Законопроект № 617-9 оставляет регионам право снижать ставку УСН только для 51 вида деятельности. Торговли, общепита и большинства услуг в списке нет. Девять проверок по клиентам до 30 декабря — и почему с уведомлением о смене объекта лучше дождаться даты опубликования закона.

Открыла текст законопроекта № 617-9, принятого во втором чтении 19 ноября, и дошла до новой редакции статьи о ставках упрощёнки. В списке, где регион ещё сможет снижать ставку, есть «обработка янтаря и производство изделий из янтаря». Магазина, который эти изделия продаёт, там нет. Вот что я бы проверила по клиентам на региональной ставке.

☐ 1. Есть ли клиент в перечне. Новый пункт 3 статьи 346.20 НК — 51 позиция ОКВЭД: в основном сельское хозяйство и производство, плюс янтарь и народные промыслы. Торговли (включая 47.91), общепита, гостиниц, строительства, перевозок, ИТ и почти всех услуг нет. Смотрите, чем клиент реально занимается и откуда доход, а не только код в реестре.

☐ 2. Что в законе вашего региона. Кому, при каких условиях (доля дохода, численность) и до какого года дана ставка, отдельно по «доходам» и «доходам минус расходы». По статье 11 законопроекта с вступлением новой нормы региональный закон работает только в части перечня.

☐ 3. Сколько клиент потеряет. ИП без работников, доход 14 млн, взносы на уровне 2026 года: при 4% налог — 365 610 рублей, при 6% — 645 610. Разница 280 000 (проверка: 2% × 14 млн).

☐ 4. ООО и ИП с работниками считайте отдельно. Налог на «доходах» у них уменьшается на взносы не больше чем наполовину, и разница может оказаться меньше 2% дохода.

☐ 5. Не выгоднее ли теперь «доходы минус расходы». В примере из пункта 3 при 6% переход выгоден, если расходы больше примерно 64% дохода, при 4% граница была около 77%. Сравнивайте налог вместе со взносами: у ИП 1% на этом объекте считается с дохода за вычетом расходов (подпункт 3.1 пункта 9 статьи 430 НК).

☐ 6. Сколько товара уже оплачено. Товар, полученный и оплаченный на «доходах», после перехода в расходы не попадёт (пункт 4 статьи 346.17 НК, письмо Минфина от 27.11.2019 № 03-11-11/92033). Оплаченный уже после 1 января учесть можно. Каждый рубль оплаченных остатков — около 16 копеек лишней нагрузки у ИП в первый год.

☐ 7. Дата опубликования закона. По части 3 статьи 14 законопроекта новая статья 346.20 вступает через месяц после опубликования и не раньше начала следующего налогового периода. Опубликуют до 30 ноября включительно — с 1 января 2027 года. Позже — по буквальному прочтению только с 2028-го.

☐ 8. Уже подали уведомление о переходе? Пересчитайте по новым ставкам и с остатками. Если закон заработает только с 2028 года или переход невыгоден — решите вопрос с уведомлением до конца декабря: в течение 2027 года объект не поменять.

☐ 9. Клиенты, которые открывают ИП ради ставки 0%. Ставка 0% для новых ИП перестаёт действовать с 1 января 2027 года — и на УСН, и на ПСН — по уже принятому закону 477-ФЗ (пункт 3 статьи 2), а не по 617-9. Зарегистрированные в 2026 году применять 0% после 1 января 2027 года не вправе (письмо Минфина от 08.04.2026 № 03-11-10/29518).

Когда Что сделать сейчас посчитать по пунктам 1–6, ничего не подавать когда опубликуют закон понять, 2027 или 2028 (пункт 7) не позднее 30 декабря подать уведомление о смене объекта, если решили менять (пункт 2 статьи 346.14 НК)

Если клиентов больше пяти, считайте не калькулятором, а выгрузкой: доход, расходы, взносы, оплаченные остатки на 31 декабря — и одна строка сравнения «6% от дохода минус взносы» против «15% от (доход − расходы − взносы + остатки) плюс взносы».

Нашли клиента на льготной ставке вне перечня — посчитайте 2027 год сейчас, а уведомление подавайте, когда станет известна дата опубликования.

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Вопрос коллегам: сколько у вас клиентов на региональной ставке УСН и сколько из них в перечень не попадает?