Не повторяйте их ошибок: 3 громких PR-провала, которые легко могли случиться с вами

Мы любим разбирать удачные кейсы — те, где бренд красиво выстрелил, взял премию и собрал репосты.

Но PR — не только про «как сделать громко». Это ещё и про как не облажаться.

И это не про звёзды шоу-бизнеса или корпорации с миллиардными бюджетами.

Малый бизнес подвержен тем же ошибкам. Просто последствий у него чаще нет шанса исправить.

Разберём три случая, которые звучали на всю страну, но каждый из них — это урок, который должен выучить любой предприниматель.

1. «Просто удалим — и всё пройдёт»: кейс с блогером и неотвеченным негативом

Одна известная сеть кофеен решила не вступать в диалог с клиенткой, которая пожаловалась в Нельзяgram на качество продукта. Жалоба была вежливая, без агрессии, но — с доказательствами: фото, чек, описание ситуации.

Пост собрал лайки, комментаторы подключились. Бренд — молчал.

Через сутки блогер выложила сторис с фразой:

«Мне не нужны извинения. Но если вы ведёте бизнес в России, хотя бы учитесь разговаривать с клиентом».

На третий день про ситуацию написал один из деловых Telegram-каналов, затем её подхватил VC .

Комментарий от компании появился через 4 дня — сухой, скопированный по шаблону.

Урок: если вы думаете, что негатив — это шторм, который можно «переждать», вы недооцениваете природу инфополя.

Публикации, сторис, комментарии — это не бумажные письма. Они копятся, скринятся, распространяются.

Молчание — уже реакция. И чаще всего — проигрышная.

2. «Мы пошутили»: бренд и неудачный маркетинговый пост

Федеральная сеть по доставке еды опубликовала к 23 февраля пост в Instagram1 с «юмором» про мужские подарки:

«Мы точно знаем, чего хотят мужчины: не носки, а стейки».

Над постом посмеялись 3 часа.

А потом в комментарии пришли женщины. Потом — мужчины. Потом — издания.

Началось с фразы:

«А как насчёт не стереотипов, а нормального контента?»

Ситуацию попытались «объяснить»: мол, это ирония, маркетинг, не обижайтесь.

Не сработало.

Через день пост удалили, выложили извинения, а PR-отдел провёл внеплановую встречу с кризисным консультантом.

Урок: если вы думаете, что ваша ирония — это универсальный язык, вы рискуете звучать неуместно.

Даже малый бизнес может случайно воспроизвести стереотип или уязвить аудиторию.

PR — это не цензура. Это фильтр: как звучит то, что вы хотите сказать.

И звучит ли оно в духе времени.

3. «Нам не нужно объяснять — нас и так знают»: технологичный стартап и эффект тишины

B2B-платформа в сфере логистики активно росла, развивалась, получала гранты.

Но в публичном поле — тишина.

Сайт без лица. Никаких новостей. В LinkedIn — только «ищем сотрудников».

Всё время шёл трафик из рекомендаций и партнёрств. Всё устраивало.

До одного момента.

Когда стартап подал заявку на крупный инвестиционный раунд — и получил «нет».

Один из фидбеков:

«Хорошая технология. Но мы не понимаем, кто вы и где ваш вес на рынке. Мы вас просто не знаем».

Компания обратилась к PR спустя 3 года после основания — когда репутацию уже пришлось восстанавливать, а не создавать.

За 6 месяцев сделали: медиапрофили, колонку фаундера, серию интервью, кейсы — и только тогда вышли на радары нужных людей.

Урок: PR — не про «когда станет плохо».

Это работа до того, как вам понадобится доверие.

Тишина в публичном поле может показаться стратегией.

Но в 2025 году — это сигнал: либо вы молоды, либо вам нечего сказать.

Что объединяет эти ошибки?

Молчание, когда надо было говорить. Публикация без фильтра «как это воспримут». Отсутствие репутации в момент, когда она нужна.

Именно они сегодня обходятся малому бизнесу дороже, чем неудачная реклама или провальный редизайн.

Потому что речь не о продукте. А о доверии.

А доверие не восстанавливается кнопкой «удалить».

Что делать, чтобы не попасть в подборку следующей?

— Введите внутреннее правило: негатив в сети — не игнорируется, а обрабатывается в течение 4 часов.

— Публикуйте контент, который прошёл проверку: «это о нас или против нас?»

— Построите базовое присутствие в инфополе: чтобы имя компании не было пустым звуком в поиске.

— Не ищите, как «громко заявиться». Стройте репутацию на смысле и регулярности.

PR — это не про страх.

Это про упреждение.

Когда вы говорите правильно — даже критика звучит иначе.

А когда не говорите вообще — у каждого есть шанс додумать за вас.

Не молчите. Не переоценивайте «один пост».

И не повторяйте чужих ошибок, которые могли бы легко стать вашими.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.