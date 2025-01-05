Продление временного порядка сдачи отчетности на бумаге: необходимые меры и последствия

Положительное влияние на малый и средний бизнес

Малые и средние предприятия, у которых нет достаточных финансовых и технических возможностей для перехода на электронный документооборот, смогут продолжать свою деятельность без риска штрафов за нарушение сроков подачи отчетности.

Задержка в переходе к цифровизации

Продление переходного периода может замедлить процесс перехода на электронный документооборот. Несмотря на очевидные преимущества цифровых технологий, такие как снижение затрат и повышение эффективности работы, некоторые компании могут не ощущать острой необходимости в переходе на электронные формы, что отсрочит полную цифровизацию системы отчетности.

Увеличение нагрузки на органы власти

Продление срока сдачи отчетности на бумажном носителе может увеличить нагрузку на налоговые органы, контролирующие ведомства и службы, которым придется обрабатывать большее количество документов. Это может повлиять на скорость обработки отчетности и ее анализ.