Закупки малого и среднего бизнеса: проблемы и возможности

Государственные закупки в России доступны для всех компаний, которые соответствуют четким критериям. Компании обязательно должны быть действующими, не находиться в стадии банкротства или ликвидации, не числиться в реестре недобросовестных поставщиков.

Для малых предприятий предусмотрена квота, позволяющая участвовать в закупках только для СМП (субъектов малого предпринимательства). В России критерии определения МСП включают наличие компании в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба, а также три дополнительных критерия:

1. Объем выручки: выручка для микропредприятий — до 120 млн руб., для малых — до 800 млн. Однако в строительстве или IT даже скромный проект может потребовать оборотных средств, превышающих эти рамки.

2. Количество сотрудников: максимальное число работников для микропредприятия – 15 человек, для малого – 100, а для среднего – 250.

3. Структура собственности: доля других юридических лиц, не являющихся МСП, не должна превышать 25%, а доля иностранных организаций и компаний, не относящихся к субъектам МСП, – 49%.