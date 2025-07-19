PR через партнёрство: как совместные проекты помогают находить клиентов
Совместные проекты — это недооценённый канал в PR.
О нём все слышали. Многие пробовали. Почти никто не делал системно.
А зря. Потому что правильно выстроенное партнёрство даёт то, что не даёт никакая контекстная реклама:
доверие по умолчанию.
Разберём, как это работает, на чём строится и какие ошибки делают большинство.
Что такое PR через партнёрство
Это не про «бартер». И не про «мы вас упомянем, вы нас — тоже».
Это про выстраивание публичной совместности, где вы:
– усиливаете друг друга
– выходите к новой аудитории
– становитесь заметнее не в одиночку, а в связке
– создаёте контекст, в котором вы выглядите как часть профессиональной среды
Примеры:
– бухгалтер и юрист делают совместный эфир «Как закрыть ИП и не сойти с ума»
– кадровик и налоговый консультант делают гайд «Как оформить самозанятых»
– маркетолог и бухгалтер проводят воркшоп «Как рассчитать рентабельность по продуктам»
– два специалиста запускают Telegram-канал с разбором реальных кейсов по управлению бизнесом
И в каждом из этих случаев — не нужно продавать.
Нужно показать, что вы разбираетесь, что вы работаете в реальности, и что у вас есть что-то общее с вашей аудиторией.
Почему партнёрские проекты работают как PR
Переход доверия
Если клиент доверяет вашему партнёру, и он рекомендует вас — доверие автоматически переносится.
Вы уже не «случайный человек из соцсети», вы — «тот, с кем работает мой специалист».
Два взгляда на одну проблему
Совместные форматы хороши тем, что каждый участник добавляет угол зрения. Это полезнее, чем монолог.
А полезность — это лучший способ заявить о себе.
Новые аудитории без прогрева
Вы выходите к людям, которых не нужно убеждать, что вы эксперт. Достаточно показать, что вы понимаете, о чём говорите.
Публичность без пафоса
Совместные публикации, вебинары, статьи — это не про «посмотрите, какие мы крутые». Это про «вот реальная задача, вот наш подход».
Такой формат работает лучше, чем даже личный блог — потому что показывает вас в деле, а не в монологе.
Как выбрать партнёра, чтобы это работало
Близкий уровень аудитории
Если вы работаете с ИП на УСН, не имеет смысла делать совместный проект с корпоративным юристом, который ведёт международные споры.
Смежная, но не конкурентная сфера
Классика: бухгалтер + юрист, бухгалтер + кадровик, финансовый консультант + бизнес-тренер, маркетолог + SMM-специалист.
Похожий подход к работе
Если вы — про спокойствие, ясность и структуру, а партнёр — про креатив, мемы и «выйди из зоны комфорта», вы просто не совпадёте.
Не по делу — по тону.
А тон важен. Потому что на нём строится доверие.
Форматы, которые работают
– Совместный Telegram-канал или рубрика
Краткие кейсы, разборы, мини-руководства. Один пишет, второй дополняет. Или по очереди.
Подписываются быстрее, потому что есть динамика.
– Открытые вебинары/эфиры
Без продажи. Просто «вот тема — вот 40 минут по делу».
Потом запись — в рассылку. Ссылка — в профиль. Упоминания — в сторис.
И да, клиенты потом приходят. Не сразу. Но стабильно.
– Общий мини-гайд или чек-лист
Бесплатный продукт, который распространяется от имени обоих.
Один пишет про риски в договорах, второй — про ошибки в отчётности. Получается полезно и читаемо.
– Гостевые посты в блоге/канале друг друга
Делаете вводную: «Сегодня у нас гость — кадровик, с которым мы работаем на проектах».
Это усиливает сразу двоих.
А главное — не воспринимается как реклама.
– Закрытые мини-группы/воркшопы
Для своих. Без хайпа. Просто «решаем задачи вместе».
Клиенты видят: вы работаете в поле. Это и есть лучшее доказательство профессионализма.
Что не работает
– «Сделаем что-нибудь — авось получится»
Партнёрство требует смысла. Без общей задачи это просто пост рядом с другим постом.
– Молчание после запуска
Если вы провели эфир, но нигде не написали об этом — считайте, что не проводили.
Любой совместный проект = инфоповод.
– Партнёр без имени
Если вы зовёте в коллаборацию кого-то, кто сам ничего не пишет, не говорит, не показывает свою работу — это не усиление. Это фон.
– Продажа без пользы
Если весь проект — только для того, чтобы в конце сказать «а теперь купите нашу консультацию», это видно. И это раздражает.
Как находить партнёров
– В собственной записной книжке: с кем вы уже работаете на проектах
– В Тенчате, Telegram, на форумах и в тематических сообществах
– Через клиентов: «а кто ещё у вас отвечает за финансы/юридические вопросы?»
– Через взаимные рекомендации: «я думаю, вам будет интересно пообщаться»
Самый простой способ начать — задать вопрос в лоб:
«Слушай, а давай сделаем мини-пост/эфир на двоих — ты с точки зрения кадров, я с налогов?»
Итог
Совместные проекты — это PR руками партнёров.
Если всё сделано грамотно, вы получаете:
– доверие новой аудитории
– контент без надрыва
– сигнал, что вы не одиночка, а часть профессиональной среды
– заявки не с рекламы, а «через рекомендации»
И всё это — без продакшена, бюджета и сложных стратегий.
Только один вопрос: с кем вы можете быть полезнее вдвоём, чем в одиночку.
Ответ на него — и есть ваша следующая PR-точка роста.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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