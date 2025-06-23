Как бухгалтерская фирма стала экспертом в СМИ и выросла в 3 раза — реальный кейс

В бухгалтерском бизнесе принято считать, что клиенты приходят по сарафану. Что публичность — для блогеров, а PR — для компаний с миллионами в рекламе. Что главное — грамотно сдать отчёт, а не светиться в медиа. Но в 2025 году это уже не так.

Вот реальный кейс: небольшая бухгалтерская компания, работавшая на локальный рынок, стала медийно узнаваемой, выросла в 3 раза по выручке — без вложений в рекламу, без хайпа и без TikTok. Только за счёт правильно выстроенной экспертной коммуникации.

Рассказываем, как это было — и что вы можете взять себе.

От локальной известности — к информационному полю

Компания «АльфаБух» (название изменено) — классическая аутсорсинговая бухгалтерия: отчёты, расчёты, налоговые консультации. В момент старта работы над PR у фирмы было:

8 постоянных сотрудников;

около 40 клиентов на ежемесячном обслуживании;

сайт без блога и почти неведомые соцсети;

полное отсутствие упоминаний в медиа и агрегаторах.

Цель — вырасти, но не «в лоб». Реклама в директе и соцсетях не давала ощутимого эффекта: лиды приходили, но холодные, без понимания, зачем именно эта компания. Возникла идея: строить доверие через публичность.

Почему бухгалтерии нужен PR

Многие считают, что пиар — это для креативных, для фаундеров-эксцентриков, для тех, кто хочет попасть в «Форбс». Но в B2B всё наоборот.

Когда клиент выбирает себе бухгалтера, он ищет:

адекватность;

надёжность;

экспертность;

простоту объяснений.

Именно это можно показать через статьи, экспертные комментарии, колонку в профильном медиа. Именно это вызывает доверие до контакта с вами.

Что мы сделали

1. Подготовка

Первым делом — аудит. Мы посмотрели, что выдаёт поиск по названию компании, по имени главного бухгалтера, по запросам «бухгалтерия на аутсорсе + город». Ответ: почти ничего. Ни отзывов, ни статей, ни кейсов.

Значит, начинать нужно с базы:

Прописали позиционирование: «простым языком о сложных налогах».

Согласовали 5 тем, в которых команда действительно сильна (упрощёнка, кадры, 6-НДФЛ, риски проверок и т.д.).

Подготовили 2 публикации — не рекламные, а проблемные: с разбором ошибок клиентов, практикой ФНС, примерами.

2. Выход в медиа

Мы предложили тексты нескольким редакциям, в том числе Клерк, Kontur.Журналу и Biz360

Первой вышла статья на Клерк «6 ошибок, из-за которых малый бизнес получает штраф от ИФНС». В ней — реальные кейсы, опыт бухгалтеров, объяснения на языке предпринимателя.

Результат:

+22 заявки через сайт за 2 недели;

+3 обращения с прямой ссылкой на публикацию;

+1 приглашение на радио.

3. Расширение тем

После первого успеха начали работать системно: 1 публикация в месяц, с разными акцентами:

ошибки в документообороте;

особенности бухгалтерии для самозанятых;

подводные камни кадрового учёта;

как подготовиться к проверке.

Всё — в формате пользы. Без пафоса. Без «мы самые лучшие».

Что дало медийное присутствие

Через 6 месяцев:

Выручка выросла в 3,1 раза (без увеличения штата).

Количество входящих заявок — +120% от прежнего среднего.

Главный бухгалтер стал приглашённым экспертом для нескольких онлайн-курсов по управлению бизнесом.

Появился спрос на консалтинг от коллег и начинающих бухгалтеров.

Компания стала заметной не только в городе, но и по всей стране.

Почему это сработало

Потому что PR — это не «попасть в новость», а управлять тем, что про вас видят в поиске.

Когда предприниматель читает полезную статью, он начинает доверять. Когда он видит, что вы не продаёте — а объясняете, делитесь опытом, помогаете — он воспринимает вас как профессионала. И тогда ваш номер он ищет сам.

Что важно учесть

Не пишите «про себя». Пишите про проблемы клиентов, про ошибки, про практику. Именно это читают. Работайте с понятными форматами. Чеклисты, списки, разборы — лучше, чем размышления и экспертные манифесты. Ссылайтесь на кейсы. Если вы рассказываете, как клиент избежал штрафа — покажите механику. Это вызывает доверие. Публикуйтесь там, где вас читают. Лучше 1 материал на Клерк.ру, чем 10 в нецелевых блогах.

Вывод

PR для бухгалтерии — это не мода и не «дорогая игрушка». Это способ показать, кто вы, как работаете и почему вам можно доверить финансы.

Вы не обязаны быть медийной звездой. Но быть экспертом — выгодно. И это можно показать даже одной публикацией.

Если вы хотите стабильный поток клиентов, уважение коллег и позицию в рынке — говорите. Профессионально. Публично. По делу.

Если нужно — могу адаптировать статью под корпоративный блог или расширить в формате методички по запуску PR для бухгалтерских услуг.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.