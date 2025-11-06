🏮 Яндекс: триллионная выручка, рост ИИ и паника из-за «допэмиссий» и «страшного долга». Почему рынок ищет проблемы, когда их нет?

Продолжаем разбирать свежие отчёты за 3-й квартал 2025 года

Думаю, многие заметили, что по сравнению с прошлым кварталом отношение рынка к компании слегка поменялось... Возможно, не сильно, но период был тревожным. А имею в виду я — бурную, не совсем, по моему мнению, конструктивную критику, которая затрагивает рост долга и якобы множественные допэмиссии. Но...

❗По сути, если разобраться, то ведь никакой "серии" допэмиссий нет — она одна, просто проводится поэтапно, а объёмы совсем небольшие. А Net Debt/LTM EBITDA (долговая нагрузка) всего 0,4, + наличка на конец сентября — 201,3 млрд ₽, что вполне позволяет спокойно инвестировать без паники. Однако рынок все равно раз за разом находит, за что зацепиться.

Что же действительно происходит с компанией? Какие новые вводные принесли нам свежие результаты? Давайте смотреть...