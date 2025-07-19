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Алексей Чернышов
Личный бренд

PR через партнёрство: как совместные проекты помогают находить клиентов

Если вы эксперт, самозанятый, владелец небольшой команды или нишевого сервиса, то вы точно сталкивались с этим вопросом: где брать клиентов, если тратить 100 тысяч в месяц на рекламу не хочется. Ответ: не надо. Можно зайти через партнёрство.

Совместные проекты — это недооценённый канал в PR.
О нём все слышали. Многие пробовали. Почти никто не делал системно.
А зря. Потому что правильно выстроенное партнёрство даёт то, что не даёт никакая контекстная реклама:
доверие по умолчанию.

Разберём, как это работает, на чём строится и какие ошибки делают большинство.

Что такое PR через партнёрство

Это не про «бартер». И не про «мы вас упомянем, вы нас — тоже».
Это про выстраивание публичной совместности, где вы:

– усиливаете друг друга
– выходите к новой аудитории
– становитесь заметнее не в одиночку, а в связке
– создаёте контекст, в котором вы выглядите как часть профессиональной среды

Примеры:
– бухгалтер и юрист делают совместный эфир «Как закрыть ИП и не сойти с ума»
– кадровик и налоговый консультант делают гайд «Как оформить самозанятых»
– маркетолог и бухгалтер проводят воркшоп «Как рассчитать рентабельность по продуктам»
– два специалиста запускают Telegram-канал с разбором реальных кейсов по управлению бизнесом

И в каждом из этих случаев — не нужно продавать.
Нужно показать, что вы разбираетесь, что вы работаете в реальности, и что у вас есть что-то общее с вашей аудиторией.

Почему партнёрские проекты работают как PR

  1. Переход доверия
    Если клиент доверяет вашему партнёру, и он рекомендует вас — доверие автоматически переносится.
    Вы уже не «случайный человек из соцсети», вы — «тот, с кем работает мой специалист».

  2. Два взгляда на одну проблему
    Совместные форматы хороши тем, что каждый участник добавляет угол зрения. Это полезнее, чем монолог.
    А полезность — это лучший способ заявить о себе.

  3. Новые аудитории без прогрева
    Вы выходите к людям, которых не нужно убеждать, что вы эксперт. Достаточно показать, что вы понимаете, о чём говорите.

  4. Публичность без пафоса
    Совместные публикации, вебинары, статьи — это не про «посмотрите, какие мы крутые». Это про «вот реальная задача, вот наш подход».

Такой формат работает лучше, чем даже личный блог — потому что показывает вас в деле, а не в монологе.

Как выбрать партнёра, чтобы это работало

  1. Близкий уровень аудитории
    Если вы работаете с ИП на УСН, не имеет смысла делать совместный проект с корпоративным юристом, который ведёт международные споры.

  2. Смежная, но не конкурентная сфера
    Классика: бухгалтер + юрист, бухгалтер + кадровик, финансовый консультант + бизнес-тренер, маркетолог + SMM-специалист.

  3. Похожий подход к работе
    Если вы — про спокойствие, ясность и структуру, а партнёр — про креатив, мемы и «выйди из зоны комфорта», вы просто не совпадёте.
    Не по делу — по тону.
    А тон важен. Потому что на нём строится доверие.

Форматы, которые работают

Совместный Telegram-канал или рубрика
Краткие кейсы, разборы, мини-руководства. Один пишет, второй дополняет. Или по очереди.
Подписываются быстрее, потому что есть динамика.

Открытые вебинары/эфиры
Без продажи. Просто «вот тема — вот 40 минут по делу».
Потом запись — в рассылку. Ссылка — в профиль. Упоминания — в сторис.
И да, клиенты потом приходят. Не сразу. Но стабильно.

Общий мини-гайд или чек-лист
Бесплатный продукт, который распространяется от имени обоих.
Один пишет про риски в договорах, второй — про ошибки в отчётности. Получается полезно и читаемо.

Гостевые посты в блоге/канале друг друга
Делаете вводную: «Сегодня у нас гость — кадровик, с которым мы работаем на проектах».
Это усиливает сразу двоих.
А главное — не воспринимается как реклама.

Закрытые мини-группы/воркшопы
Для своих. Без хайпа. Просто «решаем задачи вместе».
Клиенты видят: вы работаете в поле. Это и есть лучшее доказательство профессионализма.

Что не работает

– «Сделаем что-нибудь — авось получится»
Партнёрство требует смысла. Без общей задачи это просто пост рядом с другим постом.

– Молчание после запуска
Если вы провели эфир, но нигде не написали об этом — считайте, что не проводили.
Любой совместный проект = инфоповод.

– Партнёр без имени
Если вы зовёте в коллаборацию кого-то, кто сам ничего не пишет, не говорит, не показывает свою работу — это не усиление. Это фон.

– Продажа без пользы
Если весь проект — только для того, чтобы в конце сказать «а теперь купите нашу консультацию», это видно. И это раздражает.

Как находить партнёров

– В собственной записной книжке: с кем вы уже работаете на проектах
– В Тенчате, Telegram, на форумах и в тематических сообществах
– Через клиентов: «а кто ещё у вас отвечает за финансы/юридические вопросы?»
– Через взаимные рекомендации: «я думаю, вам будет интересно пообщаться»

Самый простой способ начать — задать вопрос в лоб:
«Слушай, а давай сделаем мини-пост/эфир на двоих — ты с точки зрения кадров, я с налогов?»

Итог

Совместные проекты — это PR руками партнёров.
Если всё сделано грамотно, вы получаете:

– доверие новой аудитории
– контент без надрыва
– сигнал, что вы не одиночка, а часть профессиональной среды
– заявки не с рекламы, а «через рекомендации»

И всё это — без продакшена, бюджета и сложных стратегий.
Только один вопрос: с кем вы можете быть полезнее вдвоём, чем в одиночку.
Ответ на него — и есть ваша следующая PR-точка роста.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

4 подписчика47 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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