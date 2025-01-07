⚡️Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость

📰Недавно наткнулся на статью в РБК, в которой говорится, что согласно исследованию «Актуальные ожидания будущих пенсионеров», проведенному НПФ «Эволюция» совместно с Финансовым университетом при правительстве, большинство россиян не готовятся к тому, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию.

📰Недавно наткнулся на статью в РБК, в которой говорится, что согласно исследованию «Актуальные ожидания будущих пенсионеров», проведенному НПФ «Эволюция» совместно с Финансовым университетом при правительстве, большинство россиян не готовятся к тому, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию.

❗️При этом 99% опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89% ответили отрицательно на вопрос «готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?»

В исследовании приняли участие 2 тыс человек в возрасте от 25 до 45 лет по всей стране, из которых 1,5 тыс проживают в городах и 500 — в сельской местности.

Почти половина опрошенных рассчитывают на государственную пенсию (43%) и только 27% — на будущие собственные накопления.

📌При этом за 3 года выросла доля молодых людей, рассчитывающих на государственную пенсию. Если в 2021 году такое же исследование выявило, что менее 10% молодежи рассчитывали на помощь от государства на пенсии, то сегодня 44% молодых респондентов в возрасте от 25 до 34 лет заявили, что рассматривают государственную пенсию как существенное подспорье в будущем. Более чем в два раза снизилась доля молодых людей, рассчитывающих жить на пенсии на личные сбережения: если в 2021 году жить на сбережения собирались 65% респондентов, то теперь этот показатель снизился до 26%.

📁Напомню, что согласно данным Росстата средняя пенсия в России на 1 октября 2024 года составляла 21069 руб, а в моем родном Алтайском крае - 19329 руб. С 1 января текущего года ее проиндексировали еще на 9,5% (~2 тыс руб).

❗️А теперь вернемся к исследованию, в котором 99% опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке. В моем понимании жить в достатке на пенсии - это не только закрывать свои основные базовые потребности в виде еды, коммуналки и лекарств (будем честны - это удовольствие не из дешевых), но и тратить деньги на эмоции и удовольствие. Да хотя бы внуков побаловать или раз в год съездить на отдых (сами же знаете какие сейчас цены).

А теперь представьте, что из перечисленного выше вы сможете позволить себе на 20 тыс руб в месяц или 240 тыс в год? Согласитесь, сложновато и страшновато!

🗣Вот примерно об этом я и задумался около 4 лет назад, когда невольно представил себя на государственной пенсии, до которой кстати еще нужно дожить. И я не уверен в том, что через 20-25 лет она будет существовать в том виде, в котором она существует сейчас.

И вот именно тогда я решил сам позаботиться о своих накоплениях. Открыл брокерский счет, завел на него 50 тыс руб (с накопительного счета) и приобрел свои первые активы. После этого я стал ежемесячно закупаться и с тех пор размер моего брокерского счета перевалил за 3 млн руб, а планируемая к получению в этом году дивидендно-купонная зарплата составит не менее 300 тыс руб (чистыми) и это я не учитываю рост стоимости самих акций.

И согласитесь, жить сейчас на 300 тыс руб пассивного ежегодного дохода и получаемой средней пенсии в 240 тыс руб в год в сегодняшних ценах, будет намного приятнее и комфортнее.

При этом прекращать откладывать деньги я не планирую, хочу хотя бы дойти до суммы пассивного дохода, кратного моей ежемесячной зарплате (сейчас 90 тыс руб). А с учетом магии сложного процента делать это с каждым годом становится все легче. Если в 2021 году дивидендами я получил смешные 627 руб, то в 2022 - уже 45 тыс, в 2023 - 82 тыс, а по итогам 2024 - 212 тыс. При этом начиная с 2022 года я вкидываю в рынок практически одну и ту же сумму, но заметьте какими темпами прирастают получаемые дивиденды. Вот он накопительный эффект в действии и со временем он станет еще заметнее.

Так что друзья, начните заботиться о своих накоплениях сейчас, чтобы в будущем чувствовать себя более финансово устойчивым и защищенным.