Почему бухгалтеру стоит писать колонку: PR и рост ценности на рынке

«Колонка — это для юристов, спикеров, финансовых директоров и прочих LinkedIn-писателей». Так думают 90% бухгалтеров. А потом читают статью, где автор путает УСН с ЕНВД, и... молчат. Потому что писать страшно. Потому что «а вдруг не так», «а если осудят», «а зачем вообще?» А вот зачем 👇

📌 Колонка = PR, который работает лучше любой визитки

Колонка — это не про славу. Это про то, чтобы:

– вы вышли из бухгалтерской анонимности

– клиенты увидели вас как эксперта

– вас начали «гуглить» не по ИНН, а по имени

– ваши мысли и подходы начали цитировать, обсуждать, расшаривать

В мире, где у всех одинаковые услуги, одинаковые шаблоны КП и одинаковое «20 лет опыта» — личный голос = преимущество.

🎯 Почему колонка усиливает ценность бухгалтера

1. Вы начинаете стоить дороже

Вы — не просто подрядчик, вы — специалист с именем.

А за имя, экспертность и узнаваемость всегда платят больше.

2. Вы получаете «право голоса»

Вы уже не объясняете клиенту, почему ему не надо платить 6% с убытка.

Вы говорите: «Я писал(а) об этом — вот ссылка».

Контекст + авторитет = меньше объяснений, больше уважения.

3. Вас начинают звать

Эфиры, мероприятия, подкасты, рекомендации, консультации.

Колонка — это входной билет в поле «нас читают».

🤔 А что писать-то?

Вы не обязаны быть писателем. Вы просто рассказываете то, что знаете лучше других.

Вот форматы, которые берут:

– Кейсы: как вы спасли клиента от штрафа на 120 тыс.

– Инструкции: что делать, если налоговая запросила пояснение

– Ошибки: 3 провала в отчётности, которые вы встречаете у ИП

– Аналитика: что меняется с новыми поправками по УСН

– Личный опыт: «я ушёл(ла) из найма и не жалею»

– Реакции: «Минфин опять придумал — что это значит для малого бизнеса»

💡 Главное: польза, конкретика, живой язык.

Не пишите, чтобы «казаться умным». Пишите, чтобы помогать другим не накосячить.

🧱 Где публиковать

🔹 Klerk.ru

Самый очевидный и родной.

Здесь читают и бухгалтеры, и предприниматели. Хорошо заходят кейсы, реакции, инструкция + мнение.

🔹 VC.ru

Больше про бизнес, но отличная площадка для экспертных колонок.

🔹 Rusbase / Секрет фирмы / Дзен

Если пишете понятно и по делу — возьмут. Главное — не делать рекламу.

🔹 Telegram-канал

Свой или чужой. Если ваш пост полезен — его могут расшарить дальше, и вы получите 500+ новых читателей за вечер.

✍️ Как писать (если вы никогда не писали)

Возьмите одну ситуацию из практики

Опишите, что случилось, что сделали, что спасло

Добавьте вывод: «Вот как избежать такой ситуации»

Назовите это:

«Кейс: как мы пересчитали налог и сэкономили 84 000 рублей»

Отправьте в Klerk или опубликуйте у себя

📌 Первый текст — это просто честный разбор, а не сочинение на медаль.

🧨 Страхи, которые мешают — и почему их можно игнорировать

«А вдруг кто-то скажет, что я не прав(а)?»

Скажут. И что? Вы же не Конституцию меняете. Вы делитесь опытом.

«А если налоговая прочитает?»

Отлично. Значит, текст добрался до нужной аудитории 😎

(А если вы не пишете откровенных глупостей, никто к вам не придерётся.)

«Я не умею красиво»

Пишите просто. Люди не хотят «красиво». Люди хотят понятно. Особенно — в бухгалтерии.

📈 Что будет после 2–3 колонок

– Вы станете «гуглиться»

– У вас появится читательская база (а потом и клиенты)

– Ваши коллеги начнут вас цитировать

– Вам начнут предлагать партнёрства, эфиры, курсы

– Вы станете тем самым «экспертом по...» — и это будет не реклама, а репутация

📌 ИТОГ

Вы можете всю жизнь быть крутым бухгалтером, о котором никто не знает.

А можете — начать говорить о себе через пользу.

Колонка — это не самолюбование. Это инструмент:

– укрепить позицию

– выделиться на рынке

– повысить ценник

– привлечь «своих» клиентов

Пишите. Даже если страшно. Даже если с ошибками. Даже если «никто не прочитает».

Прочитают.

И запомнят.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.