​​​​​​​​​​​​​​​​💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за январь 2025 года!

📌Итак, январь подошел к концу и самое время посчитать первую в этом году дивидендно-купонную зарплату.

1) Дивиденды по акциям в сумме 12236 руб. (уже с вычетом НДФЛ):

🔹Татнефть - 3826 руб.

🔹Роснефть - 7465 руб.

🔹Астра - 92 руб.

🔹Северсталь (остатки прошлого года пришли на ВТБ) - 853 руб.

📌Также предполагались выплаты от Магнита в сумме 7800 руб., однако 26 декабря на внеочередном общем собрании акционеров данный вопрос был отложен на неопределенный срок, в связи с тем, что не удалось набрать кворум в 50% голосов.

2) Купоны по облигациям в сумме 3799 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):

🔹ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03 - 119 руб.

🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 - 330 руб.

🔹ЕвроТранс - 111 руб.

🔹Делимобиль 1Р-03 - 224 руб.

🔹Уральская сталь БО-1Р-2 - 156 руб.

🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - 181 руб.

🔹МТС выпуск 002Р-01 - 546 руб.

🔹АФК Система выпуск 26 - 546 руб.

🔹Балтийский лизинг БО-П11 - 95 руб.

🔹Металлоинвест 001Р-08 - 267 руб.

🔹Россети Центр 001Р-03 - 180 руб.

🔹Синара-транспортные машины выпуск 2 - 494 руб.

🔹Глоракс 001Р-02 - 170 руб.

🔹Группа Черкизово БО-001Р-07 - 91 руб.

🔹Электрорешения выпуск 1 - 289 руб.

❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Т-Инвестиции!

3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 36 руб.

❗️Продолжаю избавляться от займов, осталось вывести 4000 руб. Все подробности в телеграм канале.

4) Фонд "Крупнейшие компании РФ" (TMOS) в сумме 104 тыс руб. Поступающие дивиденды автоматически реинвестируются обратно в фонд.

‼️Итого за январь мой пассивный доход составил 16071 руб, вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок, так как сложный процент прерывать нельзя.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy