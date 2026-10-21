Как попасть в топ Яндекса через публикации на Клерк.ру

Один из вариантов такого продвижения — публикации на Клерк.ру. На площадке есть раздел блогов компаний с материалами по бухгалтерскому учету и предпринимательству, а также коммерческие форматы размещения статей. Для одного из таких форматов «Клерк» указывает анонсирование на главной странице и в рассылке «Утренний бухгалтер», индексацию в поиске и сохранение материала на сайте. Конкретный состав размещения нужно уточнять перед заказом.

Однако публикация и попадание в топ — не одно и то же. Чтобы статья могла привлекать целевую аудиторию из поиска, нужно выбрать подходящий запрос, разобраться в задаче читателя и подготовить материал, который действительно эту задачу решает. Именно пользу для пользователя «Клерк» называет ключевым условием работы SEO-контента.