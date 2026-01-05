Бухгалтер пришла на фотосессию с пакетом таблеток. Через неделю ее сделали виноватой за чужую жадность

Эта история началась как обычный заказ на «красивый имидж работодателя». Ко мне пришёл владелец сети сервисных компаний. Хотел в медиа — статьи про «честный бизнес», «белые зарплаты» и «люди — главное». Мы собирали героев для съемки. Менеджеры, HR, пара специалистов. Я спросил: кто у вас человек, без которого все рухнет.

Он, не думая: «Главный бухгалтер. Но она у нас тихая, лучше особо не трогать».

На съёмку она пришла последней. Серая кофта, измятый плащ, в руках пакет из аптеки. Села в угол, положила рядом блистер обезболивающих. Лицо — как у человека, у которого голова болит не первый год.

Фотограф попросил её пройти к столу, сделать вид, что работает. Собственник тут же подскочил, обнял за плечи и громко сказал: «Вот она, наша опора. Без неё нас бы давно посадили». Все посмеялись. Она — нет.

Журналист, как водится, задал простой вопрос.

«Что для вас самое тяжёлое в вашей работе».

Она ответила честно, без паузы. «Чужая уверенность, что я всё разрулю. Всегда. И что если придут — придут ко мне, а не к тем, кто всё это придумал».

Эту фразу мы тогда вырезали. Формат у материала был «позитивный, вдохновляющий». Заказчик не хотел, чтобы в его сказке про заботу вдруг мелькнула реальность.

Через неделю материал вышел.

Глянцевые фото, цитаты владельца про «прозрачность», подписи под кадрами: «наш главный бухгалтер, знает всё о компании, с нами с самого начала».

Через три дня ей прилетело письмо.

Не от налоговой. От бывшего партнёра компании, с которым они расходились скандально. Скрин статьи, её фото, одна фраза: «Значит, именно ты всё оформляла. Если что — встретимся уже не в офисе».

Параллельно владелец, воодушевлённый публикацией, решил «подчистить хвосты».

Позвал её в кабинет и сказал: «Если вдруг что-то где-то не так оформлено — исправляй. Я не хочу, чтобы после этой статьи к нам были вопросы».

Она ответила: «Я пять лет писала вам служебные записки. Вы их не читали. Теперь исправлять нужно не документы, а вас». Он сделал вид, что не услышал.

Через месяц пришла проверка.

Ничего сверхъестественного: плановая, по графику. Но на фоне статьи «про честный бизнес» и пары старых жалоб от уволенных сотрудников внимание к документам вдруг стало намного внимательнее.

Нашлись классические вещи.

Серая премия «за особые заслуги».

Сомнительные расходы на «маркетинг», которые были по факту подарками партнёрам.

Договоры, где в реальности работали сотрудники, а на бумаге — ИП.

Все эти годы она вытягивала это на грани закона.

Сжимала сроки, писала объяснения, искала формулировки, чтобы и «как хочет шеф», и чтобы совсем уж не сесть.

Теперь всё это легло в один файл с названием «нарушения».

И в каждой строке — её подпись.

Когда начались разборки, владелец сделал то, что делают почти все.

Сказал: «Я в документах не разбираюсь. У меня для этого есть главный бухгалтер. Если там что-то не так — это её решения».

В кабинете инспектора она сидела напротив стола, на котором лежала распечатка той самой статьи.

С её фото.

И цитатой владельца: «Я доверяю ей полностью, она ведёт всю финансовую часть, я её даже не контролирую».

Инспектор поднял глаза и спросил:

«Вы действительно всё это делали по собственной инициативе».

В этот момент ей впервые в жизни захотелось, чтобы про неё не было ни одной фотографии, ни одной статьи, ни одного «она ведёт всё».

Чтобы можно было тихо раствориться в фразе «я тут просто рядовой специалист».

Но публичность уже прикрутили к её фамилии.

Из удобного «человеческого пиара» она превратилась в железный аргумент: «сам сказал, что ты за всё отвечаешь».

Проверка закончилась доначислениями и штрафами.

Компания выжила. Владелец потерял деньги, понервничал, но остался при своём бизнесе и своих рассказах о «честности, которую просто не так поняли».

Она ушла.

Не хлопая дверью, не крича, не вынося мусор в соцсети. Просто написала заявление и забрала трудовую. Тихо. Как и жила.

Понимаешь, в чём настоящая боль бухгалтера.

Не в том, что на неё скидывают все цифры.

А в том, что в момент, когда нужно кого-то повесить на крюк, всегда удобно показать на того, чья подпись стоит внизу и чьё лицо уже засветили в статье про «опору бизнеса».

Все эти «наша Марина душа компании», «без Светланы мы бы утонули», «Иван Иванович знает все наши тайны» звучат трогательно, пока всё хорошо.

Но в тексте решения по проверке эти же слова читаются как признание: «он отвечал за всё».

Если ты собственник и мечтаешь о душевных материалах про «команду», начни не с фотографа.

Сядь к главбуху напротив и спроси: готов ли ты, чтобы твоё лицо и фамилия стали официальным подтверждением того, что ты ведёшь всё.

Не в смысле «мы гордимся».

А в смысле «потом этим будут махать в кабинете проверяющего».

Если он или она хотя бы на секунду нахмурились — тебе уже есть о чём думать.

А если хочешь, чтобы про твой бизнес писали так, чтобы главбух после материалов не искал адвоката и таблетки от давления, напиши в директ кодовое слово ХОЧУ В СМИ. Спокойно разберём, кого и как можно выводить в публичность, чтобы пиар усиливал доверие, а не превращал «опору бизнеса» в удобную мишень.



