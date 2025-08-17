ЦОК ОК МП 16.08 Мобильная
Алексей Чернышов
«Бухгалтер сорвалась на мне из-за одной строчки в договоре. Теперь я знаю главный триггер финансистов»

Вчера звонит коллега-пиарщик. Взволнованный. — Леха, у меня тут клиент. Большая сеть кафе. Договор на полмиллиона подписывали месяц. Все согласования, печати, подписи. И тут их бухгалтер увидела одну фразу... — Какую? — «Оплата по факту выполненных работ». Я сразу понял. Классика жанра.

Что произошло дальше

Женщина лет 50, главный бухгалтер сети, устроила разбор полётов прямо в переговорной:

— Вы что, издеваетесь? «По факту выполненных работ»? А кто будет определять этот факт? Вы? Ваша мама? Дядя Петя из соседнего подъезда?

Мой коллега растерялся. Начал объяснять про медиапланы, охваты, вовлеченность...

— Стоп! — остановила его бухгалтер. — Я не понимаю ваших «охватов». Мне нужны документы. Конкретные. С печатями. С цифрами.

Переговоры сорвались.

Полмиллиона ушли к конкурентам.

Урок, который дорого стоил

За 15 лет я видел сотни таких провалов.

Пиарщики думают про креатив.
Бухгалтеры — про отчётность.

Это как говорить на разных языках.

Главные триггеры бухгалтеров в PR:

  • «По факту выполненных работ» — красная тряпка

  • Расплывчатые KPI без цифр

  • Отсутствие промежуточной отчётности

  • Непонятные статьи расходов

  • «Творческие решения» без обоснования

Что я делаю теперь

В каждом договоре прописываю:

Конкретные deliverables: — 50 публикаций в месяц — 10 пресс-релизов
— 5 интервью топ-менеджеров

Чёткие даты: — Отчёт до 5 числа — План на месяц до 25 числа — Еженедельные сводки по пятницам

Понятные документы: — Скриншоты публикаций — Справки о выходах в СМИ — Медиаотчёты с тиражами

Неожиданное открытие

Через год работы с той же сетью кафе (да, мы всё-таки получили контракт) их бухгалтер сказала мне:

— Алексей, вы первый пиарщик, с которым у меня нет головной боли. Знаете почему?

— Потому что я говорю на вашем языке?

— Не только. Потому что вы понимаете: моя задача — не испортить вам жизнь. Моя задача — защитить компанию от налоговой.

И тут до меня дошло.

Главный инсайт

Бухгалтеры — не враги творчества.

Они — щит компании.

Каждый неточный договор — это потенциальная доначислка от налоговой на миллионы.

Каждый размытый отчёт — это вопросы аудиторов.

Каждая «творческая» формулировка — это риск для бизнеса.

Бухгалтер не против PR.
Бухгалтер против рисков.

Как изменилось моё отношение

Теперь я всегда сначала иду к финансисту.

Показываю договор. Объясняю каждый пункт.

Спрашиваю: «Что вас беспокоит?»

И знаете что?

90% возражений решаются на этапе подготовки договора.

Остальные 10% — это реально сложные вещи, которые лучше проработать заранее.

Практический совет

Если хотите работать с крупными клиентами — подружитесь с их бухгалтерами.

Не формально. По-человечески.

Узнайте их проблемы.
Поймите их логику.
Говорите на их языке.

Это сэкономит вам нервы, время и деньги.

А главное — откроет двери к долгосрочному сотрудничеству.

Информации об авторе

