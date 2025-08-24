И вся разница — не в знаниях. Знания у обоих есть. Разница в том, как человек себя позиционирует и как о нём узнают другие. Тут и начинается PR.
Приём 1. Говорите вслух то, что другие боятся сказать
Бухгалтеры часто молчат. Видят ошибку директора, понимают риск, но делают так, «как сказали». А эксперт отличается тем, что не боится проговорить: «Если сделаем так, попадём на штраф».
Это и есть PR — когда вы не только считаете цифры, но и формулируете выводы, которые влияют на решения. Причём проговариваете это спокойно, уверенно и вовремя. Люди начинают воспринимать вас не как «исполнителя», а как того, кто реально влияет на результат.
Приём 2. Делитесь кейсами
Вы можете вести десятки компаний, но если об этом знаете только вы и клиент — ваш опыт не работает на вас.
Эксперт отличается тем, что показывает, чем именно он полезен. Кейс — это не хвастовство. Это форма репутации.
Пример: «У клиента была путаница с учётом расходов. Мы разобрали, перестроили схему, и он сэкономил 350 тысяч. Вот три шага, которые мы сделали».
Это можно написать постом, рассказать в чате коллег, поделиться на встрече. Каждый такой случай закрепляет за вами образ того, кто решает задачи.
Приём 3. Переводите сложное на человеческий язык
Один из главных признаков эксперта — его понимают.
Исполнителя слушают, но не всегда понимают, что он сказал. Эксперта — понимают сразу.
Если вы объясняете клиенту новый налог или изменение закона так, что он кивает и говорит «теперь ясно» — это и есть ваш PR. Вы становитесь тем самым человеком, к которому идут не только за цифрами, но и за пониманием.
Приём 4. Будьте заметными хотя бы в одной площадке
Эксперт — это не только тот, кто знает, но и тот, о ком знают.
Выберите одну площадку: Telegram, TenChat, Клерк, профессиональный чат в WhatsApp1 — и начните там публиковаться. Не нужно гнаться за всеми соцсетями сразу. Достаточно одной точки, где вас будут регулярно видеть.
Когда вас цитируют и на вас ссылаются, вы перестаёте быть «тем бухгалтером из офиса» и становитесь «тем самым экспертом, который писал про новую систему штрафов».
Приём 5. Работайте с отзывами и рекомендациями
Молчаливый бухгалтер работает только в рамках договора. Эксперт работает и после него — потому что за него говорят клиенты.
Не бойтесь просить отзывы. Спрашивайте прямо: «Скажите пару слов о нашей работе, это важно для меня». Собирайте эти слова, показывайте их на сайте, в профиле, в презентациях.
Каждый отзыв — это ваш дополнительный голос. И чем их больше, тем сильнее вы превращаетесь в эксперта, к которому обращаются по рекомендации.
Итог
Экспертом становится не тот, кто знает больше. А тот, кто умеет правильно показывать то, что он знает.
— Говорите вслух важные вещи.
— Делитесь кейсами.
— Объясняйте просто.
— Будьте заметны на одной площадке.
— Используйте отзывы как инструмент.
И тогда ваше имя перестанет быть «внутренней функцией». Вас начнут воспринимать как человека, который делает не только учёт, но и репутацию компании сильнее.
Хочется больше таких разборов про PR для бухгалтеров и экспертов? Подписывайтесь на мой Telegram-канал. Там я делюсь практикой, которая помогает из «невидимых исполнителей» становиться заметными и уважаемыми специалистами.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию