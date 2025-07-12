Почему бухгалтеру стоит писать колонку: PR и рост ценности на рынке
📌 Колонка = PR, который работает лучше любой визитки
Колонка — это не про славу. Это про то, чтобы:
– вы вышли из бухгалтерской анонимности
– клиенты увидели вас как эксперта
– вас начали «гуглить» не по ИНН, а по имени
– ваши мысли и подходы начали цитировать, обсуждать, расшаривать
В мире, где у всех одинаковые услуги, одинаковые шаблоны КП и одинаковое «20 лет опыта» — личный голос = преимущество.
🎯 Почему колонка усиливает ценность бухгалтера
1. Вы начинаете стоить дороже
Вы — не просто подрядчик, вы — специалист с именем.
А за имя, экспертность и узнаваемость всегда платят больше.
2. Вы получаете «право голоса»
Вы уже не объясняете клиенту, почему ему не надо платить 6% с убытка.
Вы говорите: «Я писал(а) об этом — вот ссылка».
Контекст + авторитет = меньше объяснений, больше уважения.
3. Вас начинают звать
Эфиры, мероприятия, подкасты, рекомендации, консультации.
Колонка — это входной билет в поле «нас читают».
🤔 А что писать-то?
Вы не обязаны быть писателем. Вы просто рассказываете то, что знаете лучше других.
Вот форматы, которые берут:
– Кейсы: как вы спасли клиента от штрафа на 120 тыс.
– Инструкции: что делать, если налоговая запросила пояснение
– Ошибки: 3 провала в отчётности, которые вы встречаете у ИП
– Аналитика: что меняется с новыми поправками по УСН
– Личный опыт: «я ушёл(ла) из найма и не жалею»
– Реакции: «Минфин опять придумал — что это значит для малого бизнеса»
💡 Главное: польза, конкретика, живой язык.
Не пишите, чтобы «казаться умным». Пишите, чтобы помогать другим не накосячить.
🧱 Где публиковать
🔹 Klerk.ru
Самый очевидный и родной.
Здесь читают и бухгалтеры, и предприниматели. Хорошо заходят кейсы, реакции, инструкция + мнение.
🔹 VC.ru
Больше про бизнес, но отличная площадка для экспертных колонок.
🔹 Rusbase / Секрет фирмы / Дзен
Если пишете понятно и по делу — возьмут. Главное — не делать рекламу.
🔹 Telegram-канал
Свой или чужой. Если ваш пост полезен — его могут расшарить дальше, и вы получите 500+ новых читателей за вечер.
✍️ Как писать (если вы никогда не писали)
Возьмите одну ситуацию из практики
Опишите, что случилось, что сделали, что спасло
Добавьте вывод: «Вот как избежать такой ситуации»
Назовите это:
«Кейс: как мы пересчитали налог и сэкономили 84 000 рублей»
Отправьте в Klerk или опубликуйте у себя
📌 Первый текст — это просто честный разбор, а не сочинение на медаль.
🧨 Страхи, которые мешают — и почему их можно игнорировать
«А вдруг кто-то скажет, что я не прав(а)?»
Скажут. И что? Вы же не Конституцию меняете. Вы делитесь опытом.
«А если налоговая прочитает?»
Отлично. Значит, текст добрался до нужной аудитории 😎
(А если вы не пишете откровенных глупостей, никто к вам не придерётся.)
«Я не умею красиво»
Пишите просто. Люди не хотят «красиво». Люди хотят понятно. Особенно — в бухгалтерии.
📈 Что будет после 2–3 колонок
– Вы станете «гуглиться»
– У вас появится читательская база (а потом и клиенты)
– Ваши коллеги начнут вас цитировать
– Вам начнут предлагать партнёрства, эфиры, курсы
– Вы станете тем самым «экспертом по...» — и это будет не реклама, а репутация
📌 ИТОГ
Вы можете всю жизнь быть крутым бухгалтером, о котором никто не знает.
А можете — начать говорить о себе через пользу.
Колонка — это не самолюбование. Это инструмент:
– укрепить позицию
– выделиться на рынке
– повысить ценник
– привлечь «своих» клиентов
Пишите. Даже если страшно. Даже если с ошибками. Даже если «никто не прочитает».
Прочитают.
И запомнят.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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