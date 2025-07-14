Как участие в бесплатных эфирах и форумах влияет на чек бухгалтера. Или почему микрофон и камера могут стоить дороже, чем 1С
Зато рядом коллега, который выступил на четырёх бесплатных эфирах, дважды поучаствовал в форумах для ИП и провёл Zoom-сессию с микробизнесом — уже берёт в полтора-два раза больше. И очередь у него на консультации, а не у вас.
В чём разница? В медийности. А точнее — в участии в публичных точках контакта. И сегодня — разбираем почему «бесплатные» эфиры и мероприятия напрямую влияют на ваш доход. Без красивых лозунгов. Только практика.
Что вообще происходит, когда вы выходите в эфир
Вы становитесь «живым». Клиенты (и потенциальные заказчики) начинают видеть, что вы не просто строчка в прайсе. Вы — специалист, у которого есть лицо, голос, стиль мышления.
Это моментально повышает уровень доверия.
Вы получаете статус. Даже если форум на 50 человек и эфир с аудиторией 200 зрителей — сам факт участия ставит вас в категорию «экспертов, которых приглашают».
А это, как вы догадываетесь, прямая связка с повышением чека.
Вас начинают рекомендовать. После таких выступлений вас помнят. Вас кидают в чат: «Вот, послушай, очень чётко объясняет». Вы — не бухгалтер N. Вы — «тот, кто был в эфире у…».
Вы учитесь объяснять. Публичное выступление — лучший тренажёр для навыка «говорить понятно». Это работает не только в эфире, но и в работе с клиентами, на собеседованиях и в переговорах.
Но ведь бесплатно, зачем мне это?
Да, большинство эфиров, особенно вначале, проходят без оплаты. И здесь важно понимать ключевую мысль: вы платите не временем, вы инвестируете видимость.
Рекламный пост в Telegram-канале с 10 тыс. подписчиков может стоить 5–15 тыс. Выступление в эфире с охватом 500 человек — бесплатно.
Но эффект от второго может быть больше, если:
вы чётко рассказываете кейс;
даёте практику;
оставляете после себя контакт (Telegram, VK, ссылка на канал).
Бесплатные точки входа — это ваша репутационная валюта. Чем чаще вас зовут, тем выше ценность. А дальше — можно выбирать: либо продолжать бесплатно, либо ставить гонорар. Главное — не сидеть в офлайне молча, пока другие собирают внимание.
Какие форматы реально работают
Zoom-эфиры и вебинары. Организаторы ищут экспертов. Если вы хорошо говорите, разбираетесь в теме и умеете дать пользу — вас возьмут.
Форумы и офлайн-мероприятия. Местные бизнес-клубы, мероприятия для ИП, образовательные сессии — часто зовут без гонорара, но с возможностью выступить перед тёплой аудиторией.
Instagram1-эфиры (запрещён в РФ) / VK Live / Telegram-эфиры. Если вы знаете предпринимателей с аудиторией — предложите выйти вместе. Вы — эксперт, они — платформа.
Гостевые эфиры и подкасты. Ищите тех, кто делает подкасты про бизнес, финансы, бухгалтерию. Напишите: «Готов(а) рассказать, как предприниматели теряют деньги на налогах — и как этого избежать». Тема сильная — вас позовут.
Что говорить, чтобы это сработало на PR
кейсы с результатами (до/после);
частые ошибки предпринимателей;
разбор новых требований налоговой;
как ИП выбрать систему налогообложения;
как вести бухгалтерию без лишних трат.
Чем больше пользы — тем сильнее работает. Не бойтесь отдать. Это не секреты. Это инструмент узнаваемости.
Как это влияет на чек
Прямая механика:
вы выступаете;
вас узнают;
вас запоминают;
к вам приходят за консультацией;
вы озвучиваете цену;
вам уже не говорят «дорого», потому что вы уже эксперт в глазах человека.
Через 3–5 таких выходов ваш статус поднимается на один уровень. Вы уже не просто «специалист по отчётности». Вы — «тот самый бухгалтер, который был на форуме у N и объяснял, как законно не платить лишнего».
Что делать, если боитесь или не умеете говорить
Начинайте с малого: выступайте в небольших чатах, эфирах на 10–15 человек.
Пишите тезисы — не нужно зубрить текст.
Отвечайте на вопросы — формат интервью всегда легче, чем монолог.
Выступайте вдвоём: бухгалтер + юрист, бухгалтер + предприниматель.
Признайте, что первое выступление может быть неловким. Но только первое.
Что делать уже сейчас
Напишите 3 темы, в которых вы реально сильны.
Найдите 2–3 канала/эксперта/организатора, кому это может быть интересно.
Предложите тему с формулировкой: «Готов(а) выступить, дать полезный контент по теме...».
Подготовьте короткое представление о себе.
После эфира — опубликуйте запись у себя и попросите репост.
Итог
Участие в эфирах, форумах и мероприятиях — это не трата времени. Это усиление вашего ценника через репутацию.
Вы можете оставаться отличным бухгалтером, которого никто не знает. А можете — выйти в поле, показать свой опыт и начать привлекать клиентов, которых не нужно уговаривать.
Ваш микрофон — это не про тщеславие. Это про бизнес. Пока вы молчите, другие говорят. И зарабатывают.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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