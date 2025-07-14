Как участие в бесплатных эфирах и форумах влияет на чек бухгалтера. Или почему микрофон и камера могут стоить дороже, чем 1С

Если вы бухгалтер, который отлично разбирается в учёте, налогах, нюансах проверок и поправках в ПБУ, но всё ещё сидите на ставке в 35 тысяч — возможно, проблема не в рынке. Возможно, вы просто никогда не выходили из тени. А значит — ваш чек растёт только вместе с инфляцией. И то не всегда.

Зато рядом коллега, который выступил на четырёх бесплатных эфирах, дважды поучаствовал в форумах для ИП и провёл Zoom-сессию с микробизнесом — уже берёт в полтора-два раза больше. И очередь у него на консультации, а не у вас.

В чём разница? В медийности. А точнее — в участии в публичных точках контакта. И сегодня — разбираем почему «бесплатные» эфиры и мероприятия напрямую влияют на ваш доход. Без красивых лозунгов. Только практика.

Что вообще происходит, когда вы выходите в эфир

Вы становитесь «живым». Клиенты (и потенциальные заказчики) начинают видеть, что вы не просто строчка в прайсе. Вы — специалист, у которого есть лицо, голос, стиль мышления.

Это моментально повышает уровень доверия. Вы получаете статус. Даже если форум на 50 человек и эфир с аудиторией 200 зрителей — сам факт участия ставит вас в категорию «экспертов, которых приглашают».

А это, как вы догадываетесь, прямая связка с повышением чека. Вас начинают рекомендовать. После таких выступлений вас помнят. Вас кидают в чат: «Вот, послушай, очень чётко объясняет». Вы — не бухгалтер N. Вы — «тот, кто был в эфире у…». Вы учитесь объяснять. Публичное выступление — лучший тренажёр для навыка «говорить понятно». Это работает не только в эфире, но и в работе с клиентами, на собеседованиях и в переговорах.

Но ведь бесплатно, зачем мне это?

Да, большинство эфиров, особенно вначале, проходят без оплаты. И здесь важно понимать ключевую мысль: вы платите не временем, вы инвестируете видимость.

Рекламный пост в Telegram-канале с 10 тыс. подписчиков может стоить 5–15 тыс. Выступление в эфире с охватом 500 человек — бесплатно.

Но эффект от второго может быть больше, если:

вы чётко рассказываете кейс;

даёте практику;

оставляете после себя контакт (Telegram, VK, ссылка на канал).

Бесплатные точки входа — это ваша репутационная валюта. Чем чаще вас зовут, тем выше ценность. А дальше — можно выбирать: либо продолжать бесплатно, либо ставить гонорар. Главное — не сидеть в офлайне молча, пока другие собирают внимание.

Какие форматы реально работают

Zoom-эфиры и вебинары. Организаторы ищут экспертов. Если вы хорошо говорите, разбираетесь в теме и умеете дать пользу — вас возьмут. Форумы и офлайн-мероприятия. Местные бизнес-клубы, мероприятия для ИП, образовательные сессии — часто зовут без гонорара, но с возможностью выступить перед тёплой аудиторией. Instagram1-эфиры (запрещён в РФ) / VK Live / Telegram-эфиры. Если вы знаете предпринимателей с аудиторией — предложите выйти вместе. Вы — эксперт, они — платформа. Гостевые эфиры и подкасты. Ищите тех, кто делает подкасты про бизнес, финансы, бухгалтерию. Напишите: «Готов(а) рассказать, как предприниматели теряют деньги на налогах — и как этого избежать». Тема сильная — вас позовут.

Что говорить, чтобы это сработало на PR

кейсы с результатами (до/после);

частые ошибки предпринимателей;

разбор новых требований налоговой;

как ИП выбрать систему налогообложения;

как вести бухгалтерию без лишних трат.

Чем больше пользы — тем сильнее работает. Не бойтесь отдать. Это не секреты. Это инструмент узнаваемости.

Как это влияет на чек

Прямая механика:

вы выступаете;

вас узнают;

вас запоминают;

к вам приходят за консультацией;

вы озвучиваете цену;

вам уже не говорят «дорого», потому что вы уже эксперт в глазах человека.

Через 3–5 таких выходов ваш статус поднимается на один уровень. Вы уже не просто «специалист по отчётности». Вы — «тот самый бухгалтер, который был на форуме у N и объяснял, как законно не платить лишнего».

Что делать, если боитесь или не умеете говорить

Начинайте с малого: выступайте в небольших чатах, эфирах на 10–15 человек. Пишите тезисы — не нужно зубрить текст. Отвечайте на вопросы — формат интервью всегда легче, чем монолог. Выступайте вдвоём: бухгалтер + юрист, бухгалтер + предприниматель. Признайте, что первое выступление может быть неловким. Но только первое.

Что делать уже сейчас

Напишите 3 темы, в которых вы реально сильны.

Найдите 2–3 канала/эксперта/организатора, кому это может быть интересно.

Предложите тему с формулировкой: «Готов(а) выступить, дать полезный контент по теме...».

Подготовьте короткое представление о себе.

После эфира — опубликуйте запись у себя и попросите репост.

Итог

Участие в эфирах, форумах и мероприятиях — это не трата времени. Это усиление вашего ценника через репутацию.

Вы можете оставаться отличным бухгалтером, которого никто не знает. А можете — выйти в поле, показать свой опыт и начать привлекать клиентов, которых не нужно уговаривать.

Ваш микрофон — это не про тщеславие. Это про бизнес. Пока вы молчите, другие говорят. И зарабатывают.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.