🔹выручка выросла на 37% (с 798 до 1094 млрд руб). Основные показатели приходятся на сегменты: "Поиск и портал" (439 млрд руб, +30% г/г) и "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка" (592 млрд руб, +41% г/г).

При этом убыточными остаются "Сервис электронной коммерции с доставкой" (-63 млрд руб) и "Перспективные направления развития" (-53 млрд руб), в которые входит Яндекс Автономный транспорт —один из мировых лидеров в области технологий автономных транспортных средств (а это ставка на будущее).

🔹скорректированная чистая прибыль увеличилась на 94% (с 52 до 100 млрд руб) и не отражает расходы по вознаграждению на основе акций. Если их учитывать, то чистая прибыль составила всего лишь 11,5 млрд руб.

🗣Со слов менеджмента компании следует, что вознаграждение сотрудников на основе акций является значительной статьей расходов и важной частью программы мотивации. Этот расход носит неденежный характер и будет в будущие годы снижаться. Уровень размытия не превысит 2% в год относительно 379 млн акций.

🔹остаток денежных средств, денежных эквивалентов и краткосрочных депозитов на 31 декабря 2024 года увеличился до 212 млрд руб (31.12.2023 - 96 млрд).

🔹чистый долг составил 47 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA сократился до скромных 0,25x (2023 год - 0,37х).

🔹капитальные затраты увеличились на 47%, до 124 млрд руб. Возможно из-за строительства новой штаб-квартиры в Москве.

🗣Компания практически выполнила свой прогноз по росту общей выручки группы в 2024 году в диапазоне от 38 до 40% год к году.

В 2025 году менеджмент прогнозирует рост выручки более 30% год к году.

💰Дивиденды

20 сентября 2024 года Яндекс впервые в своей истории выплатил дивиденды по итогам первого полугодия прошлого года в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию.

По итогам 2024 года планируется выплатить еще 80 рублей на акцию (общая доходность ~4%).

💼Сейчас доля Яндекса в моем портфеле составляет 4,7% (152 тыс руб), акции не выглядят недооцененными в текущих условиях, а компания пока что не в состоянии устойчиво генерировать свободный денежный поток, хотя это характерно практически для всех компаний роста.

Несмотря на это, я продолжу добирать акции Яндекса в свой портфель, так как считаю компанию привлекательной за счет развития быстрорастущих направлений и диверсификации источников выручки.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy