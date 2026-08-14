Две клиентки с выручкой 24 миллиона. Одна платит НДС, вторая — нет. Разница за год — 840 тысяч

С 2026 года порог НДС на упрощенке — 20 млн. А на АУСН НДС нет вообще, и лимит там 60 млн. С 1 января режим заработал в Калининградской области. Разбираю на цифрах, где АУСН выигрывает 840 тысяч, где проигрывает сто тысяч — и какие четыре строчки закона отбирают режим задним числом.

В декабре ко мне в один день пришли две клиентки.

Обе — ИП. Обе — услуги. У обеих выручка за год закрывалась около двадцати четырех миллионов. У обеих по три сотрудника. Разница между ними была одна: у первой бухгалтерию вел человек, который в ноябре сказал «ну, значит, будете с НДС», и на этом разговор закончился.

За 2026 год первая заплатит в бюджет на восемьсот сорок тысяч больше, чем вторая.

За одну и ту же работу. При одинаковой выручке. В одном и том же городе.

Восемьсот сорок тысяч — это годовая стоимость еще одного сотрудника вместе со взносами. Или год аренды приличного офиса в центре Калининграда. Или та самая сумма, которую предприниматель потом называет «ну не знаю, куда всё уходит».

Давайте я покажу, откуда она берется. А потом — и это важнее — покажу, где тот же самый режим разворачивается и начинает стоить дороже.

Считаем вслух

Условия одинаковые: выручка 24 млн за год, три сотрудника по 60 тысяч, ИП без приоритетного ОКВЭД — то есть льготный тариф взносов для МСП не применяется.

Вариант первый. УСН «доходы» 6% плюс НДС.

Доход за 2025 год — 24 млн. Это выше 20 млн, значит с 1 января 2026 года освобождение по ст. 145 НК не работает и вы плательщик НДС. Ставку выбрали 5% без вычетов — для услуг с копеечными закупками это правильный выбор.

Про срок скажу отдельно, потому что здесь многие ошибаются в обе стороны. Спецставку по общему правилу применяют 12 последовательных кварталов (абз. 1 п. 9 ст. 164 НК). Но с 2026 года у решения появился период охлаждения: тот, кто перешел на 5% или 7% впервые, вправе отказаться досрочно — если сделает это в течение четырех последовательных кварталов начиная с первой декларации по спецставке (абз. 2 п. 9 ст. 164 в ред. 425-ФЗ). Так что решение не бетонное. И заодно: базовая ставка НДС с 2026 года — 22%, не 20%.

НДС по ставке 5%, если цену покупателю не поднимали и налог сидит внутри: 24 000 000 × 5/105 = 1 142 857 руб.

База по УСН уменьшается на предъявленный покупателю налог (п. 1 ст. 248 через п. 1 ст. 346.15 НК; письма Минфина от 15.11.2024 № 03-11-11/113457 и от 29.07.2025 № 03-11-06/2/73714): 22 857 143 × 6% = 1 371 429 руб.

Взносы за сотрудников по единому тарифу 30%: 2 160 000 × 30% = 648 000 руб. Плюс травматизм: 2 160 000 × 0,2% = 4 320 руб. — минимальный тариф I класса профриска, у большинства услуг именно он, но свой класс проверьте по приказу Минтруда № 851н.

Взносы ИП за себя: 57 390 фиксированных плюс 1% с превышения — 282 961 руб.

Про базу однопроцентного взноса — отдельная оговорка, ее стоит проговорить честно. Я считаю 1% от 22 857 143, а не от 24 млн. Логика: подп. 3 п. 9 ст. 430 НК отсылает к ст. 346.15, та — к пп. 1 и 2 ст. 248, а п. 1 ст. 248 велит исключать из доходов суммы налога, предъявленные покупателю. Технически иначе и не получится: инспекция берет доход для 1% из вашей же декларации по УСН, а туда он попадает уже без НДС. Но адресного письма Минфина или ФНС именно про базу для взносов у упрощенца с НДС на сегодня нет — вопрос решается прочтением норм. Если считать по-старому, от 24 млн, выйдет 294 390: разница около 11 тысяч, на общий вывод не влияет.

Налог по УСН уменьшается на взносы, но не более чем наполовину (абз. 5 п. 3.1 ст. 346.21 НК). Ограничение привязано к статусу плательщика, а не к виду взносов: есть работники — лимит накрывает и взносы «за себя». Взносов набралось 935 281, а срезать можно только 685 714.

Итого в бюджет: 2 763 853 руб.

Вариант второй. АУСН, объект «доходы», ставка 8% (ч. 1 ст. 11 закона 17-ФЗ).

Налог: 24 000 000 × 8% = 1 920 000 руб.

НДС: ноль.

Взносы за сотрудников: ноль.

Взносы ИП за себя: ноль.

Травматизм: 2 959 руб. за год. Не в месяц. За год.

Итого: 1 922 959 руб.

Разница — 840 894 рубля.

И заметьте: ставка налога у второй выше. Восемь процентов против шести. Она платит больше налога — и все равно уходит почти на миллион дешевле. Потому что налог здесь не главная статья. Главные — НДС и взносы.

Почему на АУСН нет НДС. И почему это не «освобождение»

Это принципиальный момент, на котором путаются даже бухгалтеры.

На упрощенке вы являетесь плательщиком НДС и получаете освобождение по ст. 145 НК, пока доход ниже порога. Порог в 20 млн ввел ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ вместе с графиком дальнейшего снижения, а ФЗ от 04.07.2026 № 228-ФЗ этот график растянул.

И здесь ловушка для внимательных: суммы одни и те же — 20, 15, 10 млн, — но годы в двух нормах разные. Для входа в освобождение смотрят доход за предшествующий год (абз. 4–5 п. 1 ст. 145): 20 млн — за 2025–2028 годы, 15 млн — за 2029-й, 10 млн — за 2030-й и далее. Для слета посреди года берут доход текущего года (абз. 4 п. 5 ст. 145): 20 млн — в 2026–2029, 15 млн — в 2030-м, 10 млн — с 2031-го. Обязанность при этом возникает не задним числом, а с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

На АУСН вы не признаетесь налогоплательщиком НДС. Часть 6 ст. 2 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, дословно. Не «освобождаетесь» — вас там просто нет.

Разница не филологическая. Раз вы не налогоплательщик — ст. 145 НК к вам неприменима в принципе. Никакого порога 20 млн. Никаких уведомлений. Никакого «а с ноября вы уже с НДС». Освобождение работает во всем диапазоне до лимита самого режима — до 60 миллионов.

Исключений в ч. 6 ст. 2 ровно два: НДС при ввозе товаров — и внутри этого же исключения отдельно оговорен НДС при завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны в ОЭЗ в Калининградской области, что для нас не абстракция, — и НДС по ст. 161 НК. Обязанности налогового агента режим не снимает вообще (ч. 3 ст. 2).

И отдельно: если вы, будучи на АУСН, выставите счет-фактуру с выделенным налогом — заплатите и сдадите декларацию. Ловушка та же, что и везде.

Взносы ноль — это не опечатка и не «пока не проверили»

Единый пониженный тариф страховых взносов на АУСН — 0,0 процента. Часть 1.1 ст. 18 закона 17-ФЗ, действует с 1 января 2023 года.

ИП за себя: фиксированный размер на ОПС — 0 рублей, на ОМС — 0 рублей, однопроцентный взнос с дохода свыше 300 тысяч — 0,0 процента (ч. 7 ст. 18). На упрощенке те же строчки в 2026 году стоят 57 390 рублей плюс процент сверху, до максимума в 321 818.

Работодателями не сдаются РСВ и персонифицированные сведения (ч. 2 ст. 18). Декларации по налогу нет вовсе (ст. 13). Нет и 6-НДФЛ — причем ч. 11 ст. 17 отключает не только п. 2 ст. 230 НК, но и п. 9 ст. 58 НК, то есть уведомление об исчисленных суммах тоже не подается. Книга учета не ведется: учет доходов и расходов идет в личном кабинете на основании данных, переданных в налоговый орган (ст. 14).

Теперь то, о чем спрашивают чаще всего: а пенсия?

У работников она не страдает. Выпадающие из-за нулевого тарифа доходы Фонда закрывает межбюджетный трансферт из федерального бюджета — норма не в 17-ФЗ, а в п. 2 ст. 17 ФЗ от 15.12.2001 № 167-ФЗ, где нулевой тариф по ст. 18 закона 17-ФЗ назван прямым текстом. Сведения о выплатах ФНС передает в СФР ежемесячно, не позднее 15-го числа (п. 1 ст. 19 закона 17-ФЗ).

У ИП за себя механика другая: в качестве взносов на ОПС ему зачтут 46% от суммы налога за налоговый период — но не более размера по подп. 1 и 2 п. 1.2 ст. 430 НК за вычетом ОМС-части (п. 3 ст. 19). Суммы ФНС передает в СФР не позднее 10 февраля следующего года, за неполный год — пропорционально месяцам и дням. В нашем примере 46% от 1 920 000 — это 883 тысячи, потолок выбирается с запасом. А у того, кто платит копеечный налог, и зачет будет копеечный. Считайте заранее.

НДФЛ за работников исчисляет уполномоченный банк — от вашего имени. Четыре нюанса, которые обычно не проговаривают.

Первый: банк считает не автоматически, а только если вы передали ему сведения по ч. 6 ст. 17 — суммы и виды доходов, вычеты по кодам ФНС. Не передали — считаете и отчитываетесь сами через личный кабинет в те же сроки (ч. 9 ст. 17).

Второй: сумма все равно признается исчисленной налоговым агентом (ч. 4 ст. 17). Отвечаете вы, а не банк.

Третий: банк считает по базовой ставке и не применяет прогрессию независимо от совокупности баз (ч. 5 ст. 17). Если у сотрудника доходы переваливают за 2,4 млн, инспекция пересчитает налог сама и пришлет ему налоговое уведомление — доплатить до 1 декабря следующего года (п. 6 ст. 228 НК). Декларацию он не подает, но про уведомление лучше предупредить его в январе, а не когда оно придет.

И четвертое, о чем в рекламных обзорах режима не пишут вовсе: работодатель на АУСН не предоставляет сотрудникам социальные и имущественные вычеты — ч. 1 ст. 17 отключает абз. 2 п. 2 ст. 219 и абз. 1 п. 8 ст. 220 НК. Банк считает только стандартные и профессиональные. Значит, за вычетом на лечение, обучение или по ипотеке ваши сотрудники пойдут в инспекцию сами и получат его не в течение года, а по декларации. Для команды, где половина платит ипотеку, это ощутимо — и лучше сказать об этом до перехода, а не в феврале.

А теперь честная половина. Где АУСН дороже

Тот же расчет, только уберем сотрудников.

ИП на услугах, один, доход 5 млн, наемных нет.

УСН «доходы» 6%: налог 300 000. Взносы за себя 57 390 + 1% с превышения (47 000) = 104 390. ИП без работников уменьшает налог на взносы полностью, без ограничения в 50% (абз. 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК), поэтому налога останется 195 610. Полная нагрузка: 195 610 налога плюс 104 390 взносов — ровно 300 000 рублей .

АУСН 8%: 400 000 рублей налога, и больше ничего. Взносов ИП за себя нет (ч. 7 ст. 18), взносов на травматизм тоже: их платят страхователи, то есть те, кто нанял работников. У ООО без работников, к слову, ответ будет иным — юрлицо числится страхователем автоматически.

Сравниваем полные суммы: 300 000 против 400 000. АУСН дороже ровно на сто тысяч. На ровном месте.

Вся математика режима держится на фонде оплаты труда. Нет сотрудников — нет экономии на взносах, а ставка выше на два пункта, и уменьшать ее нечем. Взносов-то нет.

Второй провал — объект «доходы минус расходы». На АУСН ставка 20% против пятнадцати на упрощенке (ч. 2 ст. 11 закона 17-ФЗ). И минимальный налог 3% от выручки против одного процента на УСН (ч. 4 ст. 9).

Но самое неприятное здесь даже не ставка. На упрощенке минимальный налог считают раз в год, по итогам года. На АУСН налоговый период — календарный месяц (ч. 1 ст. 10), а значит, и минимальный налог считается по итогам каждого месяца. Убыточный январь не сальдируется прибыльным мартом: три процента с выручки вы отдадите и в январе тоже. Для торговли с наценкой в десять процентов это не «подстраховка бюджета», это приговор. Считайте до перехода, а не после.

Третий: расходы, оплаченные наличными, не учитываются вообще — кроме тех, что проведены через ККТ (п. 26 ч. 4 ст. 6).

Четыре строчки, которые отбирают режим задним числом

Вот здесь начинается то, ради чего я вообще села писать.

Право на АУСН теряется с начала того календарного месяца, в котором допущено несоответствие (ч. 6 ст. 4). Не с квартала. Не со следующего года. С первого числа текущего месяца — задним числом. И по умолчанию вы считаетесь перешедшим на общий режим. Со всем, что к нему прилагается.

Уведомить инспекцию нужно не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем нарушения. Уйти вместо ОСНО на упрощенку или ЕСХН можно, но только вовремя: уведомление подается одновременно с уведомлением об утрате права либо в течение 30 дней после сообщения инспекции (ч. 9 ст. 4). Пропустили оба срока — здравствуй, НДС и налог на прибыль за уже прожитый месяц.

Что именно роняет режим (ч. 2 ст. 3):

Шестой человек. Лимит — 5 человек средней численности за налоговый период, а налоговый период на АУСН — календарный месяц (п. 28 ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 10). Считается численность по методике Росстата: за все календарные дни месяца, с усреднением. Отсюда два практических вывода. Первый: при штате в три человека шестой сотрудник вас не уронит — арифметика не дотянет до пяти. Риск возникает тогда, когда пятеро уже работают полный месяц. Второй, менее очевидный: «средняя численность» — это не только штат. Туда идут внешние совместители и исполнители по договорам ГПХ. Пять человек в трудовых плюс подрядчик на сайт — и вы уже считаете. Наличные физлицу. Выплата дохода физлицу в наличной форме — прямое основание утраты (п. 31). Выдали аванс из кассы «по-быстрому» — все. Туда же доходы в натуральной форме и материальная выгода (п. 30). Подарили сотруднику телевизор на юбилей — поздравляю, это натуральная форма. Счет в «не том» банке. Счет или корпоративное электронное средство платежа в кредитной организации, которой нет в реестре уполномоченных, — основание утраты (п. 29). Реестр ведет ФНС и публикует на своем сайте, он регулярно пополняется, в нем уже есть и калининградские ББР Банк с Энерготрансбанком. Но открыли счет где-то еще «на всякий случай» — режима нет. Нерезидент в штате. Привлекли к трудовой деятельности физлицо-нерезидента — основание утраты (п. 27).

И еще, из того же перечня: совмещать АУСН нельзя ни с чем, включая патент (п. 19). Нельзя работать в интересах другого лица — комиссионерам, агентам, поверенным (п. 21). Нельзя НКО, включая ТСН (п. 25). Нельзя с филиалами и обособками (п. 1). Нельзя майнерам, а также тем, кто покупает или продает цифровую валюту (п. 35). Нельзя ювелирам — кроме изделий из серебра (п. 34).

Всего в перечне 35 пунктов, из них действующих 34 — п. 33 утратил силу. Прочитать их один раз дешевле, чем один слет.

Маркетплейсы: можно, но с оговоркой

Отдельно, потому что спрашивают чаще всего.

С 2025 года АУСН доступен продавцам на маркетплейсах. Пункт 21 ч. 2 ст. 3 в редакции ФЗ от 08.08.2024 № 259-ФЗ запрещает режим только тем, кто действует в интересах другого лица — поверенным, комиссионерам, агентам. Селлер — это принципал, комитент, доверитель. Ему можно. Нельзя тому, кто сам работает агентом.

Но доход признается в полной сумме — комиссия площадки из него не выпадает (ч. 1 ст. 6 закона 17-ФЗ, п. 1–2 ст. 248 НК), а датой получения дохода считается в том числе дата зачета встречных однородных требований (ч. 5 ст. 7). Ровно та же логика, что на упрощенке.

Операторы электронных площадок передают в ФНС сведения о зачетах и вознаграждениях до 10-го числа следующего месяца (ч. 1 ст. 15.1), но площадку нужно на это уполномочить через личный кабинет (ч. 3.1 ст. 3). Не уполномочили или площадки нет в реестре — вносите суммы взаимозачета руками, и срок жесткий: не позднее 5-го числа месяца, следующего за налоговым периодом (п. 3 ч. 1 ст. 14). То есть каждый месяц, до пятого числа.

Сроки. И почему 31 августа — не пустая дата

Обычный порядок: переход с 1 января, уведомление до 31 декабря.

Но есть ч. 1.1 ст. 4. Если вы уже на УСН или на НПД, перейти на АУСН можно с 1-го числа любого месяца — уведомление подается не позднее последнего числа предыдущего месяца, через личный кабинет или через уполномоченный банк, одновременно с отказом от прежнего режима.

Сегодня четырнадцатое августа. До 31 августа вы можете подать уведомление и работать на АУСН с 1 сентября. Не с января. С сентября.

Только одно предупреждение, и оно жесткое: перешедшие не с начала календарного года не вправе сменить режим в течение 12 календарных месяцев с даты начала применения (ч. 1.1 ст. 4). Уйдя на АУСН с 1 сентября 2026-го, вы там до сентября 2027-го. Даже если через два месяца поймете, что вам нужен шестой сотрудник. Формально выйти можно будет только через слет — и тогда это ОСНО задним числом, если не успеть подать уведомление на УСН по ч. 9 ст. 4.

И еще одно, о чем в статьях обычно молчат: эксперимент идет до 31 декабря 2027 года включительно (ч. 2 ст. 1). Что будет дальше — не написано нигде. Пока действует защитная норма ч. 3 ст. 1: в течение эксперимента нельзя поднимать ставки и нельзя уменьшать предельный размер доходов — а сам лимит в 60 млн сидит в п. 23 ч. 2 ст. 3, и никакого коэффициента-дефлятора к нему закон не предусматривает.

Это, кстати, ответ на гуляющие по интернету заголовки «лимит АУСН снизили до 20 миллионов». Не снизили. И не могли — прямой запрет в законе. Снизили порог НДС на упрощенке, это другая история и другой закон.

Короткий фильтр

Скорее да, если: у вас есть фонд оплаты труда и до пяти человек; выручка между 20 и 60 миллионами, то есть вы уже влетели в НДС на упрощенке или влетите к декабрю; зарплата и так безналичная; расходов мало и вам подходит объект «доходы»; вы не посредник и не совмещаете режимы.

Скорее нет, если: сотрудников нет вовсе; вы на «доходах минус расходах» с тонкой маржой — три процента минимального налога, да еще ежемесячно, съедят все; вам нужна гибкость по численности; часть расчетов идет наличными; вы агент или комиссионер; у вас в команде люди с ипотекой, которым важны вычеты через работодателя; вы планируете рост за 60 миллионов в течение года.

И отдельная развилка, которую стоит держать в голове тем, у кого выручку 2025 года «нарастили» проценты по вкладам: ФЗ от 25.04.2026 № 104-ФЗ разрешил ИП на УСН с доходом за 2025 год не выше 60 млн, слетевшим на НДС с 1 января, пересчитать порог без учета процентов по банковским вкладам. Если после пересчета выходит не больше 20 млн — освобождение возвращается до конца 2026 года. Тогда, возможно, никакой АУСН вам и не нужен, а нужен пересчет.

Так рай или ловушка

Ни то, ни другое.

АУСН — это очень узкая дверь. Кто в нее проходит по габаритам, экономит сотни тысяч рублей в год и почти перестает сдавать отчетность. Кто пытается протиснуться боком — теряет режим первого числа месяца и просыпается на общей системе.

Проблема в том, что габариты не видно на глаз. Их видно только в цифрах: фонд оплаты труда, численность, объект налогообложения, структура расчетов, планы на выручку. Пять параметров. Полчаса работы. И либо 840 тысяч экономии при выручке 24 миллиона и трех сотрудниках — либо сто тысяч переплаты при пяти миллионах в одиночку. Один и тот же режим.

С 1 января 2026 года АУСН действует в Калининградской области — Закон Калининградской области от 26.11.2025 № 487. То есть теперь этот разговор актуален и для нас, а не только для москвичей.

Если у вас выручка подобралась к двадцати миллионам, штат до пяти человек и белая зарплата — посчитайте оба сценария до 31 августа. Если считать некому или не хочется — приходите, посчитаем вместе: buhkld.ru. Разбор конкретных цифр всегда честнее, чем любая табличка из интернета.

А если вы уже перешли на АУСН — расскажите в комментариях, как оно на практике. Особенно интересно, как на деле работает связка с банком по НДФЛ: передаете сведения через банк или считаете сами через личный кабинет. У меня по этому пункту пока больше вопросов, чем ответов.