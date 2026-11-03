380 тысяч за другое ООО: платеж или зачет?

Условный пример, цифры придуманы. У собственника два ООО. У компании «Б» вторая треть НДС за третий квартал: 380 000 рублей, срок 28 ноября, но это суббота, поэтому платить нужно до понедельника 30 ноября. Своих денег у «Б» нет. У «А» на расчётном счёте 1 000 000, а на ЕНС лежит положительное сальдо 900 000. Допустим, на дворе 23 ноября, до срока неделя.
Собственник говорит бухгалтеру «А»: «Перебросьте на Б». Это можно сделать платёжкой с расчётного счёта или зачётом из сальдо ЕНС. С 1 сентября 2026 года у этих способов разные последствия, и различаются они не суммой, а днём. Я прочитала, что кодекс говорит про день, когда у получателя «есть обязанность».
Способ 1. Платёжка «за иное лицо» с расчётного счёта
Платить за налогоплательщика может иное лицо, платить можно и до наступления срока. Иное лицо не вправе требовать возврата уплаченного за налогоплательщика единого налогового платежа. Поэтому платить надо ровно 380 000: бухгалтер, которая переведёт 400 000 «с запасом», рискует излишком 20 000. Вернут ли его плательщику, прямой нормы нет; возможно, правило ниже распространяется и на излишек.
Новое правило с 1 сентября 2026 года: если иное лицо перечислило деньги в счёт исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налога «в отсутствие такой обязанности на дату перечисления или после нее», образовавшееся сальдо возвращается на открытый счёт в банке, информация о котором имеется у налоговых органов, с которого был платёж.
Дело не в отказе, а в слове «обязанность»
Много говорят о том, что налоговая может отказать в зачёте. Но отказ безобиден: деньги остаются у «А». Опасное место другое. Платёж 23 ноября уходит за неделю до срока. Совокупная обязанность на ЕНС по декларации формируется со дня представления декларации, но не ранее наступления срока уплаты. Для второй трети НДС это 30 ноября, независимо от того, когда сдана декларация. Значит, 23 ноября совокупной обязанности «Б» по этой трети на ЕНС ещё нет.
Дальше возможны три прочтения, и кодекс между ними прямо не выбирает.
Первое: «такая обязанность» — это запись о совокупной обязанности на ЕНС, и проверяется она на день платежа. Тогда платёж за неделю до срока попадает под «в отсутствие обязанности на дату перечисления», и деньги вернутся на счёт «А».
Второе: в правиле речь об «обязанности по уплате налога», а не о записи на ЕНС. Тогда платёж до срока, который п. 1 ст. 45 прямо разрешает, остаётся у «Б» и спишется на НДС в срок.
Третье: слова «или после нее» означают, что возврат положен, только если обязанности не было и позже. Раз 30 ноября она возникла, возврата нет.
Я склоняюсь ко второму или третьему: в тексте нормы сказано про обязанность «по уплате налога», слов «совокупная обязанность» в этом абзаце нет. Но довод против есть: правило написано именно про платёж иного лица и именно про «дату перечисления», и это можно прочитать как проверку на день платежа. На 03.11.2026 практики и разъяснений ФНС я в открытой части consultant.ru и на открытых страницах ФНС не нашла, поэтому строить на этом расчёт срока не стала бы.
Способ 2. Зачёт по заявлению «А» из сальдо её ЕНС
Здесь норма прямее. В п. 2 ст. 78 в редакции с 1 сентября 2026 года четыре случая. Отказ: у заявителя нет положительного сальдо; у другого лица нет обязанности. Зачёт частично: сальдо не хватает; в заявлении больше, чем обязанность другого лица.
Для нашего примера: заявление 23 ноября на 380 000 рискует получить отказ, пока у «Б» не возникла совокупная обязанность. По пересказам в СМИ ФНС требует актуальную обязанность другого лица (сайт ФНС с первоисточником я открыть не смогла). Деньги при отказе остаются у «А», но срок «Б» не сдвигается.
Остаётся подавать заявление в день, когда обязанность уже есть, то есть 30 ноября, а налоговая проводит зачёт не позднее следующего дня после получения заявления. Это может оказаться 1 декабря, то есть после срока. Когда именно считается исполненной обязанность при зачёте, я не проверяла; пени за день возможны. Рассчитывать на зачёт как способ уложиться в срок нельзя.
Худший исход. Если зачёт всё же прошёл в отсутствие обязанности у «Б», образовавшееся у неё сальдо не возвращается. Считайте такие деньги переданными «Б».
Заявление на 600 000 при обязанности 380 000: по норме зачёт частичный. Мой вывод, прямо в норме его нет: зачтут 380 000, остаток останется на сальдо «А».
Заявление о зачёте за другое лицо через личный кабинет подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Выпуск КЭП и полномочия подписанта лучше проверить заранее.
Что получается на цифрах
23 ноября платёжка 380 000 с расчётного счёта: на расчётном счёте «А» 620 000, на её ЕНС 900 000. 30 ноября при втором прочтении у «Б» 380 000 списаны на НДС, срок соблюдён. При первом прочтении 380 000 возвращаются на счёт «А» (срок возврата по ст. 79 я не проверяла, он может прийти и после 30 ноября), а НДС «Б» остаётся неуплаченным. При третьем возврата нет, как и при втором.
Зачёт 380 000, поданный 30 ноября и проведённый в срок: на расчётном счёте «А» 1 000 000, на её ЕНС 520 000 (900 000 − 380 000 = 520 000), обязанность «Б» закрыта.
Нормы, на которые я опираюсь
Налоговый кодекс, часть первая, в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ (ст. 78 и 79 в этой части действуют с 1 сентября 2026 года).
— Ст. 45 п. 1: налогоплательщик вправе перечислить деньги до наступления срока; перечисление может быть произведено иным лицом; иное лицо не вправе требовать возврата уплаченного за налогоплательщика единого налогового платежа.
— Ст. 11.3 п. 5 пп. 1: совокупная обязанность формируется на основе деклараций со дня их представления, но не ранее наступления срока уплаты.
— Ст. 78 п. 2, 4, 5: отказ и частичный зачёт; УКЭП для заявления через ЛК; зачёт не позднее дня, следующего за днём поступления заявления.
— Ст. 79 п. 1: возврат сальдо на счёт, с которого был платёж иного лица «в отсутствие такой обязанности на дату перечисления или после нее»; следующий абзац: при зачёте за другое лицо в отсутствие обязанности его сальдо не возвращается.
— Ст. 174 п. 1 и ст. 6.1 п. 7: уплата НДС равными долями до 28-го числа каждого из трёх месяцев после квартала, срок, выпавший на выходной, переносится на ближайший рабочий день.
Что сделать до 30 ноября
1. Попросите у «Б» скриншот её ЕНС на день платежа и квитанцию о приёме декларации. Плательщик чужой кабинет не видит. Для второй трети обязанность на ЕНС возникнет не раньше 30 ноября, поэтому раньше этого дня зачёт подавать бессмысленно.
2. Самый безопасный путь: заём «А» на расчётный счёт «Б», и «Б» платит сама. Тогда спор о ст. 79 к вам не относится, зачёт и УКЭП не нужны. Оформите договором займа, с фактической датой. Налоговые последствия займа между компаниями я здесь не разбираю.
3. Если всё же платить за «Б» самим: платите ровно по обязанности, без «запаса». Платёж за неделю до срока попадает в зону неясности (см. выше). В последний день, 30 ноября, не тяните до вечера: банк и казначейство зачисляют не мгновенно, опоздание — пени.
4. Зачёт подходит, только если вы готовы к пеням за день и УКЭП уже есть. Подавать его надо 30 ноября, раньше риск отказа.
Если платёж или заявление уже ушли
Платёж ушёл за неделю до срока: 30 ноября с утра посмотрите ЕНС «Б». Если 380 000 на сальдо и обязанность сформирована, ничего не делайте. Если денег нет, а срок сегодня, выдайте заём в тот же день и заплатите платёжкой от «Б». Заём заранее не выдавайте: иначе у «Б» окажется двойной платёж, а вернуть ЕНП иное лицо требовать не вправе. Заявление о зачёте подано раньше срока и пришёл отказ: деньги на месте, повторное заявление 30 ноября может провести зачёт 1 декабря. Заявление не отклонено, зачёт проведён: возврата не будет. Оформляйте основание договором с фактической датой, не задним числом; заём это или безвозмездная передача — отдельный налоговый вопрос, здесь он не разобран.
Вместо вывода
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Вопрос коллегам: платёж за иное лицо за несколько дней до срока по НДС после 1 сентября — остаётся у получателя или возвращается плательщику по ст. 79? Кто уже видел реальный случай?