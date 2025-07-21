Как главбух стал лицом корпорации — случайно, но навсегда

Но в начале 2000-х произошёл кейс, который до сих пор цитируют пиарщики, когда хотят доказать, что репутация эксперта способна изменить восприятие целой компании. Причём без бюджета, маркетинговых стратегий и отделов бренд-менеджмента.

История — реальная. И поучительная.

2003 год. Один регион. Один налоговый скандал.

Одна крупная производственная компания — назовём её «Техпром» — попала под масштабную налоговую проверку.

Суммы — семизначные.

Подозрения — классические: завышенные расходы, схемы, «оптимизация» через однодневки.

СМИ сразу же подхватили: «крупный игрок уклоняется», «обнаружены нарушения», «ждут доначисления».

Руководство компании молчало. Юристы были в процессе. Директора — на связи с Москвой.

А бухгалтерия — просто работала.

То есть занималась тем, чем всегда: поднимала документы, считала, собирала, объясняла, перепроверяла.

Пока не поступил один запрос от журналиста региональной газеты — тогда ещё бумажной.

Он хотел комментарий. Конкретный: «действительно ли ваша компания уменьшала базу по налогу на прибыль за счёт искусственного дробления?»

Отвечать было некому. Руководитель пресс-службы в отпуске. Генеральный — на выезде.

И тогда комментировать отправили главного бухгалтера.