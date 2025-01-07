​​​​​​​​​​​​​​​​💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за январь 2025 года!

1) Дивиденды по акциям в сумме 12236 руб. (уже с вычетом НДФЛ):
🔹Татнефть - 3826 руб.
🔹Роснефть - 7465 руб.
🔹Астра - 92 руб.
🔹Северсталь (остатки прошлого года пришли на ВТБ) - 853 руб.
📌Также предполагались выплаты от Магнита в сумме 7800 руб., однако 26 декабря на внеочередном общем собрании акционеров данный вопрос был отложен на неопределенный срок, в связи с тем, что не удалось набрать кворум в 50% голосов.
2) Купоны по облигациям в сумме 3799 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):
🔹ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03 - 119 руб.
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 - 330 руб.
🔹ЕвроТранс - 111 руб.
🔹Делимобиль 1Р-03 - 224 руб.
🔹Уральская сталь БО-1Р-2 - 156 руб.
🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - 181 руб.
🔹МТС выпуск 002Р-01 - 546 руб.
🔹АФК Система выпуск 26 - 546 руб.
🔹Балтийский лизинг БО-П11 - 95 руб.
🔹Металлоинвест 001Р-08 - 267 руб.
🔹Россети Центр 001Р-03 - 180 руб.
🔹Синара-транспортные машины выпуск 2 - 494 руб.
🔹Глоракс 001Р-02 - 170 руб.
🔹Группа Черкизово БО-001Р-07 - 91 руб.
🔹Электрорешения выпуск 1 - 289 руб.
❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Т-Инвестиции!
3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 36 руб.
❗️Продолжаю избавляться от займов, осталось вывести 4000 руб. Все подробности в телеграм канале.
4) Фонд "Крупнейшие компании РФ" (TMOS) в сумме 104 тыс руб. Поступающие дивиденды автоматически реинвестируются обратно в фонд.
‼️Итого за январь мой пассивный доход составил 16071 руб, вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок, так как сложный процент прерывать нельзя.
Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:
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