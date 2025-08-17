«Бухгалтер сорвалась на мне из-за одной строчки в договоре. Теперь я знаю главный триггер финансистов»

Неожиданное открытие

Через год работы с той же сетью кафе (да, мы всё-таки получили контракт) их бухгалтер сказала мне:

— Алексей, вы первый пиарщик, с которым у меня нет головной боли. Знаете почему?

— Потому что я говорю на вашем языке?

— Не только. Потому что вы понимаете: моя задача — не испортить вам жизнь. Моя задача — защитить компанию от налоговой.

И тут до меня дошло.