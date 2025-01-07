​​🏥​​​​Мать и дитя увеличила выручку на 20% в 2024 году

📌5 февраля Группа компаний «МД Медикал» раскрыла операционные и финансовые показатели за 12 месяцев 2024 года.

📌5 февраля Группа компаний «МД Медикал» раскрыла операционные и финансовые показатели за 12 месяцев 2024 года:

🔹количество амбулаторных посещений возросло на 15% (до 2,4 млн), при одновременном увеличении среднего чека на 11,4% (до 6,1 тыс руб) в Москве и 11,7% (до 2,5 тыс руб) в регионах.

🔹общая выручка увеличилась на 19,9% и составила 33 млрд руб. Рост наблюдается как в московских госпиталях (+21,4%) и клиниках (+10,6%), так и региональных (+18,4% и +23,5% соответственно).

🔹сопоставимая выручка или LFL (отражает естественный рост бизнеса и не учитывает рост, который произошел из-за открытия новых точек или закрытия старых) увеличилась на 16,4%.

🔹общий объем капитальных затрат за 2024 год составил 2,2 млрд руб.

🔹размер денежных средств (с учетом выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года) на 31.12.2024 составил 6 млрд руб.

🔹заемные средства на балансе Группы отсутствуют.

🗣Со слов генерального директора компании Марка Курцера следует: "С начала 2024 года мы открыли 10 новых клиник в Московском и других регионах страны и приобрели 1 медицинский центр в Коми. Выход в новые регионы позволит нам значительно увеличить охват и улучшить доступность медицинских услуг для наших пациентов".

💰Дивиденды

Дивидендная политика Мать и дитя предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной, если таковая имеется, на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

В 2024 году Группа направила на дивиденды 183 руб на акцию (за 1 кв. - 141 руб, за 2 кв. - 22 руб и за 3 кв. - 20 руб), что соответствует ~19,6% доходности. При этом стоит учитывать, что выплаты за 1 квартал 2024 года - это, в первую очередь, прибыль за прошлые года, так как из-за иностранной прописки последний раз дивиденды распределялись в 2022 году по итогам работы за 6 месяцев.

🛫🛬В мае прошлого года компания завершила редомициляцию с Кипра в Россию.

📌По мнению аналитиков дивиденды текущего года планируются на уровне 80 руб (~8% доходности), а целевая цена акций в районе 1200 руб.

💼Мать и дитя я впервые приобрел в декабре прошлого года и сейчас ее доля в моем портфеле составляет скромные 0,2% (6 тыс руб). Компания может быть интересна как ставка на дальнейшее масштабирование и экспансию в регионы, хотя ее бумаги нельзя назвать дешевыми.

✅ГК "МД Медикал" является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 65 современных медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 54 амбулаторные клиники с присутствием на территории 31 региона Российской Федерации.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

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