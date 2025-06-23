Как бухгалтерская фирма стала экспертом в СМИ и выросла в 3 раза — реальный кейс
Вот реальный кейс: небольшая бухгалтерская компания, работавшая на локальный рынок, стала медийно узнаваемой, выросла в 3 раза по выручке — без вложений в рекламу, без хайпа и без TikTok. Только за счёт правильно выстроенной экспертной коммуникации.
Рассказываем, как это было — и что вы можете взять себе.
От локальной известности — к информационному полю
Компания «АльфаБух» (название изменено) — классическая аутсорсинговая бухгалтерия: отчёты, расчёты, налоговые консультации. В момент старта работы над PR у фирмы было:
8 постоянных сотрудников;
около 40 клиентов на ежемесячном обслуживании;
сайт без блога и почти неведомые соцсети;
полное отсутствие упоминаний в медиа и агрегаторах.
Цель — вырасти, но не «в лоб». Реклама в директе и соцсетях не давала ощутимого эффекта: лиды приходили, но холодные, без понимания, зачем именно эта компания. Возникла идея: строить доверие через публичность.
Почему бухгалтерии нужен PR
Многие считают, что пиар — это для креативных, для фаундеров-эксцентриков, для тех, кто хочет попасть в «Форбс». Но в B2B всё наоборот.
Когда клиент выбирает себе бухгалтера, он ищет:
адекватность;
надёжность;
экспертность;
простоту объяснений.
Именно это можно показать через статьи, экспертные комментарии, колонку в профильном медиа. Именно это вызывает доверие до контакта с вами.
Что мы сделали
1. Подготовка
Первым делом — аудит. Мы посмотрели, что выдаёт поиск по названию компании, по имени главного бухгалтера, по запросам «бухгалтерия на аутсорсе + город». Ответ: почти ничего. Ни отзывов, ни статей, ни кейсов.
Значит, начинать нужно с базы:
Прописали позиционирование: «простым языком о сложных налогах».
Согласовали 5 тем, в которых команда действительно сильна (упрощёнка, кадры, 6-НДФЛ, риски проверок и т.д.).
Подготовили 2 публикации — не рекламные, а проблемные: с разбором ошибок клиентов, практикой ФНС, примерами.
2. Выход в медиа
Мы предложили тексты нескольким редакциям, в том числе Клерк, Kontur.Журналу и Biz360
Первой вышла статья на Клерк «6 ошибок, из-за которых малый бизнес получает штраф от ИФНС». В ней — реальные кейсы, опыт бухгалтеров, объяснения на языке предпринимателя.
Результат:
+22 заявки через сайт за 2 недели;
+3 обращения с прямой ссылкой на публикацию;
+1 приглашение на радио.
3. Расширение тем
После первого успеха начали работать системно: 1 публикация в месяц, с разными акцентами:
ошибки в документообороте;
особенности бухгалтерии для самозанятых;
подводные камни кадрового учёта;
как подготовиться к проверке.
Всё — в формате пользы. Без пафоса. Без «мы самые лучшие».
Что дало медийное присутствие
Через 6 месяцев:
Выручка выросла в 3,1 раза (без увеличения штата).
Количество входящих заявок — +120% от прежнего среднего.
Главный бухгалтер стал приглашённым экспертом для нескольких онлайн-курсов по управлению бизнесом.
Появился спрос на консалтинг от коллег и начинающих бухгалтеров.
Компания стала заметной не только в городе, но и по всей стране.
Почему это сработало
Потому что PR — это не «попасть в новость», а управлять тем, что про вас видят в поиске.
Когда предприниматель читает полезную статью, он начинает доверять. Когда он видит, что вы не продаёте — а объясняете, делитесь опытом, помогаете — он воспринимает вас как профессионала. И тогда ваш номер он ищет сам.
Что важно учесть
Не пишите «про себя». Пишите про проблемы клиентов, про ошибки, про практику. Именно это читают.
Работайте с понятными форматами. Чеклисты, списки, разборы — лучше, чем размышления и экспертные манифесты.
Ссылайтесь на кейсы. Если вы рассказываете, как клиент избежал штрафа — покажите механику. Это вызывает доверие.
Публикуйтесь там, где вас читают. Лучше 1 материал на Клерк.ру, чем 10 в нецелевых блогах.
Вывод
PR для бухгалтерии — это не мода и не «дорогая игрушка». Это способ показать, кто вы, как работаете и почему вам можно доверить финансы.
Вы не обязаны быть медийной звездой. Но быть экспертом — выгодно. И это можно показать даже одной публикацией.
Если вы хотите стабильный поток клиентов, уважение коллег и позицию в рынке — говорите. Профессионально. Публично. По делу.
Если нужно — могу адаптировать статью под корпоративный блог или расширить в формате методички по запуску PR для бухгалтерских услуг.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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