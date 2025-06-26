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Алексей Чернышов
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Как «Новая экономическая политика» стала делом рекламы

Когда мы говорим о PR в России, большинство представляет 1990-е: приватизация, олигархи, «черный пиар». Но мало кто вспоминает, что один из первых масштабных и тонких примеров государственной коммуникации — это вовсе не постсоветский период, а… начало 1920-х годов. Времена НЭПа.

Это история о том, как молодое советское государство, официально строя социализм, было вынуждено включить рыночные механизмы — и продать идею частного предпринимательства… собственному народу.

Контекст: после революции — кризис

1917 год принёс не только смену власти, но и полный экономический крах. После нескольких лет «военного коммунизма» — национализации, уравниловки, конфискаций — страна стояла на грани голода и полной остановки хозяйства.

В 1921 году Ленин объявляет о переходе к Новой экономической политике (НЭП). Это фактически был «откат» к рыночным отношениям: разрешалась частная торговля, аренда земли, мелкие предприятия.

Но была проблема: как объяснить населению, что после лозунгов «грабь награбленное» теперь можно торговать, арендовать, производить — и это нормально?

Проблема доверия

Советский человек начала 1920-х воспитывался в логике классовой борьбы. Торговец — спекулянт. Купец — враг. Частник — буржуй. Теперь им говорят: «Открывайте лавки, идите в артель, развивайте мелкое производство».

Это требовало мощной разъяснительной кампании, в которой задействовали все тогдашние каналы массовой коммуникации. По сути, это был один из первых опытов массового PR в условиях централизованной власти.

Что делали?

  1. Плакаты
    Один из главных инструментов. Яркие, визуальные, часто ироничные. Частника изображали не как угрожающего буржуя, а как трудящегося, который помогает стране встать на ноги. Один из слоганов:

    «НЭП — не враг, НЭП — временный союзник!»

  2. Агитпоезда и агитбригады
    По всей стране курсировали поезда с киноустановками, лекторами, газетами. Их задача — объяснить крестьянам и рабочим, что НЭП — не предательство революции, а средство для её спасения.

  3. Публичные дискуссии и разъяснения от партийных лидеров
    На собраниях, в газетах, через профсоюзы — велась активная разъяснительная работа. Причём не сверху вниз, а в формате вопросов и ответов.

  4. Газеты и журналы
    Статьи, интервью, разборы примеров успеха — всё работало на создание позитивного образа предпринимательства. Появляются материалы про «примерного лавочника», «трудового крестьянина», «передового кооператора».

  5. Упаковка через идеологию
    Очень тонкий момент: частник не просто продаёт — он помогает построить социализм. Его бизнес — это вклад в общее дело. Так выстраивалась новая риторика, в которой индивидуальный успех стал допустимым.

Что сработало?

НЭП действительно дал результат. За несколько лет страна восстановила производство, ожили города, появилось много кооперативов. Частный сектор развивался, и репутация «торгаша» стала более нейтральной, а иногда даже положительной.

То есть — PR-кампания сработала. Люди стали не просто терпеть частников, но и стремиться к этому статусу. Газеты стали публиковать рассказы о «самом молодом булочнике района» или «успешной артели швей». Это был социализм с элементами бизнес-признания.

Почему это важно?

Потому что это первый в истории России случай, когда:

  • экономическая реформа сопровождалась системной коммуникацией;

  • власть использовала все каналы информации, чтобы объяснять, а не просто декларировать;

  • PR стал инструментом не рекламы, а мягкой идеологической адаптации изменений.

НЭП — это не только про рынок. Это про то, как идея, противоречащая идеологии, может быть принята обществом, если грамотно объяснена.

Чем это актуально сегодня?

  1. Бизнес в России до сих пор сталкивается с репутационным скепсисом.
    Образ «жулика с наценкой» — это не только от 90-х. Это и от НЭПа, и от того, как его потом свернули, объявив «новую буржуазию» врагом народа.

  2. Государственные реформы часто буксуют, потому что не сопровождаются коммуникацией.
    Люди не против изменений — они против непонимания. НЭП учил: не объяснил — не сработает.

  3. PR — это инфраструктура доверия.
    Не только в бизнесе, но и в государстве, в общественных институтах. Если репутация не строится, она рушится по умолчанию.

Итог

История НЭПа — это не только экономическая страница. Это один из самых интересных эпизодов в истории PR в России. Он показывает, что даже в условиях идеологии, ограничений, бедности — можно (и нужно) выстраивать коммуникацию, менять образ частника, формировать доверие.

PR — это не про лозунги. Это про то, как сложное объясняется простым языком. И если в 1921 году это получилось, то уж сегодня — точно можно.

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Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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