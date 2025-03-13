SEO-статьи могут поднять вас на топовые позиции в поисковых системах

SEO-оптимизация в 2025 году: главное
Сразу развеем распространенный миф: современные SEO-статьи — уже давно не набор ключевых слов. И хотя какое-то время назад можно было услышать, что SEO-оптимизация останется в прошлом, сейчас мы видим совершенно обратную ситуацию.
Если говорить простыми словами, SEO — это оптимизация под требования поисковых систем. С помощью методов SEO-оптимизации страница продвигается в топ поисковой выдачи.
При этом поисковые системы становятся умнее, а аудитория — требовательнее. Естественным образом это меняет подходы к созданию контента для SEO: и пользователи, и поисковые системы делают акцент на качестве и экспертности.
В 2025 году для алгоритмов на первый план выходят смысл и полнота раскрытия темы, а правила игры сегодня во многом диктует искусственный интеллект. Алгоритмы поисковиков научились понимать контекст и анализировать намерения пользователей, оценивать контент в целом, а не только вхождения ключевиков.
Наряду с анализом смысла, структуры и удовлетворенности пользователей, ИИ учитывает поведенческие факторы. А это означает, что теперь внимание будет уделяться и времени, проведенному пользователем на сайте, и его взаимодействию с контентом. Плюс — растет роль персонализации в выдаче: поисковики анализируют не только сам запрос, но и предпочтения и историю пользователя.
Какой контент выведет вас на топовые позиции
Ключевое правило — создание контента, который отвечает на вопрос пользователя. Если в статье нет решения задачи, наличие ключевых запросов не поможет. Вовлеченность пользователей повышают разборы сложных тем, инструкции и успешные кейсы. Глубокие и развернутые материалы высоко оцениваются поисковыми системами.
5 правил создания топ-контента
Ориентация на пользу. Всегда начинайте с вопроса: «Какую проблему помогает решить этот контент?». Используйте структуру, удобную для восприятия, делите текст на подзаголовки, добавляйте списки и визуальные материалы. Помните, что задача контента, даже если он создается для SEO-продвижения — ответить на вопрос и предложить решение проблемы.
Полное раскрытие темы. Пользователь должен получить исчерпывающую информацию. Статьи, освещающие тему с разных сторон, вызывают доверие и у читателей, и у поисковых систем.
Использование мультимедийного контента. Публикации, в которых есть изображения, видео или инфографика, продлевают время нахождения пользователя на странице. В результате мультимедийный контент не только улучшает восприятие информации, но и повышает ранжирование.
Оптимизация под голосовой поиск. Голосовой поиск становится все более популярным, поэтому контент важно оптимизировать под вопросы, которые пользователи задают голосом.
Высокая уникальность. Поисковики предпочитают уникальные публикации. Копирование чужого контента, если вы хотите попасть в топ, под запретом.
Продвижение бизнеса в поисковых системах — одно из направлений работы «Клерка». Наши SEO-специалисты подготовят для вас статьи, которые понравятся пользователям и поисковикам. А при запуске блога своей компании на «Клерке» вы сможете продвигать бизнес как среди нашей аудитории, так и привлекать трафик из поисковых систем.
Как SEO-статьи помогли увеличить поисковые запросы: опыт клиента «Клерка»
Мы в «Клерке» придерживаемся комплексного подхода к продвижению: при запуске блога на нашей площадке клиенты получают доступ к широкому спектру инструментов, включая SEO. Как это работает? Рассказываем на примере реального кейса.
Наш клиент — компания, оказывающая помощь в получении банковских гарантий. Собственный блог на «Клерке» компания запустила всего пару месяцев назад.
Принято считать, что продвижение при помощи контент-маркетинга — это игра в долгую. Его смысл заключается в выстраивании прочных отношений с аудиторией, формировании доверия и повышении лояльности действующих и потенциальных клиентов. Но это вовсе не означает, что первые результаты мы увидим нескоро.
Для достижения цели было решено сосредоточиться на создании качественного контента, ориентированного на решение задач клиентов. Основной упор мы сделали на SEO-статьи, и это позволило получить быстрый результат: на сегодняшний день охваты блога нашего клиента за месяц составляют свыше 32 тысяч, а количество поисковых запросов резко возросло! Свою работу с запросом клиента мы выстраивали следующим образом:
Проанализировали ключевые запросы.
Разработали контент-план.
Подготовили для клиента качественные уникальные статьи.
Оптимизировали контент при помощи проверенных SEO-инструментов.
И, конечно, активно использовали дополнительные инструменты продвижения — email-рассылки, медийную рекламу, соцсети «Клерка» и анонсирование статей блога на главной странице.
Важный момент: SEO-статьи, оказывающиеся в топе выдачи, по сути превращаются в рекламную кампанию на постоянной основе. Они отображаются в результатах поиска на протяжении длительного времени (как правило, несколько месяцев, но иногда и несколько лет). И все это время контент продолжает работать на продвижение вашего бизнеса.
Готовы запустить собственный блог на «Клерке»? Напишите нам, и мы создадим контент, который выведет вашу компанию на топовые позиции.
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