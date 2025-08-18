ЦОК ОК Общая 11.08 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Алексей Чернышов
Бухгалтеры

Бухгалтер поставила ультиматум: «Или меняете отчёты, или я увольняюсь». Что я узнал про их кошмары

«Бухгалтер поставила ультиматум: "Или меняете отчёты, или я увольняюсь". Что я узнал про их кошмары». Три месяца назад звонит директор строительной компании. Взволнованный.

— Алексей, у нас форс-мажор. Главбух грозится уволиться из-за ваших отчётов.

— Как так? Мы же всё по договору делаем...

— Приезжайте. Разберёмся на месте.

Контракт на 800 тысяч в месяц. Работаем полгода. Всё идёт отлично.

И вдруг такое.

Что происходило

Прихожу в офис.

Бухгалтер Марина Петровна — женщина лет 55, опыт работы больше 20 лет.

Сидит мрачная.

— Алексей Владимирович, я больше не могу подписывать ваши акты.

— В чём проблема?

— Вы пишете «проведены PR-мероприятия». А что это такое? Где конкретика? Налоговая спросит — что я отвечу?

Достаёт папку с нашими отчётами:

— «Организован круглый стол» — где список участников? — «Проведена медиакампания» — где подтверждающие документы? — «Обеспечен информационный повод» — это вообще что такое?

Момент истины

— Марина Петровна, но ведь три года мы так работаем...

— Раньше да. А сейчас налоговая изменила подходы. Требуют документального обоснования каждого рубля.

Открывает laptop. Показывает письмо из ИФНС:

«...расходы на информационные услуги подлежат документальному подтверждению с детализацией видов работ, сроков выполнения и результатов оказания услуг...»

— Видите? Если я не смогу объяснить, за что мы вам платим, доначислят налог со всей суммы. Плюс штрафы. Плюс пени.

Считаю быстро: 800 × 6 месяцев = 4,8 миллиона.

20% налога = почти миллион доначислений.

За неправильные отчёты.

Что случилось дальше

— Хорошо. А что конкретно вас не устраивает?

Марина Петровна достаёт красную ручку:

— Вот смотрите. Пишете «достигнут охват 50 тысяч человек». А где доказательства? Скриншоты статистики. Справки из соцсетей.

— «Получены 15 публикаций в СМИ». А где сами публикации? Где справки о выходах?

— «Проведено 3 интервью с топ-менеджерами». А где записи? Где ссылки на материалы?

Понял. Мы говорили на разных языках.

Я — про результаты.

Она — про доказательства результатов.

Неожиданное открытие

— А знаете, что случилось с предыдущим подрядчиком? — спрашивает Марина Петровна.

— Не знаю.

— Налоговая не приняла их отчёты. Сняли расходы на 2,5 миллиона. Компания доплачивала полгода.

— Из-за чего?

— Из-за формулировки «креативные решения по продвижению бренда». Налоговики сказали: это не услуга, а абстракция.

Тут до меня дошло.

Главный инсайт

Бухгалтеры боятся не ошибок в работе.

Они боятся ошибок в оправдании работы.

Каждый наш отчёт — документ для налоговой.

Каждая неточность — повод для доначислений.

Каждая абстракция — риск для бизнеса.

Бухгалтер думает не "как это работает".
Бухгалтер думает "как это выглядит для проверяющих".

Как я изменил отчёты

Было: «Проведена медиакампания в соцсетях»

Стало: — Размещено 12 рекламных постов в Instagram1 (прилагаются скриншоты) — Получено 847 комментариев (прилагается статистика)
— Достигнут охват 23 456 уникальных пользователей (прилагается отчёт)

Было: «Организован круглый стол с экспертами»

Стало: — Проведено мероприятие 15.08.2024 с 14:00 до 16:00 — Участвовали 12 экспертов отрасли (прилагается список с контактами) — Получено 3 интервью для СМИ (прилагаются ссылки)

Что изменилось в работе

Теперь каждое действие документирую в реальном времени.

Мой новый workflow:

  • Делаю — сразу фиксирую

  • Публикую — сразу скриншот

  • Получаю результат — сразу отчёт

  • Собираю документы — сразу в папку

Не в конце месяца. В момент выполнения.

Неожиданный результат

Когда начал работать по новой схеме, Марина Петровна сказала:

— Алексей Владимирович, а ведь ваша эффективность выросла.

— Как это?

— Раньше я не понимала, сколько вы на самом деле делаете. Теперь вижу — работаете в три раза больше, чем казалось.

И правда.

Детальные отчёты показали реальный объём работы.

Директор увеличил бюджет на 200 тысяч в месяц.

Самое важное понимание

Бухгалтеры — не противники PR.

Они — переводчики с «творческого» на «официальный».

Их страх перед налоговой — это забота о выживании компании.

Каждое их требование — это защита от:

  • Доначислений по налогам

  • Штрафов за неточности

  • Блокировки расходов

  • Проблем с аудитом

  • Санкций контролирующих органов

Практический совет

Хотите дружить с бухгалтерами?

Делайте их работу проще.

Формула идеального отчёта:

Что сделали + Когда + Для кого + С каким результатом + Документы-доказательства

Всё остальное — лирика.

Главный урок

Бухгалтер — не тормоз для креатива.

Бухгалтер — GPS для безопасного движения по налоговому полю.

Можно ехать быстро.

Можно ехать красиво.

Главное — не улететь в кювет штрафов.

А для этого нужен надёжный навигатор.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

7 подписчиков62 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум