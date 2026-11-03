380 тысяч за другое ООО: платеж или зачет?

Дело не в отказе, а в слове «обязанность»

Много говорят о том, что налоговая может отказать в зачёте. Но отказ безобиден: деньги остаются у «А». Опасное место другое. Платёж 23 ноября уходит за неделю до срока. Совокупная обязанность на ЕНС по декларации формируется со дня представления декларации, но не ранее наступления срока уплаты. Для второй трети НДС это 30 ноября, независимо от того, когда сдана декларация. Значит, 23 ноября совокупной обязанности «Б» по этой трети на ЕНС ещё нет.

Дальше возможны три прочтения, и кодекс между ними прямо не выбирает.

Первое: «такая обязанность» — это запись о совокупной обязанности на ЕНС, и проверяется она на день платежа. Тогда платёж за неделю до срока попадает под «в отсутствие обязанности на дату перечисления», и деньги вернутся на счёт «А».

Второе: в правиле речь об «обязанности по уплате налога», а не о записи на ЕНС. Тогда платёж до срока, который п. 1 ст. 45 прямо разрешает, остаётся у «Б» и спишется на НДС в срок.

Третье: слова «или после нее» означают, что возврат положен, только если обязанности не было и позже. Раз 30 ноября она возникла, возврата нет.

Я склоняюсь ко второму или третьему: в тексте нормы сказано про обязанность «по уплате налога», слов «совокупная обязанность» в этом абзаце нет. Но довод против есть: правило написано именно про платёж иного лица и именно про «дату перечисления», и это можно прочитать как проверку на день платежа. На 03.11.2026 практики и разъяснений ФНС я в открытой части consultant.ru и на открытых страницах ФНС не нашла, поэтому строить на этом расчёт срока не стала бы.