Как Лондон научился мыться: пиар, который изменил гигиену нации
Сегодня реклама мыла — это обыденность. Видео с блестящими раковинами, белыми зубами, шелковистой кожей. Но в середине XIX века в Британии всё было иначе.
Мыться — особенно ежедневно — считалось излишеством. У бедняков не было бань. Аристократы полагались на духи. Гигиена была редкостью, а болезни — массовыми.
И вот именно в этот момент появляется кампания, которая на стыке бизнеса, медицины и социальной ответственности буквально вымывает страну в чистом смысле слова.
Речь о компании Pears Soap, и одном из первых масштабных PR-кейсов в истории Великобритании.
Контекст: мыло — товар, но не норма
Сэр Томас Барретт, владелец Pears Soap, столкнулся с проблемой:
Мыло производилось, но не продавалось. Люди не видели в нём необходимости.
Даже врачи тех времён не спешили связывать грязные руки с болезнями — микробную теорию ещё только начинали изучать.
Барретт понимал: если не изменить мышление людей, товар останется на полках.
А значит, нужна не просто реклама — нужно воспитание общества через идеи.
Решение: сделать чистоту культурной ценностью
Барретт заключает партнёрство с художниками, писателями, редакторами и даже с королевским двором.
Он начинает масштабную кампанию, в которой мыло не продаётся — оно пропагандируется как часть утончённой, морально чистой жизни.
Вот основные шаги:
1. Искусство
Компания заказывает картины у известных художников с изображением детей, ангелов, женщин с сияющей кожей.
На заднем фоне — мыло Pears. Не в центре, но как символ невинности и чистоты.
Картину "Мальчик, моющийся в ванной" печатают миллионами. Она появляется на стенах домов и школ.
2. Литература
Pears Soap спонсирует эссе и заметки в газетах и журналах на тему:
– гигиена как часть прогресса
– чистота как моральная категория
– «Грязь — удел нецивилизованных»
Мыло становится не просто товаром, а социальным сигналом: «если вы чисты — вы достойны».
3. Авторитет
Компания добивается одобрения от медицинских ассоциаций. Не через рекламу, а через спонсорство исследований, лекций и даже публикаций в популярных журналах.
Идея проста: если врачи говорят, что мыло полезно, а художники — что красиво, значит, оно необходимо.
Результат: массовая привычка
Через несколько лет мыло Pears стало:
– предметом массового спроса
– обязательным подарком на Рождество
– даже элементом школьного образования (в некоторых начальных школах детям раздавали мыло)
Продажи выросли в десятки раз. Но главное — гигиена стала нормой.
А Великобритания — одной из первых стран в Европе, где регулярное мытьё стало бытовой привычкой, а не эксцентричным капризом.
Почему это настоящий PR
Это был не маркетинг, потому что продукт не «впихивали».
Это был не просто бренд-менеджмент, потому что шла работа с образами, культурой, нормами.
Это был PR в чистом виде:
– работа со смыслами
– влияние через экспертов
– системная коммуникация в разных форматах
И всё это — не через одноразовую акцию, а через долгосрочную стратегию: от картины до учебника.
Современные уроки
Что бизнес может вынести из этого кейса в 2025 году?
Не продавайте продукт — продвигайте повестку
Pears Soap продавало не мыло, а идею, что чистота = цивилизованность. Какой ваш смысл?
Влияние не равно крик
Компания никогда не писала "Купи сейчас!". Она просто появлялась в нужных контекстах.
Работайте с авторитетами
Мнение врачей, художников, писателей — это про доверие. Сегодня это может быть эксперт, индустриальный блогер или преподаватель.
Контент — ключ к культуре
Статьи, изображения, сюжеты — всё это работает на «вшивку» в голову потребителя. Главное — стабильность.
Финал
В 2003 году BBC признала кампанию Pears Soap одной из 10 самых влиятельных в британской истории, потому что она изменила поведение нации.
И это был не хайп, не вирус, не челлендж. Это была коммуникация с уважением к уму.
А ещё — это доказательство, что PR может быть долгоиграющим, стратегическим и глубоко этичным.
Так что, если вы работаете в B2B, в «непродаваемой» нише или считаете, что у вас «нет поводов» — посмотрите на кейс Pears.
Мыло в 1860-е продавалось хуже, чем SaaS сегодня.
Но PR сделал своё.
Именно такие кейсы — без скандалов, без шума, но с огромным эффектом — и есть основа настоящего PR.
Потому что не всё, что громко, работает.
А вот то, что точно — остаётся в истории.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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