🏮 Яндекс: триллионная выручка, рост ИИ и паника из-за «допэмиссий» и «страшного долга». Почему рынок ищет проблемы, когда их нет?

Продолжаем разбирать свежие отчёты за 3-й квартал 2025 года
Думаю, многие заметили, что по сравнению с прошлым кварталом отношение рынка к компании слегка поменялось... Возможно, не сильно, но период был тревожным. А имею в виду я — бурную, не совсем, по моему мнению, конструктивную критику, которая затрагивает рост долга и якобы множественные допэмиссии. Но...
❗По сути, если разобраться, то ведь никакой "серии" допэмиссий нет — она одна, просто проводится поэтапно, а объёмы совсем небольшие. А Net Debt/LTM EBITDA (долговая нагрузка) всего 0,4, + наличка на конец сентября — 201,3 млрд ₽, что вполне позволяет спокойно инвестировать без паники. Однако рынок все равно раз за разом находит, за что зацепиться.
Что же действительно происходит с компанией? Какие новые вводные принесли нам свежие результаты? Давайте смотреть...
Результаты за 3-й квартал 2025 года:
🔺Выручка выросла на 32% до 366,1 млрд ₽. Все благодаря росту трат людей в повседневных сервисах. Например, в e-commerce (маркетплейс) Яндекс влил инвестиции, чтобы конкурировать с Wildberries и Ozon, и это дало 46% роста (до 113,3 млрд ₽). То же самое касается такси и каршеринга, где активных пользователей стало 58,4 млн (+18% за год), а маржа выросла на 6,8%.
🔺Скор. EBITDA выросла на 43% до 78,1 млрд ₽, а маржинальность прибавила 1,5 п.п., составив 21,3%. Рост пришел за счёт улучшения в ранее убыточных сегментах, по типу B2B: корпоративные IT-решения и облачные сервисы с ИИ выросли на 47%, благодаря 46 тыс. клиентам в облаке.
🔺Скор. чистая прибыль прибавила 78% и составляет 44,7 млрд ₽. За девять месяцев выручка уже 1,005 трлн ₽ (+33%) — впервые выше триллиона, что круто для нашего IT. Отмечу, что особую роль сыграло уменьшение убытков в новых направлениях, в основном связанное с робототехникой.
Результаты хорошие, хотя в целом, если посмотреть на реакцию рынка, они оказались даже чуть лучше ожиданий. Яндекс повысил прогноз по EBITDA на год до 270 млрд ₽ (+43%), а выручку ждёт +30% — это лучше, чем ждали аналитики, особенно в условиях высоких ставок. По большому счёту, можно назвать это устойчивым результатом — пусть и неравномерным, но с фокусом на масштабируемые сегменты
🧠 Автономка и ИИ: хайп для всех, деньги для избранных
Одной из главных тем этого года для почти всех IT-компаний (и не только) является интеграция искусственного интеллекта в продукты.
На нашем рынке уже много хороших примеров таких интеграций:
🔹 VK — ИИ добавил 10–20% к росту прибыли (1–2 млрд ₽), в основном через облачные услуги.
🔹 Сбербанк — ИИ добавил 15–25% к эффективности. Это где-то 120–200 млрд ₽ в прибыли за счёт снижения расходов.
🔹 Ростелеком — ИИ добавил 5–10% к росту прибыли (0,5–1,5 млрд ₽), в основном через цифровые услуги.
Ну и, очевидно, что Яндекс путём органического и неорганического роста также пытается получить выгоду от внедрения ИИ в свою экосистему.
💢 Первым в голову приходит ИИ Алиса, которую суют в поиск, Яндекс.Плюс и даже в корпоративные сервисы, пытаясь сделать их умнее и быстрее. А получается это или не получается — уже на усмотрение пользователей, которых, кстати, ни много, ни мало, уже 47,3 млн человек в месяц.
Также стоит упомянуть и успехи в автономке (роботы и беспилотники), где руководство планирует к 2027 году дополнительно около 20 тыс. роботов-доставщиков и 200 роботов к 2026. Сейчас, правда, выручка этого сегмента относительно небольшая (200 млн ₽), но если регуляторы дадут зелёный свет, это может принести немалый доход в перспективе 2–3 лет.
🤔 Если говорить в общем, то по сути, моё мнение о компании с предыдущего анализа не поменялось. Бизнес сильный, альтернатив в России нет, а таких компаний на нашем фондовом рынке тем более. Весь вопрос упирается лишь в цену. Сейчас оценка EV/EBITDA около 6, что достаточно дешево для таких темпов развития + какие-никакие дивиденды в 4%. Для тех, у кого его нет, я бы рассматривал для покупки уровни 3800 и 3500
