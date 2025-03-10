Отчет Московской биржи за 2024 год. Каких ждать дивидендов?

✅Московская биржа управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Фактически является монополистом в отрасли, а также бенефициаром высокой ставки.

📌5 марта компания раскрыла обобщенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2024 год:

🔹капитализация рынка акций на 31 декабря 2024 года составила 53,2 трлн руб.

🔹комиссионные доходы увеличились на 20,5% (с 52,2 до 62,9 млрд руб.). Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов составила 43%.

🔹чистый процентный доход вырос на 56,9% (с 52,2 до 81,9 млрд руб.).

🔹операционный доход составил 145 млрд руб. (+38,6%).

🔹 операционные расходы выросли на 61,3% (с 28,6 до 46,2 млрд руб.), в основном за счет трат на персонал (с 15 до 25 млрд), а также на рекламу и маркетинг (с 1,8 до 6 млрд).

🔹чистая прибыль увеличилась на 30,4% (с 60,7 до 79,2 млрд руб.).

🔹размер собственных средств составил 132,4 млрд руб. Долговые обязательства отсутствуют.

💰Дивиденды

🗣До 2021 года Московская биржа стабильно направляла на дивиденды около 85% от чистой прибыли по МСФО (по див.политике предполагается не менее 50%). Однако в 2023 году было выплачено всего лишь 30%. Менеджмент заявил, что в условиях неспокойного внешнего фона платить дивиденды в размере 85% непросто. В прошлом году на дивиденды было направлено 65%.

❗️Предполагается, что за 2024 год компания выплатит акционерам от 65% до 80% чистой прибыли или 22,8–28 руб. на бумагу.

💼В моем портфеле доля Мосбиржи составляет 2,3% (70 тыс. руб.), цена акций торгуется вблизи своих исторических максимумов, при этом компания оценивается справедливо.

Считаю, что прибыль 2025 года будет ниже результатов прошлого года из-за возможного цикла снижения ключевой ставки. Но компания является крепким представителем финансового сектора и продолжает эффективно генерировать прибыль для своих акционеров.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

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