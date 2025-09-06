ТОП-10 книг для финансиста: от базы до стратегии

Книги в этом смысле работают как апгрейд: они дают не только знания, но и язык, на котором ты потом разговариваешь с собственником, инвестором или госорганами.

Ниже список книг, которые стоит прочитать каждому финансисту. Здесь и классика, и сильные российские авторы, и книги, которые помогают смотреть не только в Excel, но и в будущее.