Приём 1. Говорите вслух то, что другие боятся сказать

Бухгалтеры часто молчат. Видят ошибку директора, понимают риск, но делают так, «как сказали». А эксперт отличается тем, что не боится проговорить: «Если сделаем так, попадём на штраф».

Это и есть PR — когда вы не только считаете цифры, но и формулируете выводы, которые влияют на решения. Причём проговариваете это спокойно, уверенно и вовремя. Люди начинают воспринимать вас не как «исполнителя», а как того, кто реально влияет на результат.