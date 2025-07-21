Как главбух стал лицом корпорации — случайно, но навсегда

Но в начале 2000-х произошёл кейс, который до сих пор цитируют пиарщики, когда хотят доказать, что репутация эксперта способна изменить восприятие целой компании. Причём без бюджета, маркетинговых стратегий и отделов бренд-менеджмента.
История — реальная. И поучительная.
2003 год. Один регион. Один налоговый скандал.
Одна крупная производственная компания — назовём её «Техпром» — попала под масштабную налоговую проверку.
Суммы — семизначные.
Подозрения — классические: завышенные расходы, схемы, «оптимизация» через однодневки.
СМИ сразу же подхватили: «крупный игрок уклоняется», «обнаружены нарушения», «ждут доначисления».
Руководство компании молчало. Юристы были в процессе. Директора — на связи с Москвой.
А бухгалтерия — просто работала.
То есть занималась тем, чем всегда: поднимала документы, считала, собирала, объясняла, перепроверяла.
Пока не поступил один запрос от журналиста региональной газеты — тогда ещё бумажной.
Он хотел комментарий. Конкретный: «действительно ли ваша компания уменьшала базу по налогу на прибыль за счёт искусственного дробления?»
Отвечать было некому. Руководитель пресс-службы в отпуске. Генеральный — на выезде.
И тогда комментировать отправили главного бухгалтера.
Главбух, который объяснил — и остался в публичном поле
Она пришла в редакцию одна. Без сопровождения, без юриста, без тезисов.
Села напротив журналиста и спокойно, с папкой, начала раскладывать:
– как устроен учёт
– что именно было посчитано
– почему это не схема, а практика, одобренная ФНС три года назад
– и какие методички использовали налоговики, ссылаясь на их же собственные письма
Разговор был не «защита». А объяснение. Без оправданий. Без «нам просто надо выживать». Просто факты, термины, цифры, логика. И главное — без злости.
На следующий день в газете вышел материал. Не обличающий. А разбирающийся.
Именно потому, что у читателя было ощущение: с ним не спорят, ему объясняют.
Это был один из первых случаев, когда главный бухгалтер стал публичным спикером компании — не потому что хотел, а потому что мог.
Что было дальше
Через пару недель в офис «Техпрома» пришли приглашения сразу на три круглых стола:
– по налоговой безопасности
– по корпоративной прозрачности
– по взаимодействию с ФНС
Выступать просили не гендиректора. А главбуха.
На ней тогда ещё не было даже соцсетей. Только рабочая почта.
Но у неё уже было то, что стало ключевым: публичная экспертность.
То, чего не было у остальных.
Почему это — PR, а не просто рабочий случай
Потому что в этот момент бухгалтер перестал быть «внутренним исполнителем» и стал представителем профессии вне офиса.
Её цитировали. Её слушали. Её звали на эфиры, когда нужно было прокомментировать изменения в учёте.
И вместе с этим менялось восприятие всей компании.
Потому что теперь у неё было лицо. Не рекламное. Не показное. А профессиональное.
Что в этом может взять для себя каждый специалист
Бухгалтер может говорить. И его слушают.
Если он говорит по существу. Если объясняет, а не оправдывается.
Если умеет быть точным, но человеческим.
Публичность начинается не с блога. А с позиции.
Если вы можете объяснить на пальцах, почему отчётность важна, как считаются налоги, где тонкое место в расчётах — вы уже эксперт.
Дальше — только выбор площадки: Telegram, Тенчат, колонка на Klerk.ru.
Репутация — это не про количество подписчиков. А про доверие.
Если после одного комментария вас зовут на эфир — это PR.
Если клиент говорит: «я вас читаю — понятно, что вы надёжны» — это PR.
Даже если вы про это никогда не думали.
Кто сейчас может повторить этот кейс
Любой главный бухгалтер, который:
– готов не молчать
– умеет объяснять, а не оправдываться
– не боится быть «видимым» в своей профессии
– не перекладывает всё на юриста или PR-отдел
– видит в своей роли не только цифры, но и влияние
Итог
PR в бухгалтерии существует. Просто он тихий, экспертный и основан на пользе.
Он не про хайп, не про самопрезентацию, не про «посмотрите на меня».
Он про доверие.
И если вы умеете быть в поле — не только в табличке, но и в разговоре — у вас уже есть всё, чтобы вашу репутацию начали уважать не только внутри компании, но и за её пределами.
А может, даже позовут в эфир. Как когда-то — ту самую главбуха из «Техпрома».
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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