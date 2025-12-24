Год назад мой знакомый предприниматель Сергей позвонил в панике: его бухгалтер, проработавшая в компании восемь лет, уволилась. Просто пришла утром, положила заявление и сказала: «Всё, я больше не могу». Сергей был в шоке: «Я же только что дал ей премию, пятьдесят тысяч, за отчётность. Что ещё надо?»

Почему бухгалтер уволилась через три дня после премии — и директор до сих пор не понял

Я приехал, мы сели, я спросил: «А когда ты последний раз разговаривал с ней не про работу?» Он задумался. «Ну… на корпоративе в прошлом году, наверное». Восемь лет. Один разговор не про работу.

Я попросил показать их переписку. Открываю: «Света, где акт?», «Света, когда отчёт?», «Света, почему задержка с платежом?». Ни одного «спасибо», ни одного «как дела», ни одного «тебе помочь?». Только требования.

Сергей оправдывался: «Но я же плачу ей хорошо, вовремя, плюс премии. Разве этого мало?» Вот тут я понял, что он искренне не видит разницы между оплатой труда и уважением.

Деньги — это контракт. Ты платишь за результат. Но человек работает не только за деньги. Он работает за ощущение, что его труд имеет значение, что его видят, что он — не функция.

Света восемь лет закрывала отчёты в срок, находила ошибки до проверок, экономила компании миллионы на штрафах. Но её воспринимали как автомат: нажал кнопку — получил результат. Пока однажды она не сломалась.

Премия её не спасла, потому что премия — это тоже транзакция. «Вот тебе деньги, продолжай работать». Но Света хотела не денег. Она хотела услышать: «Спасибо, что ты с нами. Мы ценим, что ты здесь».

Она хотела, чтобы директор хотя бы раз спросил, как у неё дела, тяжело ли ей было в этот отчётный период, нужна ли помощь. Элементарные вещи, которые ничего не стоят, но которых не было.

Я спросил Сергея: «Ты знаешь, что у неё болеет мать?» Он моргнул. «Нет. А откуда мне знать?» Вот откуда: потому что ты её руководитель, а не клиент банкомата.

Потому что люди не увольняются из-за денег. Они увольняются из-за отношения.

Мы запустили для его компании простую систему: раз в месяц личные встречи с ключевыми сотрудниками. Не про работу — про жизнь. Как дела, что волнует, чем помочь. Без повестки, без отчётов. Просто разговор.

Плюс благодарности. Не формальные, а конкретные: «Спасибо, что ты вовремя заметила ошибку в договоре, это спасло нас от суда».

Сейчас у Сергея новый бухгалтер. Он делает всё правильно: платит, премирует, разговаривает. Но Свету он потерял навсегда. Она ушла в компанию поменьше, с меньшей зарплатой. Туда, где её видят.

Бухгалтеры не уходят, когда устают от работы. Они уходят, когда устают быть невидимыми. И никакие премии это не исправят.

Потому что уважение не покупается. Оно проявляется.

