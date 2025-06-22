Не повторяйте их ошибок: 3 громких PR-провала, которые легко могли случиться с вами
Но PR — не только про «как сделать громко». Это ещё и про как не облажаться.
И это не про звёзды шоу-бизнеса или корпорации с миллиардными бюджетами.
Малый бизнес подвержен тем же ошибкам. Просто последствий у него чаще нет шанса исправить.
Разберём три случая, которые звучали на всю страну, но каждый из них — это урок, который должен выучить любой предприниматель.
1. «Просто удалим — и всё пройдёт»: кейс с блогером и неотвеченным негативом
Одна известная сеть кофеен решила не вступать в диалог с клиенткой, которая пожаловалась в Нельзяgram на качество продукта. Жалоба была вежливая, без агрессии, но — с доказательствами: фото, чек, описание ситуации.
Пост собрал лайки, комментаторы подключились. Бренд — молчал.
Через сутки блогер выложила сторис с фразой:
«Мне не нужны извинения. Но если вы ведёте бизнес в России, хотя бы учитесь разговаривать с клиентом».
На третий день про ситуацию написал один из деловых Telegram-каналов, затем её подхватил VC .
Комментарий от компании появился через 4 дня — сухой, скопированный по шаблону.
Урок: если вы думаете, что негатив — это шторм, который можно «переждать», вы недооцениваете природу инфополя.
Публикации, сторис, комментарии — это не бумажные письма. Они копятся, скринятся, распространяются.
Молчание — уже реакция. И чаще всего — проигрышная.
2. «Мы пошутили»: бренд и неудачный маркетинговый пост
Федеральная сеть по доставке еды опубликовала к 23 февраля пост в Instagram1 с «юмором» про мужские подарки:
«Мы точно знаем, чего хотят мужчины: не носки, а стейки».
Над постом посмеялись 3 часа.
А потом в комментарии пришли женщины. Потом — мужчины. Потом — издания.
Началось с фразы:
«А как насчёт не стереотипов, а нормального контента?»
Ситуацию попытались «объяснить»: мол, это ирония, маркетинг, не обижайтесь.
Не сработало.
Через день пост удалили, выложили извинения, а PR-отдел провёл внеплановую встречу с кризисным консультантом.
Урок: если вы думаете, что ваша ирония — это универсальный язык, вы рискуете звучать неуместно.
Даже малый бизнес может случайно воспроизвести стереотип или уязвить аудиторию.
PR — это не цензура. Это фильтр: как звучит то, что вы хотите сказать.
И звучит ли оно в духе времени.
3. «Нам не нужно объяснять — нас и так знают»: технологичный стартап и эффект тишины
B2B-платформа в сфере логистики активно росла, развивалась, получала гранты.
Но в публичном поле — тишина.
Сайт без лица. Никаких новостей. В LinkedIn — только «ищем сотрудников».
Всё время шёл трафик из рекомендаций и партнёрств. Всё устраивало.
До одного момента.
Когда стартап подал заявку на крупный инвестиционный раунд — и получил «нет».
Один из фидбеков:
«Хорошая технология. Но мы не понимаем, кто вы и где ваш вес на рынке. Мы вас просто не знаем».
Компания обратилась к PR спустя 3 года после основания — когда репутацию уже пришлось восстанавливать, а не создавать.
За 6 месяцев сделали: медиапрофили, колонку фаундера, серию интервью, кейсы — и только тогда вышли на радары нужных людей.
Урок: PR — не про «когда станет плохо».
Это работа до того, как вам понадобится доверие.
Тишина в публичном поле может показаться стратегией.
Но в 2025 году — это сигнал: либо вы молоды, либо вам нечего сказать.
Что объединяет эти ошибки?
Молчание, когда надо было говорить.
Публикация без фильтра «как это воспримут».
Отсутствие репутации в момент, когда она нужна.
Именно они сегодня обходятся малому бизнесу дороже, чем неудачная реклама или провальный редизайн.
Потому что речь не о продукте. А о доверии.
А доверие не восстанавливается кнопкой «удалить».
Что делать, чтобы не попасть в подборку следующей?
— Введите внутреннее правило: негатив в сети — не игнорируется, а обрабатывается в течение 4 часов.
— Публикуйте контент, который прошёл проверку: «это о нас или против нас?»
— Построите базовое присутствие в инфополе: чтобы имя компании не было пустым звуком в поиске.
— Не ищите, как «громко заявиться». Стройте репутацию на смысле и регулярности.
PR — это не про страх.
Это про упреждение.
Когда вы говорите правильно — даже критика звучит иначе.
А когда не говорите вообще — у каждого есть шанс додумать за вас.
Не молчите. Не переоценивайте «один пост».
И не повторяйте чужих ошибок, которые могли бы легко стать вашими.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Если на каждого недоумка реагировать, то лучше ничего не делать и ничем не заниматься, а вдруг кто что скажет...
То есть, по вашему, лучше игнорировать?