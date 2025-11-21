10 бухгалтеров, которые правят миром, пока вы считаете их скучными

1. Кушим — первый бухгалтер в истории (Шумер, 5000 лет назад)

Кто он: Кушим работал в древнем Шумере и вёл учёт ячменя.

Факт: Его имя — первое имя в истории человечества, дошедшее до нас. Не царь, не жрец, не полководец. Бухгалтер.

Что он сделал: На глиняной табличке написано: "За 37 месяцев получено 29 086 мер ячменя. Кушим."

Вывод: Бухгалтеры появились раньше государства, религии и письменности. Они создали цивилизацию, потому что без учёта невозможно управлять.