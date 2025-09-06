ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Алексей Чернышов
Обзоры для бухгалтера

ТОП-10 книг для финансиста: от базы до стратегии

Финансист — профессия, где нельзя останавливаться. Законы меняются, рынки рушатся, инструменты устаревают. Но есть то, что держит профессию на плаву — системное мышление и способность видеть картину шире.

Книги в этом смысле работают как апгрейд: они дают не только знания, но и язык, на котором ты потом разговариваешь с собственником, инвестором или госорганами.

Ниже список книг, которые стоит прочитать каждому финансисту. Здесь и классика, и сильные российские авторы, и книги, которые помогают смотреть не только в Excel, но и в будущее.

1. «Финансовый менеджмент» — Ефимова, Стоянова

Это база, с которой начинается понимание профессии. Здесь не только методы расчётов, но и системный взгляд: что делает финансиста человеком, который управляет потоками, а не просто считает деньги.

2. «Корпоративные финансы» — Брю, Майерс, Аллен

Да, авторы западные, но эта книга давно стала настольной у российских студентов и практиков. В ней собрана логика корпоративных решений: от стоимости капитала до оценки инвестиционных проектов. После неё по-другому смотришь на бизнес-планы.

3. «Финансовый анализ» — Г.В. Савицкая

Одна из лучших российских книг по анализу. Здесь нет воды, только практика: коэффициенты, показатели, методы оценки. Савицкая помогает видеть слабые и сильные стороны компании через цифры.

4. «Финансовые рынки и институты» — Фредерик Мишкин

Книга о том, как устроена финансовая система. Для финансиста это понимание контекста: почему банки ведут себя так, как ведут, что движет рынками и откуда приходят кризисы.

5. «Финансовая стратегия компании» — Е.С. Стоянова

Российский автор, который объясняет, как финансы встроены в стратегию бизнеса. Эта книга учит не только считать, но и думать на уровне топ-менеджмента: как выбрать источники финансирования, как управлять капиталом, как оценивать стоимость компании.

6. «Принципы корпоративных финансов» — Ричард Брейли, Стюарт Майерс

Классика для тех, кто работает в крупных компаниях или хочет туда попасть. Здесь логика крупных сделок, структурирования капитала и оценки рисков. Книга тяжёлая, но фундаментальная.

7. «Финансовый директор. Настольная книга» — под ред. В.Д. Шапиро

Практическая книга, ориентированная на российских реалий. Она не только про теорию, но и про то, чем живёт CFO в реальности: бюджетирование, контроль, налоговое планирование, взаимодействие с собственниками.

8. «Чёрный лебедь» — Нассим Талеб

Талеб нельзя не упомянуть. Он объясняет, что мир финансов нелинеен. Самые большие события происходят неожиданно. Для финансиста эта книга — прививка от иллюзий, что всё можно предсказать по формулам.

9. «Финансовое моделирование в Excel» — Д. Стивенсон (и российские адаптации)

Excel остаётся рабочим инструментом №1. Эта книга учит строить модели, которые помогают принимать решения, а не просто «рисовать таблицы». Российские авторы тоже адаптировали практику под местные реалии — их тоже стоит смотреть.

10. «Финансы для нефинансовых менеджеров» — А. П. Градов

Эта книга полезна даже самому финансисту. Она показывает, как «обычные» руководители видят цифры. Это помогает проще объяснять коллегам сложные вещи и выстраивать коммуникацию.

Итог

Финансист, который читает только законы и методички, быстро застрянет. Профессия требует широты: понимания бизнеса, психологии рынков, стратегий.

Книги — это способ не просто знать формулы, а видеть систему. Российские авторы в этом списке дают практику, западные — глубину, а Талеб — здравый скепсис. Вместе это формирует финансиста, которого слушают и которому доверяют.

Читайте не для галочки. Читайте, чтобы разговаривать с бизнесом на одном языке и становиться тем, кто управляет будущим компании, а не просто сводит отчётность.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

9 подписчиков79 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы