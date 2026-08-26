ИИ в электронном архиве: что изменит новый закон для хранения документов

Новый ФЗ от 26.07.2026 № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» меняет правила для разработчиков и пользователей ИИ-решений. Разбираемся, что изменится для электронных архивов, какие требования появятся к моделям, инфраструктуре и данным и что компаниям стоит проверить уже сейчас.

Федеральный закон от 26.07.2026 № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» — первый в России рамочный закон об искусственном интеллекте (ИИ), который устанавливает правовые, организационные и экономические основы для поддержки развития и ускоренного внедрения ИИ-технологий.

Ключевая особенность документа — он регулирует не все интеллектуальные технологии, а исключительно большие фундаментальные модели (БФМ) — модели ИИ с не менее чем 1 миллиардом параметров, способные решать широкий круг интеллектуальных задач.

Цель закона — формирование правовой среды для разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей, а также стимулирование создания отечественных технологий через меры государственной поддержки. Закон впервые на федеральном уровне закрепляет базовые понятия: «искусственный интеллект», «большая фундаментальная модель ИИ», «суверенная БФМ», «национальная БФМ», «разработчик БФМ».

Наталья Лапшина, менеджер продуктов SL Soft Flow (ранее «Цитрос») компании SL Soft fabica.ONE, разбирается, что это значит для бизнеса и интеллектуальных архивов.

К чему применим 243-ФЗ

По 243-ФЗ «большая фундаментальная модель искусственного интеллекта» — программа для электронных вычислительных машин (их составных частей), предназначенная для выполнения интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящем их, использующая алгоритмы и обучающаяся (ранее обученная) на составах данных для выведения (распознавания) закономерностей, предоставления информации, принятия решений или прогнозирования результатов по определенным человеком целям, одновременно являющаяся основой для создания и доработки различных видов программного обеспечения, содержащая не менее 1 миллиарда параметров и применяемая для выполнения большого количества различных задач.

Если представить нейросеть как таблицу умножения, но не 10х10, а огромную, на миллиарды строк и столбцов, где каждая ячейка такой таблицы — это одно число (так называемый «вес»), то образно работу модели можно увидеть так, что она разбивает заданный ей вопрос на фрагменты, проходит по таблице в поисках этих фрагментов, умножая и складывая полученные числа из разных ячеек по сложным правилам. В итоге получается ответ, который математически наиболее вероятен для заданного вопроса. Условные «числа в ячейках» как раз и есть так называемые «параметры» БФМ. Чем больше таких ячеек в таблице, тем больше связей информации может запомнить и использовать модель, и тем более точный ответ она в итоге предоставит. Правда, с увеличением количества параметров увеличиваются и требования к мощностям компьютера для ее работы. Поэтому разделим модели на две категории по их объему:

Модели с количеством параметров меньше 1 миллиарда, например, простые классификаторы или небольшие нейросети для распознавания текста. Такие модели не регулируются новым законом. Для образной аналогии — они как карманный разговорник иностранного языка: знает ограниченный набор слов по небольшому количеству тем и базовых правил, очень прост в использовании и весит около 100 грамм.

Модели с 1 млрд и больше параметров — это уже «большие фундаментальные модели», способные решать широкий круг задач без дообучения под каждую конкретную задачу. Следуя аналогии про разговорник, можно сказать, что такая модель – это многотомный словарь, энциклопедия, содержит огромное количество знаний и связей, поможет ответить на самые разные вопросы, но потребует большего времени на поиск информации, а сам этот многотомник совершенного невозможно положить в карман и просто носить с собой. Именно такие модели попадают под действие закона 243-ФЗ.

Сроки вступления в силу

Закон начнет действовать в основной части с 1 сентября 2026 года: это понятия и определения, принципы, меры поддержки, международное сотрудничество и т.д. Однако часть норм, в том числе большая часть положений о полномочиях Президента, Правительства и иных органов в сфере БФМ, случаи обязательного применения суверенных и национальных моделей, обязанности разработчиков, маркировка ИИ-контента, требования к использованию результатов интеллектуальной деятельности — вступают в силу с 1 марта 2027 года. Иными словами, 1 сентября закон начнет действовать в основной части, а наиболее «чувствительные» для бизнеса нормы подключатся с 1 марта 2027 года.

Также в 243-ФЗ предусматривается переходный период до 1 сентября 2032 года: требование применять исключительно суверенные или национальные модели не распространяется на системы, в которых такие модели созданы и/или эксплуатируются на 1 марта 2027 года, при условии обработки и хранения данных на территории РФ. То есть для замены и модернизации таких систем компаниям дается 5 лет, тем не менее подготовку следует начинать уже сейчас.

ИИ в электронном архиве: что меняется?

Закон № 243-ФЗ не содержит прямых норм, регулирующих электронные архивы с интеллектуальными функциями, однако он создает правовую и терминологическую основу, которая повлияет на развитие и применение ИИ-функций в них, а именно:

Легализация терминологии. До принятия закона понятие «искусственный интеллект» не было закреплено в федеральном законодательстве. Теперь же организации, внедряющие ИИ-решения в архивах (интеллектуальный поиск, интеллектуальное распознавание текста и классификацию), смогут оперировать единой терминологией, что упростит: составление технических заданий при разработке, закупке и внедрении ПО с интеллектуальными функциями; взаимодействие с регуляторами; юридическую оценку результатов работы ИИ.



Классификация моделей ИИ. Закон вводит две категории моделей искусственного интеллекта: Суверенная БФМ — в этом случае предполагается полный контроль разработчика модели над всем циклом разработки и возможность его полного самостоятельного воспроизведения, а сам технологический цикл должен происходить исключительно в Российской Федерации. Национальная БФМ — в этом случае допускается использование компонентов по открытым лицензиям, включая иностранные, но вся инфраструктура должна находиться в России.



Модели обеих категорий обязательно должны пройти подтверждение соответствия законодательству РФ и традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а разработчиком в обязательном порядке должно являться российское юридическое лицо.

Поскольку 243-ФЗ является рамочным и в дальнейшем предполагается разработка ряда подзаконных актов, пока однозначно утверждать нельзя, но уже можно с большой долей уверенности предположить, что установленная классификация означает следующее: для «интеллектуальных» электронных архивов, работающих с критически важными данными (например, государственные архивы, архивы организаций с гостайной) используемые ИИ-модели должны будут соответствовать требованиям к суверенным моделям, а для коммерческих архивов и СЭД будет возможно применение национальных моделей.

Требования к инфраструктуре и данным. Закон устанавливает, что инфраструктура для суверенных и национальных БФМ должна находиться в России. Это прямо влияет на выбор платформ для архивных систем с интеллектуальными функциями: у решения должна быть возможность локального размещения используемой модели без доступа к интернету или же вариант предоставления облачного доступа к модели или всему решению в целом с использованием российских дата-центров.

Кроме того, закон вводит понятие «состав данных». Это структурированная совокупность данных с машиночитаемым описанием для разработки и развития БФМ. Для архивов это означает необходимость наличия и предоставления формализованного описания массивов данных, используемых для обучения или настройки ИИ-функций в системе.

Маркировка контента. С 1 марта 2027 года вступают в силу нормы, предоставляющие возможность использования маркировки контента, созданного с использованием ИИ. На текущий момент 243-ФЗ предполагает право пользователям БФМ размещать информационное предупреждение о применении технологий искусственного интеллекта. При этом формат, содержание и порядок размещения будут устанавливаться соглашением между пользователем БМФ и лицом, предоставляющим возможность ее применения (зачастую, в качестве такого лица выступает вендор архивной системы или же разработчик самой модели). Речи об обязательности маркировки нет, поэтому в общем случае доработка используемой информационной архивной системы в этой части на текущий момент не требуется.

Однако, дополнительно к основному закону № 243-ФЗ в Госдуму 17 августа 2026 года был внесен законопроект № 1317978-8. Он предлагает изменить статью 9 Федерального закона, посвященную маркировке сгенерированного материала, и вводит обязательность такой маркировки, а полномочия по установке формата, содержания и порядка размещения маркировки передает Правительству РФ. Цель законопроекта — защита от дезинформации и снижение рисков использования нейросетей в преступных целях. Очевидно, что это касается в основном публичной информации, однако классификации информации для маркировки в законопроекте не приводится. Поэтому если законопроект будет принят, то для электронных архивов это будет означает, что архивные справки, ответы на запросы, аналитические отчеты, подготовленные с помощью генеративных ИИ-инструментов на основе хранимой информации, должны будут содержать соответствующую маркировку. В свою очередь это потребует не только реализации функции маркировки в системе и расширения состава метаданных для таких типов документов, но и изменения ряда внутренних нормативных актов, таких как инструкция по делопроизводству, положение об архиве организации, регламенты подготовки документов и т.п.

Что новый закон меняет для разработчиков и владельцев ИИ-архивов

Для разработчиков архивных ИИ-решений

Классификация моделей. Разработчики интеллектуальных систем для создания электронных архивов должны будут четко определить, к какой категории относятся модели, используемые в их продуктах — большая ли это фундаментальная модель, суверенная или национальная. От этого будут зависят требования к инфраструктуре, локализации данных и процедуре подтверждения соответствия.

Государственная поддержка. С 1 сентября 2026 года начинают действовать меры поддержки разработчиков суверенных и национальных моделей. Это может включать гранты, субсидии, налоговые льготы — разработчики архивных ИИ-систем с собственными моделями смогут претендовать на них при условии соответствия категориям.

Уведомление об использовании БФМ. Вендоры, предоставляющие возможность применения БФМ, будут обязаны уведомлять пользователей о принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные с помощью модели и об условиях обеспечения пользователю доступа, использования и сохранения созданных ею материалов. То есть, например, если в системе предусмотрено наличие ИИ-агента, то в описании продукта, предоставляющего агент, обязательно потребуется указать, кому принадлежат права на получаемые ответы этого агента, что пользователь может с ними делать и можно ли такие материалы использовать, сохранять и публиковать.

Подзаконное регулирование. Закон носит рамочный характер — основные требования будут раскрыты в подзаконных актах. Разработчикам необходимо отслеживать их появление, особенно в части требований к безопасности, локализации и маркировке.

Для организаций-владельцев электронных архивов с интеллектуальными функциями

Аудит используемых ИИ-решений. Необходимо проверить, какие ИИ-модели используются в архивных системах, превышают ли они порог в 1 млрд параметров, и соответствуют ли требованиям закона. Особое внимание необходимо уделить моделям, работающим с данными, подпадающими под требования о суверенности.

Пересмотр контрактов с вендорами. При закупке или обновлении архивных ИИ-систем в будущем потребуется учитывать классификацию моделей, требования к локализации инфраструктуры и возможность маркировке контента.

Доработка систем и изменение регламентов работы с архивными документами. Если маркировка материалов, созданных с помощью ИИ, станет обязательной, или компания примет самостоятельное решение о маркировке таких документов, это повлечет доработку используемых СЭД и архивных систем, корректировку ЛНА, а также обучение персонала с учетом новых правил.

Юридическая определенность. Появление легальных определений ИИ и БФМ снижает риски правовой неопределенности при внедрении интеллектуальных функций в архивах — распознавания текста, классификации, генеративных инструментов.

Что компании стоит сделать уже сейчас

Рекомендуем провести инвентаризацию эксплуатирующихся решений, использующих ИИ: оценить число параметров модели (у многих моделей это указано непосредственно в названии, но в любом случае данную информацию можно найти в описательной документации или запросить у вендора), выяснить, где размещена инфраструктура с развернутыми моделями, а также отслеживать появления официальных разъяснений Минцифры и Правительства. Это позволит своевременно адаптировать системы, регламенты, контракты с вендорами и прочее к предстоящим и возможным изменениям, не дожидаясь предписаний надзорных органов.

Закон создает базу для развития, но детали будут решаться в течение ближайшего времени, и именно от них будет зависеть, насколько эффективным и безболезненным окажется переход к новой регуляторной среде.