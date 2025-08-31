Личный бренд: как построить экспертный имидж и привлечь клиентов

Личный бренд: зачем он нужен специалисту и бизнесу

Личный бренд — это восприятие личности в профессиональной и общественной среде. По сути, это то, как вас воспринимают коллеги, клиенты, партнёры и широкая аудитория. Если раньше бренд ассоциировался с компаниями, то сегодня он необходим каждому эксперту.

Исследования показывают, что люди охотнее работают с теми, кого знают и кому доверяют. Согласно LinkedIn, 70% специалистов считают, что сильный личный бренд напрямую влияет на карьерный рост и количество деловых предложений.