеет, а потому что в прошлом году было хуже. Впрочем, уже к ноябрю это преимущество исчезнет

🔹 Продовольственные товары — выросли на 0,32% (на прошлой неделе 0,21%). И вот тут начинается "веселье". Рост цен на плодоовощную продукцию — 1,92%! Больше всего подорожали: лук (2,2%), картофель (2%), помидоры (1%). А сливочное масло, взлетевшее на 1,6%, даже заставило Патрушева оправдываться публично. Сказал, импорт "подключили". Ну что ж, ждём снижения, раз "подключили"

Больше всего повеселили опубликованные совсем недавно данные по инфляционным ожиданиям обычных людей. Они остались на уровне сентября — 12,6%. А вот ожидания бизнеса, мягко говоря, взлетели (чуть ли не до средних значений 2023 года).

Здесь скорее объясняется все тем, что в "ожиданиях населения" не учтены риски роста цен из-за повышения НДС. Учитывая важность данного фактора при принятии решения по КС, неизвестно, будут ли в ЦБ вообще ссылаться на него, учитывая несоответствие с сегодняшней повесткой.

🥶 «Оставьте ставку в покое». Какие факторы говорят ЗА сохранение 17%?

Помимо неутешительных данных по инфляционным ожиданиям, есть и другие факторы, говорящие в пользу сохранения ставки

Расширение дефицита бюджета и фискальные стимулы. Дефицит федерального бюджета на 2025 год увеличен до 2,6% ВВП (с ранее планировавшихся 1,7%), что подразумевает дополнительные расходы в размере 5,7 трлн ₽ и их покрытие за счёт заимствований, что усиливает проинфляционные риски. Оживление кредитования и рост потребительского спроса. В 3-м квартале кредитование населения выросло на 1,5-2%, а корпоративное — на 1-1,5%, что выше ожиданий ЦБ и усиливает инфляцию через спрос

Также интересно было посмотреть, что об этом думают ключевые банки и аналитические отделы. Получилось как-то так:

🔹Т-инвестиции — 17%

🔹БКС мир инвестиций — 17%

🔹Цифра брокер — 17%

🔹SberCIB investment research — 17%

🔹Совкомбанк — 17%

🔹Альфа-инвестиции — 17%

🔹«Эксперт РА» - 17%

🔹Газпромбанк - 16-16,5%

🔹Русский стандарт - 16-16,5%

🔹Финам - 16,5%

🔹АКРА - 16%.

Печально, что Центробанк в очередной раз попал в ситуацию, которую прекрасно можно описать интересным термином из шахмат — цуцгванг: это когда любой следующий ход ведет к ухудшению ситуации. "Бизнесу тяжело, нужно снижать ставку" — риск возвращения инфляции; "нет, нужно сохранить ставку" — риск дальнейшего замедления экономики

🤔 Ожидаю сохранение ставки на уровне 17%, с возможным снижением ближе к декабрю или в начале 2026 года.

Как считаете, какое решение Центральный банк примет сегодня?

