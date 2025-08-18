Бухгалтер поставила ультиматум: «Или меняете отчёты, или я увольняюсь». Что я узнал про их кошмары

— Алексей, у нас форс-мажор. Главбух грозится уволиться из-за ваших отчётов.

— Как так? Мы же всё по договору делаем...

— Приезжайте. Разберёмся на месте.

Контракт на 800 тысяч в месяц. Работаем полгода. Всё идёт отлично.

И вдруг такое.