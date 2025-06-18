Вот почему PR может убить ваш бизнес

PR принято воспринимать как инструмент роста: укрепляет бренд, создает доверие, увеличивает охваты. Но в реальности, при неправильном подходе, именно PR может запустить разрушительный процесс — потерю репутации, клиентов и прибыли. Ниже — разбор, как это происходит на практике, и чего стоит избегать каждому предпринимателю.

1. Когда “сказали — но не подумали”

В 2022 году крупная сеть доставки еды попала в кризис из-за одного рекламного письма. Компания решила сыграть на теме инклюзивности и отправила промо-материал, содержащий фразу, вызвавшую шквал критики. Аудитория восприняла акцию как провокацию. PR-отдел промолчал сутки, затем попытался объясниться, но без извинений. Итог — публичный бойкот, удаление приложения, отписки, негатив в СМИ и падение выручки.

Вывод:

Не каждый инфоповод стоит озвучивать. Даже хорошие идеи могут вызвать обратный эффект, если не учтены контекст и аудитория. Ошибка в формулировке — минус год репутации.

2. Когда пиар становится самопиаром

Многие фаундеры в погоне за личной медийностью начинают “пиариться ради пиара”: громкие цитаты, участие в каждом интервью, демонстративные высказывания.

В 2023 году один технологический предприниматель после выхода в топовых медиа начал активно комментировать политическую повестку. Его цитаты распространились, бренд ассоциировался с одним мнением. Через месяц: отмена партнёрских соглашений, приостановка контрактов с крупными клиентами.

Вывод:

Личная медийность работает, только если она согласована со стратегией бренда. Пиар без рамок — это не влияние, а уязвимость.

3. Когда вы «слишком активны» в инфополе

Компания может начать присутствовать в медиа слишком навязчиво: статьи, посты, колонки, подкасты. Контент — слабый, повторяющийся, без пользы. Появляется усталость. Аудитория воспринимает бренд как шум.

Один из стартапов на ранней стадии инвестиций начал ежедневно выходить с заявлениями в деловых медиа, хотя бизнес-модель ещё не была проверена. Через 4 месяца на фоне скандала внутри команды инвесторы публично отказались от проекта. Медийность не помогла. Она только усилила падение.

Вывод:

PR не про количество. А про своевременность и точность. Медийная передозировка вызывает раздражение, а не интерес.

4. Когда кризис — а вы молчите

Молчание в момент репутационного удара воспринимается как признание вины. Аудитория — особенно в соцсетях — реагирует быстро. Ожидает ответа. Если ответа нет — начинается волна: спекуляции, мемы, “сливы”, давление на партнёров и СМИ.

Классический пример — один из российских онлайн-банков. После технического сбоя клиенты не могли получить доступ к деньгам. Публичного комментария не было 14 часов. Когда банк вышел с объяснением, негатив был уже в федеральных СМИ. Люди начали массово закрывать счета.

Вывод:

Нет стратегии антикризисного PR — значит, уязвим каждый процесс. PR в кризис = реакция за часы, не за дни.

5. Когда вы сами поджигаете

Провокационные кампании работают только если за ними стоит сильный смысл. Если же скандал создаётся ради шума — последствия могут быть фатальными.

Маркетплейс одежды в 2021 году устроил “честную акцию” с резкими слоганами о конкурентах. Пресс-релизы вышли, редакции отреагировали, но дальше — массовое возмущение, негатив в комментариях, падение трафика. Причина — стиль коммуникации был агрессивным, не соответствовал ценностям бренда.

Вывод:

Провокация — это хирургия. Один неверный шаг — и вы теряете лояльность.

Что с этим делать?

Пиар должен быть управляемым. Даже если вы делаете его “инхаус” — нужен план, сценарии, допуски. Публичность требует зрелости. Не начинайте говорить, если не знаете, как выйдете из спора. Команда обязана быть готова к кризису. У каждого — ролевая карта: кто говорит, кто пишет, кто молчит. Идите в медиа только когда есть что сказать. Слово — это инструмент. Но без смысла оно превращается в шум. Согласовывайте личный и корпоративный тон. Один пост основателя может стоить миллионы.

PR — это усилитель.

Если у вас прочная стратегия, зрелая команда и ценность — он сделает громче.

Если у вас хаос, самоуверенность и отсутствие фильтра — он это тоже сделает громче.

Поэтому вопрос не в том, нужен ли вам пиар.

А в том, готовы ли вы за него отвечать.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.