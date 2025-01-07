​​Где же дивиденды Магнита?

До настоящего времени сохраняется неопределенность с дивидендами Магнита. Напомню, что 29.11.2024 совет директоров компании рекомендовал выплатить 560 руб на акцию. Закрыть реестр предполагалось 9 января.

Однако 26 декабря на внеочередном общем собрании акционеров вопрос по выплате дивидендов был отложен на неопределенный срок, в связи с тем, что не удалось набрать кворум в 50% голосов.

Прискорбно, так как на мои 16 акций должны были прийти 7800 руб (уже с вычетом НДФЛ). Не сказать, что много, но "курочка по зернышку клюет" и эти дивиденды я как бы уже учитывал в своей будущей доходности.

И что же теперь? Ждать выплат или компания решила прокатить своих акционеров?

Данную ситуацию руководство Магнита никак не прокомментировало. Помимо этого отсутствует какая-либо информация о повторном собрании акционеров по данному вопросу. Стоит отметить, что при повторном собрании необходимо будет набрать всего лишь 30% голосов.

На новостях акции компании упали более чем на 7% и в настоящее время коррекция по ним продолжается.

Мнения же аналитиков по данному поводу разделились. Одни говорят, что вопрос дивидендов просто отложен на неопределенный срок, при этом их могут включить в общие дивиденды за 2024 год. Другие поясняют, что у Магнита попросту недостаточно средств на балансе, чтобы выплатить дивиденды и компания вообще может отказаться от них, в связи с ростом долговой нагрузки.

Да, действительно, сложившаяся ситуация с дивидендами добавляет негатива для компании, в связи с чем возрастает риск снижения стоимости ее акций. Тем более 9 января возобновили торги акциями X5, которая по мультипликаторам стоит дешевле Магнита, имеет более низкий долг, да еще и может поделится накопленными дивидендами за прошлые годы.

В моем портфеле акций доля Магнита сейчас составляет 2,6% (78 тыс руб), в ближайшее время добирать компанию я не планирую, больше отдаю предпочтение X5. Могу предположить, что решение по дивидендам будет зависеть от финансовых показателей за 2024 год и Магнит все же выплатит их, но позже.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки.