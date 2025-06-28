Как Лондон научился мыться: пиар, который изменил гигиену нации

PR-кампания, благодаря которой мыло стало не просто товаром, а социальной нормой.

Сегодня реклама мыла — это обыденность. Видео с блестящими раковинами, белыми зубами, шелковистой кожей. Но в середине XIX века в Британии всё было иначе.

Мыться — особенно ежедневно — считалось излишеством. У бедняков не было бань. Аристократы полагались на духи. Гигиена была редкостью, а болезни — массовыми.

И вот именно в этот момент появляется кампания, которая на стыке бизнеса, медицины и социальной ответственности буквально вымывает страну в чистом смысле слова.

Речь о компании Pears Soap, и одном из первых масштабных PR-кейсов в истории Великобритании.

Контекст: мыло — товар, но не норма

Сэр Томас Барретт, владелец Pears Soap, столкнулся с проблемой:

Мыло производилось, но не продавалось. Люди не видели в нём необходимости.

Даже врачи тех времён не спешили связывать грязные руки с болезнями — микробную теорию ещё только начинали изучать.

Барретт понимал: если не изменить мышление людей, товар останется на полках.

А значит, нужна не просто реклама — нужно воспитание общества через идеи.

Решение: сделать чистоту культурной ценностью

Барретт заключает партнёрство с художниками, писателями, редакторами и даже с королевским двором.

Он начинает масштабную кампанию, в которой мыло не продаётся — оно пропагандируется как часть утончённой, морально чистой жизни.

Вот основные шаги:

1. Искусство

Компания заказывает картины у известных художников с изображением детей, ангелов, женщин с сияющей кожей.

На заднем фоне — мыло Pears. Не в центре, но как символ невинности и чистоты.

Картину "Мальчик, моющийся в ванной" печатают миллионами. Она появляется на стенах домов и школ.

2. Литература

Pears Soap спонсирует эссе и заметки в газетах и журналах на тему:

– гигиена как часть прогресса

– чистота как моральная категория

– «Грязь — удел нецивилизованных»

Мыло становится не просто товаром, а социальным сигналом: «если вы чисты — вы достойны».

3. Авторитет

Компания добивается одобрения от медицинских ассоциаций. Не через рекламу, а через спонсорство исследований, лекций и даже публикаций в популярных журналах.

Идея проста: если врачи говорят, что мыло полезно, а художники — что красиво, значит, оно необходимо.

Результат: массовая привычка

Через несколько лет мыло Pears стало:

– предметом массового спроса

– обязательным подарком на Рождество

– даже элементом школьного образования (в некоторых начальных школах детям раздавали мыло)

Продажи выросли в десятки раз. Но главное — гигиена стала нормой.

А Великобритания — одной из первых стран в Европе, где регулярное мытьё стало бытовой привычкой, а не эксцентричным капризом.

Почему это настоящий PR

Это был не маркетинг, потому что продукт не «впихивали».

Это был не просто бренд-менеджмент, потому что шла работа с образами, культурой, нормами.

Это был PR в чистом виде:

– работа со смыслами

– влияние через экспертов

– системная коммуникация в разных форматах

И всё это — не через одноразовую акцию, а через долгосрочную стратегию: от картины до учебника.

Современные уроки

Что бизнес может вынести из этого кейса в 2025 году?

Не продавайте продукт — продвигайте повестку

Pears Soap продавало не мыло, а идею, что чистота = цивилизованность. Какой ваш смысл? Влияние не равно крик

Компания никогда не писала "Купи сейчас!". Она просто появлялась в нужных контекстах. Работайте с авторитетами

Мнение врачей, художников, писателей — это про доверие. Сегодня это может быть эксперт, индустриальный блогер или преподаватель. Контент — ключ к культуре

Статьи, изображения, сюжеты — всё это работает на «вшивку» в голову потребителя. Главное — стабильность.

Финал

В 2003 году BBC признала кампанию Pears Soap одной из 10 самых влиятельных в британской истории, потому что она изменила поведение нации.

И это был не хайп, не вирус, не челлендж. Это была коммуникация с уважением к уму.

А ещё — это доказательство, что PR может быть долгоиграющим, стратегическим и глубоко этичным.

Так что, если вы работаете в B2B, в «непродаваемой» нише или считаете, что у вас «нет поводов» — посмотрите на кейс Pears.

Мыло в 1860-е продавалось хуже, чем SaaS сегодня.

Но PR сделал своё.

Именно такие кейсы — без скандалов, без шума, но с огромным эффектом — и есть основа настоящего PR.

Потому что не всё, что громко, работает.

А вот то, что точно — остаётся в истории.

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