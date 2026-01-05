Бухгалтер пришла на фотосессию с пакетом таблеток. Через неделю ее сделали виноватой за чужую жадность
Он, не думая: «Главный бухгалтер. Но она у нас тихая, лучше особо не трогать».
На съёмку она пришла последней. Серая кофта, измятый плащ, в руках пакет из аптеки. Села в угол, положила рядом блистер обезболивающих. Лицо — как у человека, у которого голова болит не первый год.
Фотограф попросил её пройти к столу, сделать вид, что работает. Собственник тут же подскочил, обнял за плечи и громко сказал: «Вот она, наша опора. Без неё нас бы давно посадили». Все посмеялись. Она — нет.
Журналист, как водится, задал простой вопрос.
«Что для вас самое тяжёлое в вашей работе».
Она ответила честно, без паузы. «Чужая уверенность, что я всё разрулю. Всегда. И что если придут — придут ко мне, а не к тем, кто всё это придумал».
Эту фразу мы тогда вырезали. Формат у материала был «позитивный, вдохновляющий». Заказчик не хотел, чтобы в его сказке про заботу вдруг мелькнула реальность.
Через неделю материал вышел.
Глянцевые фото, цитаты владельца про «прозрачность», подписи под кадрами: «наш главный бухгалтер, знает всё о компании, с нами с самого начала».
Через три дня ей прилетело письмо.
Не от налоговой. От бывшего партнёра компании, с которым они расходились скандально. Скрин статьи, её фото, одна фраза: «Значит, именно ты всё оформляла. Если что — встретимся уже не в офисе».
Параллельно владелец, воодушевлённый публикацией, решил «подчистить хвосты».
Позвал её в кабинет и сказал: «Если вдруг что-то где-то не так оформлено — исправляй. Я не хочу, чтобы после этой статьи к нам были вопросы».
Она ответила: «Я пять лет писала вам служебные записки. Вы их не читали. Теперь исправлять нужно не документы, а вас». Он сделал вид, что не услышал.
Через месяц пришла проверка.
Ничего сверхъестественного: плановая, по графику. Но на фоне статьи «про честный бизнес» и пары старых жалоб от уволенных сотрудников внимание к документам вдруг стало намного внимательнее.
Нашлись классические вещи.
Серая премия «за особые заслуги».
Сомнительные расходы на «маркетинг», которые были по факту подарками партнёрам.
Договоры, где в реальности работали сотрудники, а на бумаге — ИП.
Все эти годы она вытягивала это на грани закона.
Сжимала сроки, писала объяснения, искала формулировки, чтобы и «как хочет шеф», и чтобы совсем уж не сесть.
Теперь всё это легло в один файл с названием «нарушения».
И в каждой строке — её подпись.
Когда начались разборки, владелец сделал то, что делают почти все.
Сказал: «Я в документах не разбираюсь. У меня для этого есть главный бухгалтер. Если там что-то не так — это её решения».
В кабинете инспектора она сидела напротив стола, на котором лежала распечатка той самой статьи.
С её фото.
И цитатой владельца: «Я доверяю ей полностью, она ведёт всю финансовую часть, я её даже не контролирую».
Инспектор поднял глаза и спросил:
«Вы действительно всё это делали по собственной инициативе».
В этот момент ей впервые в жизни захотелось, чтобы про неё не было ни одной фотографии, ни одной статьи, ни одного «она ведёт всё».
Чтобы можно было тихо раствориться в фразе «я тут просто рядовой специалист».
Но публичность уже прикрутили к её фамилии.
Из удобного «человеческого пиара» она превратилась в железный аргумент: «сам сказал, что ты за всё отвечаешь».
Проверка закончилась доначислениями и штрафами.
Компания выжила. Владелец потерял деньги, понервничал, но остался при своём бизнесе и своих рассказах о «честности, которую просто не так поняли».
Она ушла.
Не хлопая дверью, не крича, не вынося мусор в соцсети. Просто написала заявление и забрала трудовую. Тихо. Как и жила.
Понимаешь, в чём настоящая боль бухгалтера.
Не в том, что на неё скидывают все цифры.
А в том, что в момент, когда нужно кого-то повесить на крюк, всегда удобно показать на того, чья подпись стоит внизу и чьё лицо уже засветили в статье про «опору бизнеса».
Все эти «наша Марина душа компании», «без Светланы мы бы утонули», «Иван Иванович знает все наши тайны» звучат трогательно, пока всё хорошо.
Но в тексте решения по проверке эти же слова читаются как признание: «он отвечал за всё».
Если ты собственник и мечтаешь о душевных материалах про «команду», начни не с фотографа.
Сядь к главбуху напротив и спроси: готов ли ты, чтобы твоё лицо и фамилия стали официальным подтверждением того, что ты ведёшь всё.
Не в смысле «мы гордимся».
А в смысле «потом этим будут махать в кабинете проверяющего».
Если он или она хотя бы на секунду нахмурились — тебе уже есть о чём думать.
А если хочешь, чтобы про твой бизнес писали так, чтобы главбух после материалов не искал адвоката и таблетки от давления, напиши в директ кодовое слово ХОЧУ В СМИ. Спокойно разберём, кого и как можно выводить в публичность, чтобы пиар усиливал доверие, а не превращал «опору бизнеса» в удобную мишень.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию