Как «Новая экономическая политика» стала делом рекламы

Контекст: после революции — кризис

1917 год принёс не только смену власти, но и полный экономический крах. После нескольких лет «военного коммунизма» — национализации, уравниловки, конфискаций — страна стояла на грани голода и полной остановки хозяйства.

В 1921 году Ленин объявляет о переходе к Новой экономической политике (НЭП). Это фактически был «откат» к рыночным отношениям: разрешалась частная торговля, аренда земли, мелкие предприятия.

Но была проблема: как объяснить населению, что после лозунгов «грабь награбленное» теперь можно торговать, арендовать, производить — и это нормально?